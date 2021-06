Người phụ nữ mang thai bị khởi tố vì lừa đảo 1,5 tỷ đồng

Theo điều tra, từ năm 2017, Hiền thường xuyên đi viếng đền Tam Giang (phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ) nên quen nhiều người ở đây.

Cũng trong thời gian này, quanh khu vực đền Tam Giang đang được san lấp mặt bằng nên Hiền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiền "chém gió" với ông N., bà C. và bà M. (trú phường Hòa Xuân) là đất khu vực đền Tam Giang có khả năng sinh lời cao. "Nữ quái" này còn nổ rằng mình có quen với lãnh đạo một số cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng nên mua được nhiều lô đất ở khu vực trên với giá 600 triệu đồng.

Công an đọc quyết định khởi tố vụ án, bị can

Tin lời, ông N., bà C. và bà M. đã chuyển cho người phụ nữ này 1,5 tỷ đồng tiền đặt cọc, nhờ Hiền mua các lô đất với giá rẻ. Tuy nhiên, đợi mãi đến đầu năm 2021, các bị hại không thấy Hiền giao đất như thoả thuận nên đã trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiền khai nhận đã nói dối các bị hại để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Số tiền trên, Hiền đã đầu tư làm ăn nhưng bị thua lỗ nên không còn khả năng trả lại.

Sau khi tống đạt quyết định khởi tố, do bị can đang mang thai 8 tháng nên cơ quan điều tra đã áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời giao Công an phường Khuê Mỹ giám sát để phục vụ công tác điều tra.