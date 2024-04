Nhạc game Phong Ma Đạo Sĩ phá đảo TikTok bởi giai điệu cuốn hút và lý do đặc biệt này

Việc tung ra các sản phẩm âm nhạc nhằm quảng bá tựa game của mình vốn là điều không xa lạ trong chiến dịch truyền thông của các nhà phát hành. Thế nhưng tung ra hẳn một ca khúc nhắm nhắm đến một đối tượng người chơi nhất định là điều chưa từng có trước đây. "Người Chơi Hệ Tâm Linh" - bài hát chủ đề của tựa game Phong Ma Đạo Sĩ của NPH Vplay (thuộc Công ty Cổ phần truyền hình tương tác Việt Nam) chính là một trường hợp độc lạ như vậy.

Được quảng bá là game mobile dành cho người chơi hệ tâm linh, thế nên nội dung của "Người Chơi Hệ Tâm Linh" cũng xoay quanh cuộc sống của những con người tin vào vận mệnh và sự may rủi của bản thân. Ca từ trong bài hát đề cao những yếu tố mang tính may rủi trong đời sống hàng ngày, giống với những tính năng đậm chất "trình độ không bằng trời độ" trong trò chơi. Ngoài ra, người nghe còn có thể tự cảm nhận dù không cố tình phụ thuộc hay đề cao vấn đề tâm linh thì trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường xuyên vô tình tuân theo những khái niệm cầu may, chọn ngày đẹp, tránh xui rủi,... Qua đó bài hát thể hiện tựa game Phong Ma Đạo Sĩ hứa hẹn sẽ đem đến một không gian tâm linh quen thuộc như vậy.

Trước đó, NPH Vplay đã chứng tỏ được khả năng sáng tạo vượt trội của mình với ba ca khúc "Tà Tiên Kiếm" (Chiến Giới 4D), "Ta Là Đế Vương" (Ta Là Đế Vương) và "Tuyệt Thế" (Đấu Thần Tuyệt Thế). Qua đó có thể thấy dù bất kỳ màu sắc là gì, hay đề tài của game ra sao, Vplay vẫn có cách để tung ra một sản phẩm âm nhạc đi kèm vô cùng tinh tế, lần này chính là ca khúc "Người Chơi Hệ Tâm Linh". Không cần đầu tư sản xuất MV cầu kì, không cần truyền thông quảng bá rầm rộ, ca khúc chủ đề của Phong Ma Đạo Sĩ vẫn đủ sức "hớp hồn" cộng đồng game thủ bằng giai điệu lôi cuốn, vui tươi nhưng mang đậm màu sắc tâm linh, đặc biệt là phần thể hiện bởi APJ - chủ nhân siêu hit "Ai mang cô đơn đi" (cùng với K-ICM).

Chỉ sau vài ngày chính thức công bố "Người Chơi Hệ Tâm Linh", ca khúc chủ đề này đã tạo nên cơn sốt không chỉ với cộng đồng game thủ mà cả với những kênh TikTok nổi tiếng chuyên về âm nhạc.

Điều đó đã chứng minh Phong Ma Đạo Sĩ nói riêng và các sản phẩm đến từ NPH Vplay nói chung đã dần trở thành một món ăn giải trí quen thuộc không thể thiếu được đông đảo cộng đồng game thủ ủng hộ. Không chỉ vậy, ca khúc "Người Chơi Hệ Tâm Linh" cũng đã vượt ra khỏi phạm vi quảng cáo game và truyền cảm hứng sâu sắc cho các nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực âm nhạc.

Lấy bối cảnh thời kỳ Dân Quốc, Phong Ma Đạo Sĩ xây dựng được khung cảnh đẩy ma mị u ám cùng hàng loạt hình tượng nhân vật có tạo hình chỉn chu, đẹp mắt, bao sang - xịn - mịn. Đặc biệt, thiết kế hệ thống thời trang, vũ khí, linh kỵ, boss,... có đặc trưng riêng cực kỳ chi tiết, kết hợp hiệu ứng hoành tráng tạo nên một thế giới tâm linh đồ sộ huyền bí. Game cũng không thiếu những trận chiến kịch tính với hiệu ứng kỹ năng đẹp mắt nhất đảm bảo làm say đắm mọi người xem.

Phong Ma Đạo Sĩ đã chính thức phát hành vào ngày 10/4 trên cả hai hệ điều hành iOS và Android.

