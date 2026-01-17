Nhan sắc 16 năm trước của Phạm Hương bị đào lại, spotlight vẫn phải nhường cho 1 người

Mới đây, một khung hình ghi lại khoảnh khắc casting Vietnam’s Next Top Model 2010 của Phạm Hương bất ngờ được cộng đồng mạng “đào lại” và trở thành topic bàn tán. Thời điểm ấy, Miss Universe Việt Nam 2025 đã nổi bật với visual sắc sảo, vóc dáng quyến rũ cùng thần thái cuốn hút. Tuy nhiên, điều bất ngờ là trong cùng khung hình, nàng hậu lại phải chia sẻ spotlight với một người đẹp khác. Đó chính là Trần Hiền. Dù chỉ đứng phía sau, gương mặt không lộ rõ hoàn toàn, nhưng những đường nét sắc sảo, thần thái ngút ngàn của Trần Hiền vẫn đủ để thu hút ánh nhìn. Một điều thú vị là cả 2 hiện đã rời xa sàn diễn dù trước đó đều là những gương mặt nhiều tiềm năng của làng mốt Việt.

Bức hình tham gia casting Next Top Model 2010 của Phạm Hương được "đào lại". (Nguồn: FB)

Phạm Hương nổi bật chính giữa khung hình với vẻ đẹp quyến rũ, cuốn hút. Làn da nâu khỏe khoắn cùng nụ cười nửa miệng đầy tự tin giúp giao diện nàng hậu thêm phần sexy, ấn tượng. Mái tóc dài ép thẳng, chia ngôi lệch mang vibe phóng khoáng tôn lên các đường nét hài hòa, đặc biệt là đôi mắt có chiều sâu và sống mũi cao. Hình ảnh này cũng chứng minh vẻ đẹp tự nhiên của Phạm Hương đã rất xinh đẹp, gương mặt nàng hậu không có nhiều thay đổi ngoài khuôn hàm thon gọn hơn.

Đứng phía sau nhưng Trần Hiền cũng không hề kém cạnh nhờ nét đẹp cá tính, gợi cảm. Nữ người mẫu gây ấn tượng với lối makeup mắt khói đậm, trông rất cool và hút mắt. Dù chỉ đứng vuốt tóc nhưng thần thái của Trần Hiền cũng được netizen khen ngợi không ngớt, lấn át luôn cả người bạn thân Đàm Thu Trang đứng cạnh.

Dù là nhân vật chính của bức hình nhưng Phạm Hương phỉa san sẻ spotlight với Trần Hiền.

Phạm Hương tham dự Vietnam’s Next Top Model 2010 – mùa giải mở màn cho phiên bản Việt của chương trình tìm kiếm người mẫu đình đám trên thế giới. Thời điểm ấy, cô vẫn còn là một gương mặt khá non trẻ, cả về kỹ năng lẫn kinh nghiệm trình diễn. Chính vì vậy, Phạm Hương chưa tạo được dấu ấn thực sự rõ nét trong lòng khán giả, biểu cảm trước ống kính còn khá an toàn, thiếu sự bứt phá cần thiết. Trong suốt hành trình tại nhà chung, cô không ít lần rơi vào nhóm thí sinh nguy hiểm. Cuối cùng, Phạm Hương dừng bước ở top 8, khép lại một chặng đường chưa quá rực rỡ nhưng lại trở thành bước đệm quan trọng cho hành trình chinh phục hào quang sau này của nàng Hậu.

Phạm Hương dừng chân tại Top 8 Vietnam’s Next Top Model 2010. (Nguồn: FB)

Năm năm sau khi rời Vietnam’s Next Top Model, Phạm Hương tiếp tục thử sức ở một đấu trường hoàn toàn khác – Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và xuất sắc chạm tay tới chiếc vương miện danh giá. Chiến thắng của cô khi ấy được xem là hoàn toàn thuyết phục, bởi Phạm Hương khi ấy sở hữu nhan sắc rực rỡ, chín muồi cùng phong thái tự tin, ổn định xuyên suốt hành trình dự thi. Là nàng hậu khiến nhiều khán giả tiếc nuối nhất khi sớm rút lui khỏi showbiz, Phạm Hương hiện tại lại có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia và 2 con trai tại Mỹ. Trên mạng xã hội, cô vẫn thường xuyên gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng quyến rũ cùng hình ảnh sang chảnh đúng chuẩn “dâu hào môn”.

Phạm Hương vẫn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ dù không còn hoạt động trong showbiz. (Nguồn: IGNV)

Về Trần Hiền, thời điểm tham gia cuộc thi, cô cũng gây ấn tượng với nhan sắc nổi bật so với mặt bằng chung các thí sinh. Gương mặt cô sở hữu ngũ quan hài hòa, đường nét sắc sảo nhưng không quá góc cạnh, đặc biệt là đôi mắt sâu cùng đôi môi quyến rũ. Vẻ đẹp của Trần Hiền toát lên sự phóng khoáng, tự nhiên, pha chút hoang dại rất riêng, khiến nhiều khán giả liên tưởng đến minh tinh Thư Kỳ. Năng lực của nữ người mẫu khi đó được đánh giá cao và đạt được vị trí Top 5 chung cuộc.

Trần Hiền dừng chân ở Top 5 Vietnam’s Next Top Model 2010. (Nguồn: FB)

So với hội bạn thân gồm Diệp Lâm Anh, Đàm Thu Trang hay Pông Chuẩn, Trần Hiền lựa chọn cuộc sống kín tiếng và riêng tư hơn hẳn. Cô kết hôn vào năm 2022 và hiện đã là mẹ của hai nhóc tỳ, tập trung cho gia đình thay vì xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí. Trần Hiền lui về hậu trường, rời xa sàn diễn cùng các sự kiện truyền thông. Dù trở về làm mẹ, làm vợ, cựu người mẫu từng gây chú ý với đôi chân dài 1,1m vẫn giữ được phong độ nhan sắc ổn định, thần thái đằm thắm, mặn mà theo thời gian – đủ để mỗi lần lộ diện đều khiến cộng đồng mạng phải dành lời khen.