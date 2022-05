Nhận không ra thành viên bị ghét nhất Running Man: Jeon So Min lột xác dữ dằn đến mức gây bão MXH!

Jeon So Min vốn quen thuộc với hình tượng xuề xòa, đáng yêu trong Running Man. Thế nhưng trong teaser phim mới Cleaning Up, Jeon So Min đã hoàn toàn lột xác, trở nên gợi cảm và quyến rũ "xịt máu mũi".

Ngay từ những giây phút đầu tiên, mỹ nhân Running Man đã thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo sexy, kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao, trang điểm đậm với đôi môi đỏ nổi bật. Chỉ với 1 động tác liếc nhìn, cô đã khiến fan "gục ngã" hàng loạt. Hình ảnh quyến rũ của "nàng ếch" như này quả là hiếm thấy. Netizen đều không khỏi cảm thán rằng So Min xuề xòa ngày nào giờ đây đã hoàn toàn lột xác, trở thành mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ khó cưỡng.

Trong teaser mới, diện mạo quyến rũ táo bạo của Jeon So Min đã làm netizen phải ố á

Tạo hình mới lạ của Jeon So Min trong bộ phim mới khiến ai cũng phải trầm trồ. Kiểu tóc đuôi ngựa và màu son đỏ rất hợp với Jeon So Min

Chỉ 1 động tác quay đầu, Jeon So Min đã khiến fan "gục ngã" hàng loạt

Bộ 3 mỹ nhân Yeom Jung Ah, Jeon So Min và Kim Jae Hwa đã trở thành chủ đề hot sau khi teaser được đăng tải

Jeon So Min trong Running Man được biết đến có hình tượng xuề xòa

Nguồn: Koreaboo

https://kenh14.vn/nhan-khong-ra-thanh-vien-bi-ghet-nhat-running-man-jeon-so-min-lot-xac-du-dan-den-muc-gay-bao-mxh-20220505124134443.chn