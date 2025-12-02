Người thông minh có 6 mẹo dọn nhà thần thánh, người hậu đậu mãi "quay cuồng" hàng giờ

Cuộc sống hằng ngày có nhiều việc tưởng nhỏ nhưng lại tốn thời gian và công sức, từ cặn nước bám trên kính, mùi hôi trong nhà, quần áo xù lông đến tĩnh điện khó chịu. May mắn là có nhiều cách đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm thời gian để giải quyết những phiền toái này. Dưới đây là những mẹo vặt dễ áp dụng trong đời sống hàng ngày.

1. Làm sạch cặn nước trên kính phòng tắm

Kính phòng tắm sau một thời gian sử dụng dễ bám cặn nước. Thay vì kỳ công dùng các loại dung dịch chuyên dụng, bạn có thể pha một ít giấm với vài giọt nước rửa chén, lắc đều và phun lên kính. Sau khoảng 10 phút, cặn nước sẽ tự bong ra. Chỉ cần rửa lại bằng vòi sen rồi lau khô là kính sáng bóng như mới. Lưu ý giấm có thể ăn mòn đá cẩm thạch, nên che chắn nếu kính gần đá tự nhiên.

2. Khử mùi hôi trong nhà

Mùi đồ ăn nặng mùi, như khi nấu lẩu hay các món tỏi, dầu mỡ, có thể ám trong không khí. Chỉ cần thắp một cây nến trong phòng, các hạt carbon từ ngọn lửa sẽ hút các phân tử mùi, giúp không khí trong lành hơn. Đây cũng là lý do nhiều người thắp nến khi ăn những món có mùi đặc trưng, không phải để trang trí mà để khử mùi.

3. Khử mùi trong tủ lạnh

Tủ lạnh chứa thực phẩm nặng mùi như sầu riêng, cá hay các loại thực phẩm lên men thường rất khó chịu. Giải pháp đơn giản là dùng khăn rửa mặt cũ, nhúng ẩm, vắt ráo rồi trải đều trong tủ. Chỉ sau vài giờ, mùi khó chịu giảm rõ rệt. Khăn có thể để lâu nhưng nên thay mới mỗi tuần để đạt hiệu quả tối ưu.

4. Làm sạch gioăng cao su tủ lạnh

Gioăng cao su cửa tủ lạnh lâu ngày dễ bị mốc do độ ẩm và nước đọng. Để làm sạch, bạn có thể pha giấm hoặc oxy già pha loãng với nước, dùng bàn chải mềm hoặc khăn thấm dung dịch lau nhẹ các khe, sau đó lau lại bằng khăn ẩm và khô. Phương pháp này vừa loại bỏ mốc và bụi bẩn, vừa không làm hư gioăng cao su.

5. Sử dụng chỉ nha khoa nhiều công dụng

Chỉ nha khoa không chỉ để làm sạch răng mà còn có nhiều công dụng khác:

- Tách vỏ trái cây dễ dàng: tạo một đường cắt nhẹ trên vỏ, sau đó luồn chỉ nha khoa vào và xoay quanh quả, vỏ sẽ bong ra mà không làm nát phần ruột bên trong. Đây là cách nhanh chóng, sạch sẽ và ít lãng phí.

- Vệ sinh các khe hẹp trên bàn chải, dụng cụ tạo kiểu tóc: chỉ nha khoa có thể luồn vào các khe nhỏ để kéo tóc và bụi ra, dễ dàng hơn nhiều so với việc dùng tay nhổ từng sợi.

- Làm sạch lỗ chân lông: dùng nước ấm để mở lỗ chân lông, thoa một chút dầu tẩy trang, sau đó dùng chỉ nha khoa nhẹ nhàng cạo các bụi bẩn hoặc bã nhờn bám sâu. Cách này giúp da thông thoáng mà không cần nặn mạnh tay, nhưng lưu ý chỉ dùng trong trường hợp cần thiết mà không có dụng cụ chuyên dụng.

6. Rửa sạch đáy nồi

Để rửa sạch đáy nồi bị cháy hoặc bám cặn mà không mất công kỳ cọ quá sức, bạn có thể dùng baking soda và nước sôi. Chỉ cần rắc một lượng baking soda vừa đủ lên đáy nồi, sau đó đổ nước sôi ngập cặn bẩn. Để nồi ngâm khoảng 10-15 phút, baking soda sẽ phản ứng với các vết cháy, làm chúng mềm ra. Sau đó dùng miếng bọt biển hoặc bàn chải mềm chà nhẹ, cặn bẩn sẽ bong ra gần như ngay lập tức mà không cần dùng lực mạnh. Cuối cùng xả lại bằng nước ấm, đáy nồi sẽ sạch và sáng bóng như mới.

