Nguyễn Hùng trở về quê hương với đêm nhạc “Ngân Vang Khát Vọng Đại Ngàn”

Nguyễn Hùng trở lại quê hương Pleiku

Một trong những điểm nhấn được khán giả mong chờ tại đêm nhạc là phần trình diễn của ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hùng - người sáng tác và thể hiện ca khúc "Còn gì đẹp hơn" gắn liền với bộ phim "Mưa đỏ", đồng thời là chủ nhân bản hit "Phép màu" từng gây sốt hồi tháng 2/2024 và gần đây là ca khúc "Kiếm đâu bây giờ" (nhạc phim "Cục vàng của ngoại").

Sinh ra và lớn lên giữa nương rẫy của phố núi Pleiku và những ca từ nhạc Trịnh Công Sơn từ radio phát mỗi buổi chiều, Nguyễn Hùng mang trong mình phong cách âm nhạc chân thành, dung dị và giàu cảm xúc. Sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc và điện ảnh, anh trở lại quê hương cùng với các thành viên MAYDAYs để biểu diễn, đồng thời thể hiện niềm tự hào với mảnh đất đại ngàn đã nuôi dưỡng tâm hồn của mình.

Ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hùng.

Nguyễn Hùng và MAYDAYs mang sắc màu tươi trẻ đến với đêm nhạc

Đêm nhạc "Ngân Vang Khát Vọng Đại Ngàn" là sự kiện nghệ thuật thuộc dự án Hành Trình Việt Nam, hành trình lan tỏa yêu thương và giá trị nhân văn thông qua âm nhạc và văn hoá do Vietourist Holding tài trợ và tổ chức. Đêm nhạc mở ra một không gian văn hoá Tây Nguyên, nơi có Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại - cồng chiêng, múa xoang và những câu chuyện sử thi, ca từ quen thuộc gắn liền với đời sống con người đại ngàn. Và trong khung cảnh đó, Nguyễn Hùng cùng ban nhạc MAYDAYs xuất hiện như một làn gió mới, tiếp thêm sắc màu tươi trẻ cho đêm nhạc. Họ mang đến cho đêm nhạc những câu chuyện tuổi trẻ được kể lại bằng giai điệu mộc mạc, thành thật của riêng họ.

Poster đêm nhạc "Ngân Vang Khát Vọng Đại Ngàn".

Tại đêm nhạc, Nguyễn Hùng và MAYDAYs cùng các nghệ sĩ khác như Bùi Công Nam, Siu Black, Hoàng Trang, Nguyễn Đông, Mơ Ly và Nhóm văn nghệ thuộc Khoa Văn hoá Nghệ thuật trường Cao đẳng Gia Lai mang đến những màn trình diễn đa sắc màu.

Thiết kế sân khấu đêm nhạc lấy cảm hứng từ cồng chiêng Tây Nguyên.

Âm nhạc đánh thức vẻ đẹp Gia Lai

Đêm nhạc "Ngân Vang Khát Vọng Đại Ngàn" là lý do để những người dân càng thêm tự hào với vùng đất mình đang ở. Đây còn là lời mời gọi những tâm hồn yêu âm nhạc, quý mến Nguyễn Hùng và các nghệ sĩ từ mọi miền đất nước đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tây Nguyên vào những tháng đầu năm.

Tháng 3, khi hoa cà phê phủ trắng những triền đồi, Tây Nguyên khoác lên mình vẻ tinh khôi hiếm thấy. Đi theo cung đường từ Pleiku đến Kon Tum, dừng chân tại Măng Đen, du khách có thể ngắm nhìn sắc hồng của hoa mai anh đào bung nở trong tiết trời se lạnh như một bức tranh mùa xuân thơ mộng giữa đại ngàn.

Hoa cà phê nở trắng xoá một vùng trời Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Khánh Hoàng An

Tháng 3 còn là dịp hoa mai anh đào nở rộ, khoe sắc khiến đại ngàn càng căng tràn sức sống. Ảnh: Ngọc Thu

"Ngân Vang Khát Vọng Đại Ngàn" - đêm nhạc giữa lòng Pleiku đang gọi tên bạn! Ngày 01/03/2026 tại Công viên Văn hoá Đồng Xanh, cùng Nguyễn Hùng và loạt nghệ sĩ nổi tiếng "cháy" hết mình giữa đại ngàn hùng vĩ! Mua vé ngay để không bỏ lỡ những khoảnh khắc âm nhạc đáng nhớ mở màn năm 2026!