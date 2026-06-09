Nhà trường tặng thú cưng AI cho học sinh để nuôi lớn bằng điểm số: Làm bài tập tốt được 1 điểm, trung thực được 5 điểm

Các giáo viên Trung Quốc tạo động lực học tập cho học sinh bằng cách tặng cho các em "thú cưng AI" và nuôi bằng điểm số.

Gần đây, các giáo viên tiểu học và trung học trên khắp Trung Quốc đã giới thiệu một chương trình sáng tạo "nuôi thú cưng trong lớp học", trong đó học sinh kiếm điểm nhờ hành vi tốt để "cho thú cưng ăn".

Vào đầu học kỳ mới, thầy Lưu, giáo viên chủ nhiệm tại trường trung học Shenglan, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông nam Trung Quốc, đã quyết định tặng 35 học sinh mỗi em một thú cưng ảo.

Nền tảng trực tuyến cho phép học sinh lựa chọn từ nhiều loại thú cưng ảo

Ngoài những loài vật phổ biến như mèo, chó, lợn và vịt, nơi đây còn có những lựa chọn độc đáo hơn như lợn mini, chó Samoyed và sóc bay.

“Tôi đã sử dụng một nền tảng miễn phí cho phép mỗi học sinh chọn một con vật cưng mà mình thích. Các em có thể kiếm điểm dựa trên thành tích học tập để nuôi và nâng cấp thú cưng của mình. Điều này vừa tạo động lực học tập vừa mang lại cảm giác thư giãn”, thầy Lưu cho hay.

Các thú cưng có tám cấp độ, mỗi cấp độ có một hình dạng khác nhau. Học sinh kiếm được điểm để cho thú cưng ăn và nâng cấp chúng.

Ví dụ, các em có thể kiếm được 1 điểm khi làm bài tập về nhà xuất sắc hoặc được giáo viên khen ngợi, 2 điểm khi giúp đỡ bạn cùng lớp và 5 điểm cho những hành động trung thực như trả lại đồ bị mất. Ngược lại, điểm cũng có thể bị trừ nếu có hành vi không tốt.

Thú cưng ảo giúp khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh

Thầy Lưu cho biết, trong số các học sinh, những em yêu động vật là hào hứng nhất với kế hoạch này.

“Ở độ tuổi này, nhiều học sinh rất yêu thích thú cưng. Một số em đã có mèo ở nhà, trong khi những em khác muốn nuôi nhưng không có thời gian hoặc sức khỏe không cho phép. Vì vậy các em đặc biệt thích những thú cưng điện tử này”, Liu cho biết.

Xiaoxu, một nữ sinh có hai con mèo ở nhà, cho biết trước đây thành tích học tập của em ở mức trung bình nhưng học kỳ này em quyết định học hành chăm chỉ hơn vì thú cưng ảo của mình.

“Em có một con mèo mướp và một con mèo tam thể ở nhà, nên lần này em đặc biệt chọn một con mèo Ragdoll mà em chưa từng nuôi trước đây. Đôi mắt to của nó rất đẹp. Những con thú cưng điện tử này thực sự rất thú vị, giống như mở một hộp bí ẩn vậy. Bạn không bao giờ biết nó sẽ lớn lên như thế nào. Em muốn cố gắng đạt điểm cao trong tất cả các kỳ thi cuối kỳ của mình", Xiaoxu nói.

Các em học sinh đều cố gắng học tập để kiếm "thức ăn" cho thú cưng của mình

Trong một video lan truyền khác trên mạng, một giáo viên đã chia sẻ những khoảnh khắc sôi nổi trong lớp học, khi các học sinh háo hức xếp hàng đọc bài để thú cưng điện tử của mình không bị đói.

Hệ thống này hiện nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các bậc phụ huynh Trung Quốc.

Một người viết trên mạng: “Mọi người có động lực nhất khi họ có điều gì đó để quan tâm.”

Một người khác nói: “Con trai tôi thấy tiếc vì chú cá heo nhỏ của nó chỉ ăn được sứa, nên nó đã học hành chăm chỉ để nâng cấp và giờ nó có thể ăn cá rồi.”

Theo SCMP