Nhạc sĩ Sỹ Luân quỳ gối, cầu hôn vợ trong Khách Sạn 5 Sao

Nhạc sĩ Sỹ Luân và MC Liên Thảo là khách mời của Khách Sạn 5 Sao

Ngay từ phần đầu chương trình, chùm từ khoá liên quan tới Liên Thảo mang tới những thử thách đầu tiên dành cho ca sĩ Sỹ Luân. Rất may là trò chơi được dự đoán dễ gây "cháy nhà" này được nam ca sĩ vượt qua suôn sẻ, qua đó hé mở những chi tiết thú vị đầu tiên của hai khách mời. Cả hai vợ chồng đều cùng chung sở thích ẩm thực nên vào các dịp lễ họ nghiêng về đồ ăn hơn là hoa. Hai người đều thích ăn chay và thấy cơ thể khoẻ mạnh hơn với lựa chọn này.

Liên Thảo thích biển còn Sỹ Luân yêu núi, nhưng khi đi chơi xa anh đều chiều theo ý bà xã… Một chi tiết thú vị khác được MC Nguyên Khang chia sẻ, anh và Sỹ Luân trước học chung trường cấp 3, nam khách mời khi đó đã là một ngôi sao trong trường.

Hai quản gia Long Chun và Anh Đào đã có sự chuẩn bị kỹ từ phần chào đầu cho tới 2 phong thực đơn khác nhau, bao gồm nhà hàng chay và châu Âu hiện đại. Những món ăn vật chất và tinh thần như café sữa đá, sinh tố mãng cầu, lẩu hoa quả, phở, hộp trà, bức ảnh ở làng Mai, tờ giấy khám thai, cặp nhẫn... lần lượt điểm lại các dấu mốc tình yêu của hai khách mời.

Nhạc sĩ Sỹ Luân bất ngờ quỳ gối, cầu hôn vợ trên sân khấu.

Nhạc sĩ Sỹ Luân tỏ ra rất ngạc nhiên khi 2 ly nước của Khách Sạn 5 Sao đưa ra trùng với sở thích của từng người. Lần đầu tiên họ gặp nhau khi Thảo đang phụ trong chùa, ngay lập tức Sỹ Luân có cảm tình với cô bé mặc áo lam yêu quý Phật pháp. Hai người dễ nói chuyện với nhau và hẹn đi uống sinh tố.

Khi gặp Sỹ Luân, Liên Thảo đã có cảm giác người này sẽ gắn bó với mình lâu dài. Lý do khiến cô chú ý tới anh vì… mùi hương và điệu. Điều này được Sỹ Luân bật mí anh thường tắm ngày 3-4 lần và có sở thích dùng nước hoa.

Một chi tiết vui được Nguyên Khang khéo léo khai thác, đó là hồi Thảo học lớp 8, cô được vào TP HCM ăn Tết cùng ba. Khi tới chơi Thảo Cầm Viên, cô bé gặp ca sĩ Sỹ Luân tới biểu diễn, đuổi theo xin chữ ký nhưng anh đã nhanh chân chạy mất. Cô bé ngày đó ghim vào tim sẽ... trả thù mà không ngờ rằng sau này họ gặp lại và nên duyên vợ chồng.

Chiếc hộp trà nhắc lại kỷ niệm liên quan tới ngày Valentine của hai người. Do đặc thù công việc nên vào những dịp lễ, Sỹ Luân bận biểu diễn không có thời gian dành cho người yêu. Hôm đó Thảo đang rất buồn bỗng được Sỹ Luân qua đón đi ăn. Khi anh tặng hộp trà, Thảo đã rất ngạc nhiên, mở ra bên trong là một chiếc điện thoại. Sỹ Luân kể do người yêu thích sự bất ngờ nên anh đã nghĩ ra cách đó, còn món quà bên trong là do chiếc điện thoại của Thảo bị cũ.

Trong mắt anh, ngày còn là sinh viên, Thảo bán bong bóng, nước sâm, không từ việc gì để kiếm tiền đi học, không ngại gió mưa thời gian rảnh lên chùa. Cũng vì thế, anh hay để ý quan sát và mong muốn cô được may mắn, an lành. Chiếc điện thoại dịp Valentine ý nghĩa là thế, song Thảo không giữ được vì bản tính siêu hậu đậu của mình.

Là người tham gia lĩnh vực đào tạo nên chính Sỹ Luân là người phát hiện, hướng cho Thảo đến với nghề MC. Với Thảo, Sỹ Luân vừa là Idol, là chồng, là người thầy. Do khoảng cách tuổi tác hai người khá xa nên mỗi lần cãi nhau, Sỹ Luân đe bà xã: "Anh còn... đẻ ra được em đấy!".

Nhiều món quà gợi ký ức tình yêu được hai quản gia Long Chun và Anh Đào chuẩn bị chu đáo.

Tờ giấy khám thai là một bất ngờ dành cho Sỹ Luân, tin vui có em bé đến khi anh đã 40 tuổi và không ngờ tới. Trong khi Thảo oà khóc vì ảnh hưởng tới kế hoạch học tập, Sỹ Luân lại phá lên cười và thay đổi suy nghĩ, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Họ đã chọn làm lễ hằng thuận ở Làng Mai (Thái Lan). Bé An Nhiên ra đời khiến cuộc sống của cả hai thay đổi. Sỹ Luân nói vui: "Vợ trẻ so với Sỹ Luân là hạnh phúc, là sự đau đớn, bởi vì mình có hai đứa con: một đứa sinh năm... 1994, một đứa sinh năm 2020, thường xuyên gây lộn với nhau".

Khoảnh khắc lắng đọng trong chương trình là câu chuyện về người mẹ. Sỹ Luân bồi hồi khi kể lại biến cố lớn trong cuộc đời mình. Năm 2009, Sỹ Luận gặp tai nạn phải trải qua phẫu thuật hai lần, từ một chàng ca sĩ năng động, bỗng chốc anh trở thành một "em bé" không tự ăn tự uống, không tự sinh hoạt được. Mẹ của Sỹ Luân đã chăm sóc anh ròng rã 5 năm.

Thông qua chương trình anh gửi lời nhắn tới mẹ: "Cho Sỹ Luân cơ hội được cảm ơn mẹ, biết ơn mẹ luôn đồng hành với con từ khi là một em bé, một người trưởng thành và bây giờ là một người cha... Trong mùa dịch vừa rồi, ba mất, mẹ sống một mình rất cô đơn. Sỹ Luân muốn mẹ hiểu rằng con đã làm cha, đã trưởng thành, mẹ không phải lo cho chúng con. Chúc mẹ luôn hạnh phúc bình an".

Bà xã Liên Thảo cũng chia sẻ với mẹ chồng: "Cảm ơn bà đã mang đến cho cuộc đời em một người chồng như thế này. Bà hy sinh cho con, chăm một em bé trưởng thành khó hơn chăm em bé khi còn nhỏ. Nếu trước đây con và bà chưa hiểu nhau thì sẽ có dịp hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn". Nữ MC cũng dành những phút lắng đọng để gửi tới mẹ ruột của mình: "Chỉ mong mẹ dành thời gian cho bản thân, không cần lo nghĩ cho người khác".

Trong phần "Món quà bất ngờ", bà xã Liên Thảo phối hợp cùng ê kíp tạo một không gian mừng sinh nhật ông xã. Song thay vì tận hưởng khoảnh khắc bên nhau, Sỹ Luân thổ lộ lúc này anh lại mong có em bé bên cạnh vì anh hạnh phúc khi có bạn nhỏ quậy tưng bừng. Đáp lại tình cảm của Liên Thảo, anh gửi tặng một món quà hơn 10 năm trước hát tặng cô khi đi học nước ngoài, trong bài hát có câu "Anh mong thấy em trong giấc mơ của anh"...

Hành trình tình yêu 10 năm của Sỹ Luân và Liên Thảo trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Nhiều kỷ niệm được lật giở lại như món lẩu hoa quả, cặp nhẫn, món phở, hủ tiếu mang tới những nụ cười, niềm vui và năng lượng tích cực cho khán giả khi theo dõi Khách Sạn 5 Sao vào 12h chủ nhật ngày 18/6/2023 trên kênh VTV3.