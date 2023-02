Nhà nằm giữa 'thủ đô của thế giới' nhưng cho chẳng ai thèm: Muốn ra ngoài phải leo 59 tầng lầu, cư dân bất lực vì lý do này

Trong một khu dân cư cao tầng sang trọng ở trung tâm tài chính Manhattan (New York, Hoa Kỳ), cư dân cho biết họ đang sống trong "địa ngục cao tầng". Do thang máy đã hết hạn sử dụng từ lâu, gần nửa năm nay vẫn chưa khắc phục được sự cố đã khiến cho công việc và cuộc sống của họ trở nên đảo lộn.

Biểu tượng sầm uất, xa xỉ một thời

Tòa nhà City Bank - Agricultural Trust Company tại 20 Exchange Square có 59 tầng và hơn 750 căn hộ. Hầu hết tòa nhà đã được chuyển đổi thành khu dân cư vào giữa những năm 2000, nhờ vậy công chúng có thể tận mắt chiêm ngưỡng tiền sảnh sang trọng.

Khi hoàn thành vào năm 1931, đây là một trong những tòa nhà cao nhất ở Thành phố New York. Trên thực tế, City Bank là tòa nhà có mặt tiền bằng đá cao nhất thế giới vào thời điểm đó, và được mệnh danh là "gã khổng lồ tài chính".

20 Exchange Place có mặt tiền được trang trí theo phong cách nghệ thuật hiện đại, với 14 nhân vật được cho là các “đại gia tài chính” đội mũ trùm đầu, nằm ở mặt ngoài của tầng 19. Hành lang của tòa nhà được thiết kế theo kiểu mái vòm; trần nhà hình vòm trang nhã được trang trí bằng vàng, bạc và đồng.

Lối vào của tòa nhà được trang trí bằng các bản sao của tiền xu từ khắp nơi trên thế giới, đại diện cho các quốc gia nơi Ngân hàng Thành phố Quốc gia của New York (sau này là Citibank) mở chi nhánh.

Tòa tháp 59 tầng tại 20 Exchange Square hiện là một "khu dân cư sầm uất" với hơn 750 căn hộ có các tiện ích sang trọng và tầm nhìn ra bến cảng.

Những bức tượng bên ngoài tòa nhà. Ảnh: Twenty Exchange

"Địa ngục" giữa trung tâm tài chính

Tờ The New York Times ví nơi đây giống như “địa ngục cao tầng”. Lý do là vì tòa nhà chọc trời đã bị ảnh hưởng bởi sự cố mất thang máy kéo dài kể từ tháng 11 năm 2021. Theo phản ánh của người dân, dịch vụ thang máy trên tầng 15 thường xuyên bị gián đoạn, tình trạng này sẽ kéo dài trong vài giờ.

Theo dữ liệu của thành phố New York, họ đã nhận được 25.376 đơn khiếu nại về trục trặc thang máy trong năm 2021. Theo số liệu từ năm 2021, một căn hộ một phòng ngủ ở 20 Exchange Square có giá lên tới 5.000 USD. Do đó, cư dân đặc biệt phẫn nộ vì sự cố thang máy đang diễn ra.

Trong các cuộc phỏng vấn trực tiếp và qua email với The New York Times, các cư dân bày tỏ rằng họ đang sống trong "địa ngục". Nhiều người buộc phải hủy kế hoạch, lỡ hẹn, đi làm muộn thậm chí là cân nhắc việc chuyển nhà.

Faisal Al Mutar, 30 tuổi, cho biết: "Thời điểm những chiếc thang máy này ngừng hoạt động, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Hiện anh đang sống trong một studio trên tầng 22.”

Y tá Erin Campbell thậm chí phải đi bộ từ tầng 48 về nhà sau ca làm việc kéo dài 12 tiếng do thang máy trục trặc. Cô cho biết: “Tôi còn trẻ và thể lực tốt nên leo được 48 tầng. Tuy nhiên việc về nhà vẫn là nỗi ám ảnh".

"Tôi là một y tá và bản thân không có lựa chọn nào khác: Tôi phải đi làm," Erin Campell bộc bạch. Cô nhớ lại việc thường xuyên về nhà và thấy thang máy bị hỏng. Có lần cô về nhà lúc 8h30 tối và người gác cửa nói rằng thang máy có thể không hoạt động cho đến khoảng 11 giờ đêm.

Không có thang máy đặc biệt khó khăn đối với tất cả các cư dân đặc biệt là những người cần được chăm sóc y tế. Nữ y tá bày tỏ sự quan ngại của mình khi những người hàng xóm không có đủ thể lực cũng như trong trường hợp khẩn cấp, người dân có thể đối mặt với khả năng cứu hộ bị chậm trễ.

Gina Chen đã phải vật lộn để lên căn hộ ở tầng 22 của mình kể từ khi bị gãy chân. Ảnh: The New York Times

Bài toán chưa có lời giải

Chủ sở hữu của tòa nhà, DTH Capital, cho biết họ đã vào cuộc để giải quyết các vấn đề. Theo đó, nguyên nhân rất có thể là do sự gia tăng trong thiết bị điện. Các chủ sở hữu cho biết họ đã thuê các đội có chuyên môn về thang máy, điện và kỹ thuật để giải quyết tận cùng vấn đề.

Trong một tuyên bố, công ty điện lực cho biết: "Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thể có được bất kỳ lời giải thích xác đáng nào về việc tại sao các sự cố thang máy. Kể từ khi bắt đầu lắp đặt hệ thống, vấn đề thang máy liên tục xuất hiện."

Những cư dân sống trong tòa nhà cho biết bảng điều khiển của thang máy thường xuyên bị chập điện và phải thay thế, và họ đã thuê một thợ sửa thang máy để sửa chữa tại chỗ 24/24. Họ cho biết họ cũng đã cố gắng mua số lượng lớn các bảng mạch đang hoạt động, nhưng bị cản trở bởi các vấn đề về chuỗi cung ứng.

Công ty quản lý bất động sản Rose Associates sẽ tiếp quản quyền quản lý tòa nhà sau khi cư dân phàn nàn về cách nhóm quản lý trước đó xử lý các vấn đề về thang máy. Hệ thống điện thoại 311 liệt kê hàng chục lời phàn nàn về thang máy của tòa nhà.

Các chủ nhà cho biết họ đã tìm đến giải pháp cho khách thuê một số phòng khách sạn và căn hộ đầy đủ tiện nghi ở các tầng thấp hơn hay trong một tòa nhà khác gần đó. Một số khác thì áp dụng các ưu đãi về tiền thuê nhà.

Dẫu vậy, nhiều người vẫn đang cân nhắc về việc kết thúc hợp đồng sớm để chuyển đến một căn hộ khác tiện nghi hơn.