Nguyễn Trần Duy Nhất và chuyện về võ sĩ cống hiến hết mình để đưa võ thuật Việt ra thế giới

Nguyễn Trần Duy Nhất là cái tên đã quá nổi tiếng tại làng võ Việt. Suốt những năm qua, Duy Nhất đã mang vinh quang về cho nền thể thao nước nhà với 8 lần vô địch thế giới, thâu tóm thành công tấm HCV danh giá tại World Games 2022.

Và năm ngoái, Duy Nhất cũng chính thức lên ngôi tại SEA Games, điều mà anh đã chờ đợi từ rất lâu. Dù sự nghiệp đã gần như viên mãn với vô số danh hiệu lớn nhỏ, võ sĩ sinh năm 1989 vẫn chưa muốn dừng lại. Anh vẫn còn một mục tiêu lớn muốn tiếp tục chinh phục - đó là đưa võ thuật Việt ra với thế giới.

Trong năm 2023, Duy Nhất đã nỗ lực hết mình cho mục tiêu đó.

Vai trò mới tại SEA Games

Bước vào năm 2023 với tư cách nhà vô địch tại LION Championship, nhưng Duy Nhất không có thời gian để bảo vệ cho danh hiệu của mình. Nửa đầu năm 2023, Duy Nhất tập trung cho SEA Games nhưng lần này anh không còn tham dự với tư cách HLV nữa mà sẽ tham gia thành phần ban huấn luyện của đội Kun Khmer.

"Kun Khmer" nghe có thể còn xa lạ với phần đông nhưng thực tế, môn này có nhiều nét tương đồng với Muay. Sự khác biệt chủ yếu đến từ vấn đề tên gọi. Là một người có nhiều năm kinh nghiệm thượng đài như Duy Nhất, anh tất nhiên đã quen với môn võ này. Tuy nhiên, việc trở thành HLV của đội tại SEA Games thì chưa.

Nguyễn Trần Duy Nhất xuất hiện tại SEA Games 32 với vai trò HLV (Ảnh: FBNV)

"Nhất đã tham dự 6 kỳ SEA Games nhưng lần này sẽ có một vai trò mới. Đó là HLV cho tuyển Kun Khmer. Nếu làm một HLV, bạn chỉ phải lo chuyện ăn tập và thi đấu. Với HLV, mọi thứ khổ hơn nhiều. Bạn phải quan tâm lo lắng cho tất cả HLV, đưa ra chiến thuật hợp lý và lo chuyện thủ tục", Duy Nhất chia sẻ trong quá trình cùng toàn đội có mặt tại Campuchia để tham dự SEA Games.

Cần phải nói thêm, môn Kun Khmer là quốc võ của Campuchia và nước chủ nhà đặt kỳ vọng rất cao ở môn này. Dàn võ sĩ dự giải của họ cũng rất chất lượng với nhiều người từng chơi hàng trăm trận nhà nghề. Thách thức tất nhiên không dễ dàng.

Dù vậy, nỗ lực của tuyển Kun Khmer của Việt Nam cũng được đền đáp với tổng cộng 5 HCV, 8 HCB và 4 HCĐ, xếp thứ 2 toàn đoàn sau đoàn Campuchia. Tại SEA Games 32, chỉ có đoàn thể thao Việt Nam có thể giành vàng môn Kun Khmer từ các VĐV nước chủ nhà. Các đoàn khác tham dự chỉ dừng lại ở tấm HCB.

Duy Nhất cùng các VĐV tại tuyển Kun Khmer tham dự SEA Games 32 (Ảnh: FBNV)

Thành tích trên tất nhiên có đóng góp không nhỏ của Duy Nhất - HLV của các VĐV Kun Khmer khu vực phía Nam. Không ít VĐV tại SEA Games vốn đã quen mặt với Duy Nhất. Thậm chí, trong danh sách tuyển Campuchia còn có võ sĩ vừa chạm trán Duy Nhất hồi năm ngoái. Nhưng tại SEA Games vừa qua, họ đã được thấy võ sĩ 34 tuổi với một vai trò mới. Hình ảnh một Duy Nhất tận tụy, quan tâm lo lắng cho các học trò đã ghi dấu trong mắt nhiều người.

Tới cuối tháng 9, Duy Nhất tiếp tục xuất hiện với tư cách HLV, cùng các VĐV tham gia giải vô địch Muay trẻ thế giới.

Tại giải đấu quy tụ những võ sĩ hàng đầu thế giới, các VĐV Việt Nam đã thi đấu hết mình. Trải qua một tuần tranh tài, chúng ta kết thúc giải đấu với thành tích 2 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ, xếp thứ 16 toàn đoàn. Đây là thành tích đáng khích lệ bởi ở sân chơi này vào năm 2022, chúng ta đã bỏ lỡ những tấm HCV một cách đáng tiếc.

"Thanh xuân của võ sĩ là được đi khắp muôn nơi để khám phá và học hỏi", Duy Nhất chia sẻ về cuộc hành trình bước ra thế giới cùng các đàn em.

Duy Nhất tiếp tục tham gia giải vô địch Muay trẻ thế giới (Ảnh: FBNV)

Chiếc đai vô địch trong ngày trở lại võ đài

Chỉ khoảng một tuần sau khi trở về từ giải trẻ thế giới. Nguyễn Trần Duy Nhất đã trở lại võ đài. Cuộc hành trình với MMA đã kết thúc và Duy Nhất sẽ tập trung hoàn toàn cho việc thi đấu trên sàn Muay.

Màn tái xuất của Duy Nhất sẽ là trận tranh đai IPCC của Hội đồng võ đối kháng chuyên nghiệp quốc tế. Đối thủ võ sĩ 34 tuổi phải chạm trán không hề dễ chịu. Chaiwat Sungnoi đến từ Thái Lan, từng giành HCV kickboxing tại SEA Games, đã thi đấu hàng trăm trận nhà nghề đồng thời là học trò của "Thánh Muay" Buakaw.

Trận đấu được chờ đợi đã diễn ra nảy lửa đúng như kỳ vọng. Bước ngoặt đến ở hiệp 2 vào thời điểm Duy Nhất có tình huống đánh ngã thành công. Sungnoi nỗ lực gượng dậy và cố gắng gia tăng sức ép ở hiệp 3 nhưng không thể lật ngược thành công.

Duy Nhất giành đai IPCC Muay hồi tháng 10 (Ảnh: FBNV)

Ngày tái xuất, Duy Nhất đã đánh bại võ sĩ trẻ hơn 12 tuổi để trở thành nhà vô địch mới của IPCC. Máu đã chảy từ vết cắt trên mắt trái nhưng chẳng thể cản bước Duy Nhất giành chiến thắng. Trời đổ mưa nhưng cũng chẳng thể ngăn các khán giả tại TP.HCM đến chật kín khán đài.

Thêm một chiếc đai quốc tế nữa đã bổ sung vào bộ sưu tập của Duy Nhất. Trong lần danh hiệu IPCC đến Việt Nam, người tạo được dấu ấn thêm một lần nữa lại là Duy Nhất.

Người hâm mộ đội mưa đến sân xem Duy Nhất thi đấu (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, màn so tài với Sungnoi không phải trận đấu lớn nhất mà võ sĩ 34 tuổi thượng đài trong năm 2023.

Vươn mình ra thế giới tại ONE Championship

Ngày 8/12, Duy Nhất đã trở lại giải võ thuật lớn nhất châu Á ONE Championship sau 4 năm khi chạm trán đối thủ cực mạnh Denis Puric.

Nếu nhắc đến Puric, võ sĩ này sở hữu bảng thành tích khiến tất cả phải dè chừng. Võ sĩ này từng vô địch Taekwondo thế giới, 20 năm tập luyện MMA, 10 năm tập luyện Muay và thi đấu 70 trận cho giải đấu mà Buakaw tổ chức. Puric sở hữu những đòn tay bùng nổ, đã từng đánh bại rất nhiều đối thủ của mình bằng kỹ thuật này.

Puric là đối thủ có nhiều kinh nghiệm thượng đài, được đánh giá cao

Duy Nhất thừa hiểu thất bại trước Puric sẽ khiến anh chịu nhiều áp lực đến thế nào. Hồi năm ngoái, Duy Nhất từng phải đối mặt với không ít bình luận tiêu cực chỉ vì để thua trong một trận giao hữu với đối thủ Khun Bora.

Tuy nhiên, Duy Nhất vẫn quyết định gật đầu với kèo đấu này. Bởi lẽ anh muốn bước ra một giải đấu lớn như ONE để quảng bá cho võ thuật Việt với toàn thế giới. Đó cũng chính là một trong những lý do thúc đẩy Duy Nhất ký tiếp hợp đồng thi đấu với ONE.

Tại một sân chơi lớn như ONE, thách thức là rất lớn nhưng Duy Nhất đơn giản chấp nhận tất cả để người hâm mộ Việt được chứng kiến một võ sĩ thuần Việt thượng đài tại ONE.

Có lẽ không sân chơi nào có thể quảng bá võ thuật Việt như tại ONE Championship. Giải đấu này có bản quyền phát sóng tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, thậm chí cũng đã xuất hiện tại Mỹ.

Ngày hôm đó, Duy Nhất bước lên võ đài tại ONE trong sự reo hò của các khán giả tại Bangkok, Thái Lan. Anh bình tĩnh biểu diễn bài quyền của võ cổ truyền Việt Nam trong phần nghi thức trước trận. Bước ra sàn, võ sĩ 34 tuổi đã thi đấu với tất cả những gì có thể. Đáng tiếc, Puric với lối đánh gây áp lực và các đòn tay biến hóa đã làm khó được Duy Nhất.

Duy Nhất để thua trước Puric

Chiến thắng sau cùng đã không thuộc về Duy Nhất và võ sĩ Việt Nam nhận trận thua đầu tiên sau 3 lần thượng đài ở ONE.

Là một võ sĩ Muay, việc thất bại là điều không thể tránh khỏi. Đến Rodtang, tay đấm đang giữ đai của ONE ở hạng cân của Duy Nhất cũng đã thua tới 43 trận. Điều quan trọng là cách các võ sĩ phản ứng trước những kết quả không như ý mà thôi.

Với Duy Nhất, anh không quên thực hiện cái cúi đầu thể hiện sự tôn trọng đối thủ. Sau đó, võ sĩ 34 tuổi gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ vì đã không thể vượt qua được Puric. Nhà vô địch SEA Games 31 thừa nhận phải nhận những bình luận tiêu cực, thậm chí bị yêu cầu giải nghệ.

Cái cúi đầu thể hiện sự tôn trọng của 2 võ sĩ sau trận

Thế nhưng, Duy Nhất vẫn quyết tâm chinh phục ONE Championship, tiếp tục hành trình đưa võ thuật Việt ra thế giới.

"Nhất sẽ quay trở lại vào năm 2024. Minh sẽ đánh 3-4 trận tại ONE. Mong rằng năm sau, mình sẽ có sự chuẩn bị kỹ hơn vì mọi người vẫn yêu thích xem Nhất thi đấu. Cảm ơn mọi người", anh chia sẻ.

Sau trận đấu với Puric, Duy Nhất nhanh chóng trở về quê nhà. Anh lại tiếp tục vùi mình vào tập luyện để chờ ngày trở lại, để tiếp tục cống hiến cho đến năm 40 tuổi. Song song với đó, anh vẫn duy trì công việc của một HLV, của một người thầy. Một ngày nào đó, Duy Nhất sẽ dừng lại hành trình võ thuật của mình, sẽ có lớp võ sĩ mới thay anh bước ra chinh phục thế giới.