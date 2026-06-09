Người xưa dặn đừng chặt 3 cây quý trong sân vườn, kẻo đánh mất lộc lành của gia đình

Theo quan niệm dân gian, những loại cây này không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn tượng trưng cho sự gắn kết, sung túc và bình an của gia đình.

Nhiều gia đình khi sửa nhà, cải tạo sân vườn hoặc muốn có thêm diện tích sử dụng thường nghĩ đến việc chặt bỏ những cây đã tồn tại từ lâu trong khuôn viên. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, có một số loại cây được xem là gắn liền với phúc khí, sự đủ đầy và những điều tốt lành của gia đình nên không được khuyến khích đốn hạ tùy tiện. Dù những quan niệm này chủ yếu được lưu truyền trong dân gian, nhưng đằng sau đó cũng là sự trân trọng đối với những giá trị mà cây xanh mang lại cho không gian sống.

1. Cây khế

Cây khế là hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình Việt từ nhiều thế hệ. Không chỉ cho bóng mát và trái ăn quanh năm, cây khế còn gắn với những câu chuyện dân gian quen thuộc, trở thành biểu tượng của sự gắn bó và đủ đầy. Theo quan niệm dân gian, cây khế xanh tốt trong sân nhà tượng trưng cho cuộc sống ổn định, gia đình hòa thuận và con cháu sum vầy. Vì thế, nhiều người lớn tuổi thường khuyên con cháu không nên tùy tiện chặt bỏ, nhất là với những cây đã tồn tại hàng chục năm. Ở góc độ thực tế, cây khế trưởng thành cần nhiều năm chăm sóc mới có được tán đẹp và khả năng cho quả ổn định. Ngoài giá trị sử dụng, đây còn là một phần ký ức gắn với ngôi nhà mà không phải loại cây nào cũng có được.

2. Cây cau

Trong kiến trúc nhà ở truyền thống, cây cau là một trong những loại cây xuất hiện phổ biến nhất. Thân cây cao, thẳng, tán gọn và không che khuất mặt tiền khiến cau được nhiều gia đình lựa chọn trồng trước sân. Người xưa cho rằng cây cau tượng trưng cho sự thanh cao, nền nếp và gia phong. Đây cũng là loại cây gắn liền với nhiều phong tục truyền thống, đặc biệt là trong cưới hỏi và các dịp lễ quan trọng. Không ít gia đình xem hàng cau trước nhà là một phần của nếp sống quen thuộc. Chính vì vậy, khi cây vẫn sinh trưởng tốt, nhiều người thường lựa chọn giữ lại thay vì đốn bỏ để thay thế bằng những loại cây cảnh mới.

3. Cây lộc vừng

Lộc vừng là loại cây được nhiều người yêu thích nhờ dáng đẹp, tuổi thọ cao và những chùm hoa đỏ rực mỗi khi vào mùa nở. Trong quan niệm dân gian, cái tên "lộc vừng" gợi liên tưởng đến tài lộc, may mắn và sự hưng vượng. Đây cũng là lý do lộc vừng thường xuất hiện trong sân vườn của nhiều gia đình, đình chùa hoặc công trình truyền thống.

Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, những cây lộc vừng lâu năm còn có giá trị cảnh quan đáng kể. Một cây lộc vừng đẹp thường phải mất rất nhiều năm chăm sóc mới đạt được dáng thế như mong muốn. Vì vậy, việc chặt bỏ đôi khi đồng nghĩa với việc đánh mất một mảng xanh có giá trị mà khó có thể thay thế trong thời gian ngắn.

Có nên tuyệt đối kiêng chặt những loại cây này?

Thực tế, không có quy định nào bắt buộc gia chủ phải giữ lại mọi cây xanh trong sân vườn. Nếu cây đã già cỗi, sâu bệnh nặng, có nguy cơ gãy đổ hoặc ảnh hưởng đến kết cấu công trình thì việc cắt tỉa, thay thế là điều hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, trước khi quyết định đốn hạ một cây lâu năm, gia chủ nên cân nhắc kỹ về giá trị cảnh quan, bóng mát, môi trường sống cũng như những kỷ niệm gắn liền với nó. Có lẽ vì thế mà người xưa luôn nhắc nhở con cháu không nên vội vàng chặt bỏ những cây đã đồng hành cùng ngôi nhà qua nhiều năm tháng. Dù nhìn từ góc độ văn hóa dân gian hay thực tế đời sống, việc giữ gìn những cây xanh khỏe mạnh trong khuôn viên vẫn là cách giúp không gian sống trở nên mát mẻ, gần gũi thiên nhiên và mang lại cảm giác bình yên cho các thành viên trong gia đình.