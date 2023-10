'Người qua đường' bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Đoàn Văn Hậu dành cho Doãn Hải My, thái độ đàng gái ra sao?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu hẹn hò cùng Doãn Hải My và hội bạn thân ở một quán cà phê. Khi đồ uống được mang ra, Văn Hậu quay sang nói chuyện với bạn gái nhưng Doãn Hải My đang bận rộn xem điện thoại và chưa kịp đáp lời. Văn Hậu vẫn không thôi hướng ánh mắt về phía nàng đầy quan tâm. Chi tiết nhỏ đủ thể hiện tình cảm mà Văn Hậu dành cho vợ sắp cưới.

Vì chấn thương, Văn Hậu không cùng Đội tuyển Việt Nam đi nước ngoài thi đấu trong đợt FIFA Days tháng 10 này. Anh dành thời gian tập phục hồi ở Câu lạc bộ Công an Hà Nội, và hẹn hò với Doãn Hải My tận hưởng không khí lãng mạn của mùa thu Hà Nội. Đi cùng Văn Hậu và Hải My hôm ấy còn có cặp vợ chồng Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang và nữ diễn viên Bảo Hân - bạn thân của cặp đôi.

Hẹn hò mùa thu, Doãn Hải My chọn bộ váy dài trắng, tóc buông xõa nhẹ nhàng. Còn Mai Hà Trang - bà xã Hà Đức Chinh diện outfit thời thượng. Qua ống kính của "người qua đường", nhan sắc của hai nàng WAG xinh đẹp như ảnh tự đăng.

Đoàn Văn Hậu hướng ánh mắt về Doãn Hải My (Ảnh: Quỳnh Chi)

Tháng 9 vừa qua, hậu vệ Đoàn Văn Hậu gây chú ý khắp mạng xã hội và truyền thông khi khoe màn cầu hôn ấn tượng dành cho bạn gái Doãn Hải My sau 3 năm hẹn hò. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 hạnh phúc gật đầu đồng ý. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào cuối năm nay.