Nhã Phương tái hợp Song Luân trong phim ngoại tình nổi tiếng Đài Loan

Chúng Ta Không Thể Làm Bạn (Before We Get Married) là bộ phim phản ánh đúng vấn đề vẫn đang nhức nhối hiện nay là ngoại tình. Chỉ với 13 tập, song bản gốc chinh phục đông đảo đối tượng khán giả từ Đài Loan, Ấn Độ, Malaysia, Philippines và đặc biệt nhận được nhiều tình cảm ở Việt Nam.

Phim thu về 8.1/10 điểm đánh giá trên MyDramaList, 7.3/10 điểm trên IMDb và 9.1/10 trên Rakuten Viki. Ngoài ra, nữ phụ Viên Ngải Phi (Phoebe Yuan) được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình dài tập tại Giải Chuông vàng lần thứ 55.

Bản Việt với tên gọi Yêu trước ngày cưới được chỉ đạo bởi đạo diễn kiêm biên kịch Thạch Thảo, người đứng sau thành công của hai bộ phim Cây táo nở hoa và Gạo nếp gạo tẻ . Nữ đạo diễn chọn cốt truyện phù hợp với khán giả Việt, sử dụng những câu thoại “bắt trend” được đặt trong các tình huống hợp lý vào phim, giúp công chúng một cái nhìn khác về những bộ phim remake.

Đặc biệt, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến như NSƯT Mỹ Duyên, diễn viên Lê Khánh, Nhã Phương , Song Luân, Quốc Anh, Minh Trang, Sĩ Thanh, Hữu Vi...

Nhã Phương và Song Luân đảm nhận 2 vai chính của phim.

Trong đó, dàn diễn viên có kinh nghiệm khi từng đồng hành trong nhiều dự án được đầu tư lớn như: Song Luân, Hữu Vi và Cao Thái Hà từng hợp tác trong Hậu duệ mặt trời ; Nhã Phương, Song Luân, Minh Trang và Trịnh Thảo từng góp mặt trong Cây táo nở hoa ; Quốc Anh và Nhã Phương tham gia Trạng Quỳnh ...



Đến với Yêu trước ngày cưới, các diễn viên phối hợp nhịp nhàng, bộc lộ rõ cảm xúc và tính cách nhân vật.

Theo chia sẻ của ê-kíp, đây cũng là thử thách lớn cho nhà làm phim và diễn viên. Phim được dùng lại theo cách thức mới, tinh tế hơn, những vấn xã hội quốc tế gần gũi với văn hóa, tâm lý con người Việt Nam hơn, phù hợp với nếp sống của người Việt nhưng vẫn bám chặt vào nguyên tác.

Đạo diễn Thạch Thảo cũng hy vọng sẽ cùng dàn diễn viên “khủng” trở lại với một tác phẩm thành công như những dự án trước đó.