Nhận nuôi con chim nhặt ngoài mương, anh nông dân không ngờ là giống đại bàng rất hiếm gặp ở Việt Nam

Anh Nguyễn Văn Quế (37 tuổi, trú H.Hiệp Hoà, Bắc Giang) vốn được biết tới là một Youtuber nổi tiếng, chuyên nhận nuôi, cứu hộ hàng trăm những loài động vật bị bỏ rơi như chó, mèo, các loài chim không may bị thương... Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh Quế nhận nuôi một chú chim đại bàng.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Quế cho biết, tối 2.3, một người đàn ông từ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) gói một con đại bàng trong bao mang đến nhà nhờ anh nuôi hộ. Người này cho biết, buổi tối trước đó đi ngang qua cánh đồng nghe thấy tiếng chim kêu rất to. Lại gần, người đàn ông phát hiện con chim lớn nằm dưới mương, rất yếu, không thể bay.

Con vật nặng khoảng 3kg, khá hung dữ, khi anh Quế sờ vào phần đầu lập tức bị chim mổ. Thời điểm đó, anh Quế không hề biết đây chính là loại đại bàng đông hoàng đế (đại bàng đầu nâu) cực kỳ quý hiếm, có giá trị rất cao.

"Sau khi đăng tải câu chuyện lên Youtube, cộng đồng mạng vào bình luận rằng đó là giống đại bàng quý hiếm, tôi mới biết. Nhưng đã lỡ nhận nuôi rồi, tôi chỉ quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe bé chim trước. Nếu chim khỏe lại, tôi sẽ thả nó về tự nhiên", anh Quế nói.

Cận cảnh chú chim đại bàng đông hoàng đế

Đón chú chim từ người đàn ông, anh Quế có chút hoang mang vì trước đây chưa từng nuôi đại bàng. Người đàn ông Bắc Giang cho biết, chim đại bàng cũng có cách chăm như các loài chim khác. Người nuôi cần tìm hiểu xem đây là loài chim ăn thịt hay ăn hoa quả.

"Đại bàng là dòng chim săn mồi, chuyên ăn các loại thịt. Thời gian đầu khó khăn nhất vì chưa kiếm được mồi. Tôi cho ăn thử thịt lợn nhưng không thấy đại bàng ngó ngàng tới. Tôi chuyển qua chim cút, vịt con. Nhưng chim cút tôi tìm mua mãi không được, vịt con còn sống, lại bé quá, tôi không dám cho ăn nên đành phải đi bẫy chuột. May sao mấy hôm sau tôi tìm được chỗ bán chim cút thịt sẵn", anh Quế chia sẻ.

Quá trình chăm sóc chim của anh Quế gặp nhiều khó khăn

Khi đăng các clip về quá trình chăm sóc đại bàng lên Youtube, có rất nhiều người đã tìm tới tận nhà anh Quế đòi nhận chim. Tuy nhiên khi được yêu cầu chứng minh đại bàng thuộc quyền sở hữu của mình, chưa có người nào làm được.

Có vài người cũng nhắn tin hỏi mua nhưng anh Quế trả lời thẳng thừng rằng không bao giờ bán. Anh muốn bảo tồn và thả đại bàng về tự nhiên, tránh việc trao trả nhầm người.

Anh Quế muốn thả đại bàng về tự nhiên (Ảnh: Quế Nghịch TV)

"Phương án bàn giao chú chim về Vườn quốc gia Cúc Phương là nguyện vọng của tôi cũng như của người chủ cũ. Có thể mình nuôi cũng tốt, nhưng nếu vậy đại bàng sẽ bị nhốt, mãi mãi không được về với bầu trời. Còn thả về tự nhiên, không may nó bị ai bắt lại hay hoặc không tự kiếm sống nổi, thì đó là quá trình tự sinh tự diệt, mình không thể can thiệp. Mọi việc do ông trời sắp đặt", anh Quế bày tỏ.

Sau hơn 1 tuần chăm sóc, chú đại bàng đã khỏe mạnh, anh Quế liên hệ với Trung tâm Bảo vệ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương và được đơn vị này tiếp nhận. Sáng ngày 13/3, anh Quế lái xe 170km đi từ Bắc Giang, trực tiếp gửi đại bàng lại cho ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương.

"Phía Vườn quốc gia giữ lại để kiểm tra sức khỏe của đại bàng và làm một số xét nghiệm. Nếu sức khỏe tốt, khoảng nửa tháng hoặc 1 tháng sau, họ sẽ thả chim về tự nhiên", anh Quế nói.

Anh Quế bàn giao chim đại bàng tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Trọng Đạt, Phó giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Cúc Phương) xác nhận với báo Thanh Niên, đơn vị đã tiếp nhận loài đại bàng quý hiếm từ anh Nguyễn Văn Quế.

Theo ông Đạt, chú chim đại bàng này chưa trưởng thành dù đã đầy đủ lông cánh. Đây là loài chim sống chủ yếu ở châu Âu, Việt Nam là nơi đại bàng có thể di cư qua nhưng không sinh sản nên rất hiếm gặp.

Tại Việt Nam, đại bàng đông hoàng đế được pháp luật bảo vệ ở mức cao nhất theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17.5.2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Ảnh: NVCC