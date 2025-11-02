Người sắp chuyển đất nông nghiệp thành đất ở cần hết sức lưu ý quy định mới này

Mới đây, UBND một phường tại TP Huế nêu vướng mắc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Hiện nay, UBND phường đang lúng túng trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân liên quan đến hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp (có nguồn gốc được giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp theo Nghị định 64/NĐ-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ) sang đất ở.

Theo đó, UBND phường đề nghị làm rõ: Trường hợp người dân nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp (có nguồn gốc theo Nghị định 64/NĐ-CP) sang đất ở, nếu thửa đất nằm trong khu dân cư, phù hợp quy hoạch đất ở theo khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai 2024, thì có được phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở hay không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời nội dung này: Việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp (có nguồn gốc giao theo Nghị định 64/NĐ-CP, gồm các loại đất NTS, BHK, CLN) sang đất ở, ngoài việc đáp ứng điều kiện thửa đất nằm trong khu dân cư, phù hợp quy hoạch đất ở theo quy định nêu trên, còn phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật đất đai, cụ thể:

Phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo điểm b khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai 2024;

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 122 Luật Đất đai và Điều 50 Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 4 Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025).