Nhà hàng Nắng - Thế hệ thứ 2 của chuỗi nhà hàng Dìn Ký trứ danh

Anh Châu Hoàn Đông - CEO nhà hàng Nắng đã có những chia sẻ về sự ra đời và định hướng của bước đi mới này.

Dìn Ký được thành lập từ năm 1992 bởi ông Châu Hoàn Tâm, khởi nguồn là một xe hủ tiếu cá. Khi ấy, vì nhà nằm ở đường Nguyễn Trãi, gần chợ Nguyễn Thái Bình, nơi sinh sống của khá nhiều người Hoa và người Việt gốc Hoa, nên ông Tâm đã chọn đặt một cái tên "nghe như quán người Hoa" đó là "Dìn" (dễ thương) "Ký" (cái quán nhỏ) để thu hút sự quan tâm của thực khách địa phương. Qua nhiều năm, Dìn Ký phát triển từ một nhà hàng gia đình ở đường Nguyễn Trãi thành một chuỗi các nhà hàng như Khu Du Lịch Xanh Dìn Ký Bình Dương (Đại Lộ Bình Dương), Dìn Ký Bình Nhâm (Bình Dương), Dìn Ký Phú Long (Bình Dương), Dìn Ký Thuận An (Bình Dương), nhà hàng tiệc cưới Grand Palace (Quận Tân Bình), Làng Ẩm Thực Cù Lao Xanh (Quận 7), Cơm by DK (Quận 7), Quán Ốc Cù Lao Xanh (Quận 7). Thực khách tại Dìn Ký chủ yếu là khách gia đình, bạn bè, những con người yêu quý ẩm thực Việt Nam.

Năm 2023, tiếp bước sự thành công từ thương hiệu Dìn Ký, Nắng Restaurant by Dìn Ký đã được khai sinh từ thế hệ thứ hai của Dìn Ký - ông Châu Hoàn Đông. Nắng ra đời với mong muốn mang đến cho thực khách một không gian sang trọng, tinh tế, cao cấp để chiêu đãi đối tác, khách mời, song ẩm thực vẫn mang đậm màu sắc của Dìn Ký, của tinh hoa món ăn Việt Nam.

Truyền thống tiếp nối Dìn Ký: Người con của ẩm thực Việt Nam

Anh Châu Hoàn Đông tốt nghiệp cấp 3 từ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, theo học đại học chuyên Quản trị Kinh doanh tại Singapore và sau đó, tạm gác những cơ hội việc làm ở nước ngoài để trở về Việt Nam, vừa học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học RMIT và song song phụ trách mảng marketing của thương hiệu Dìn Ký.

"Ngày bé, tôi thường phụ ba mẹ mang món ăn ra cho khách. Lúc lớn hơn một chút, tôi còn giúp khách nhặt đồ của khách bị rớt dưới hồ bơi và còn được khách 'thưởng' cho nữa. Khi đó chỉ biết là, thấy khách vui, mình cũng vui theo. Khi lớn lên, công việc chính thức của tôi ở Dìn Ký bắt đầu ngay khi tôi vừa từ Singapore trở về. Khi đó tôi là một nhân viên phụ trách mảng Sale - Marketing, có cơ hội làm việc và học tập nhiều từ các anh chị và cô, chú, bác trong nghề. Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghề 'nhà hàng', vì ngày xưa bà nội tôi cũng nuôi lớn các bác và ba tôi từ gánh bún thịt xào. Kinh nghiệm làm nghề từ 2 thế hệ trước truyền lại là điều quý giá nhất mà một người startup như tôi may mắn có được. Qua nhiều năm làm việc tại Dìn Ký, tôi được va chạm nhiều với thực tế. Ba tôi từng có thời gian trong Quân đội nên rất nghiêm khắc, nhất là trong công việc. Tuy nghiêm khắc nhưng ba và gia đình luôn lắng nghe, cố vấn và ủng hộ các bước đi của tôi. Do đó vào năm 2023, sau gần 10 năm làm việc tại Dìn Ký, tôi đã mở ra Nhà hàng Nắng để có cơ hội phục vụ nhiều khách hàng hơn''.

Từ những bài học kinh doanh, thử thách trong công việc, và những lời dặn dò, sẻ chia kiến thức từ gia đình là điều mà anh Châu Hoàn Đông trân quý nhất, cũng từ đây đã xây dựng một nền tảng khiến vị CEO phải nghiêm khắc chính bản thân mình để có thể tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu Dìn Ký từ gia đình.

Nắng Restaurant - Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại

Là thế hệ thứ 2 của Dìn Ký, anh Đông chính là đại diện cho sự giao thoa thế hệ và muốn làm mới, sáng tạo hơn từ nền tảng có sẵn của thương hiệu này. Tuy nhiên, đây cũng là khi một bài toán hóc búa được đặt ra: "Làm thế nào để phát triển thương hiệu Dìn Ký trong tương lai nhưng vẫn giữ được truyền thống và giá trị cốt lõi qua nhiều thế hệ của gia đình?". Ở đó, rào cản tâm lý của thế hệ trước lo sợ rằng thương hiệu mới sẽ làm mất đi bản sắc/ giá trị cốt lõi của Dìn Ký.

Trong những năm gần đây, ẩm thực Việt Nam đã dần được Quốc tế công nhận với nhiều nét sáng tạo đi kèm sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Đây cũng là một trong những thử thách đặt ra đối với thương hiệu lâu năm với nhiều giá trị cốt lõi như Dìn Ký. Trong hơn 30 năm phát triển của mình, Dìn Ký có một thế hệ khách hàng trung thành không nhỏ và mỗi một khách hàng đều có nhu cầu riêng. Sẽ có những khách hàng yêu thích ẩm thực Dìn Ký nhưng có nhu cầu không gian riêng tư và sang trọng hơn.

Với quan điểm "Đứng yên tại chỗ là thụt lùi", anh Đông đã từng bước chứng minh và thuyết phục được gia đình ủng hộ để nhà hàng Nắng ra đời. Nhà hàng được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp của Dìn Ký và được "update" hơn về phong cách, concept, món ăn, cách bài trí. Mà ở đó, giá trị cốt lõi qua các thế hệ mà Dìn Ký vẫn luôn lưu giữ: Hào sảng và thẳng thắn - 2 phong cách sống đậm chất của người dân Nam Bộ.

Từ những góp ý, đánh giá, sáng tạo và tiếp thu, Nắng Restaurant được khai sinh để mang đến cho những khách hàng đã quen thuộc với thương hiệu Dìn Ký một giá trị cao cấp cùng sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Với quan điểm "Ẩm thực giao thoa, thăng hoa vị giác" mà Nắng Restaurant mong muốn mang đến thực khách những sự nâng cấp, sang trọng nhưng vẫn mang đậm giá trị truyền thống, tốt đẹp từ thương hiệu Dìn Ký lâu đời. Nắng Restaurant là một cột mốc để đánh dấu sự tiếp thu và sáng tạo qua các thế hệ tiếp nối, với hình thức Fine Dining hoàn toàn mới lạ đến từ thương hiệu Dìn Ký lâu năm. Qua đó, ngầm khẳng định được những đổi mới theo thời đại đã không còn là thử thách quá lớn đối với những cái tên mang nhiều giá trị truyền thống lâu đời như Dìn Ký.

Nắng Restaurant - Một tia nắng ngọt lành

Nhà hàng Nắng - Nắng Restaurant tọa lạc tại số 142 đường 16, khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức. Với quy mô 1 tầng trệt, 3 lầu, các phòng VIP được thiết kế theo các phong cách khác nhau, và khu vực rooftop, và tổng diện tích hơn 700m2, Nắng có thể phục vụ lên đến 250 khách hàng cùng lúc.

Ẩm thực tại Nắng vẫn chủ yếu là các món ăn Việt Nam, được chế biến và trình bày theo hướng fusion, nâng cấp hơn về vị giác lẫn thị giác. Hiện tại, Nắng có menu alacarte với hơn 70 món Việt fusion. Ngoài ra còn có Set Business Lunch, 3 món với giá 250.000/khách và 4 món với gái 350.000/khách, theo phong cách fine dining, phù hợp cho quý khách có nhu cầu tiếp đãi khách quý trong không gian cao cấp, sang trọng. Nổi bật nhất tại Nắng là Set Menu Premier - All you can eat, còn gọi là Set Menu ăn không giới hạn. Với 10 món chính và 6 món tráng miệng, mang tinh hoa ẩm thực "từ rừng xuống biển," Set Premier có lẽ sẽ chinh phục được các vị khách sành ăn nhất.

Ngoài ra, 3 phòng VIP Ginseng, Truffle và Saffron tại Nắng đều được thiết kế và trang trí với phong cách khác nhau, với sức chứa lần lượt 10 khách, 6 khách và 14 khách. Các phòng VIP sẽ là nơi lý tưởng dành cho khách hàng có nhu cầu dùng bữa trong không gian ấm cúng, thân mật, đề cao sự riêng tư.

Có thể nói, Nắng chính là bước đi mới của Dìn Ký, được phát triển và vận hành bởi thế hệ trẻ, và được xây dựng từ kinh nghiệm quý báu của thế hệ trước. Chắc chắn, Nắng sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua cho những thực khách yêu quý Dìn Ký riêng và ẩm thực Việt nói chung. Nhà hàng Nắng với slogan "Cơm lành canh ngọt", sẽ mang đến cho thực khách nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ khi thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam.