Người phụ nữ lái xe BMW lao xuống kênh tử vong trong đêm

Công an tỉnh An Giang cho biết, vào khoảng 0h, ngày 17/3, tại khu vực tổ 25, khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang có một chiếc xe ô tô hiệu BMW bất ngờ mất lái , rồi lao xuống kênh khiến người phụ nữ trên xe tử vong .

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ tài xế tử vong.

Theo thông tin ban đầu, người điều khiển phương tiện trên là chị Phan Thị Ngọc Diễm (37 tuổi, ngụ tại địa phương). Khi lưu thông đến khu vực Cống thứ 2, cặp kênh Cây Dông; do không làm chủ được tay lái, chị Diễm để xe va chạm vào gờ bó Cống thứ 2, rồi lao thẳng xuống kênh Cây Dông.

Công an TP Long Xuyên đang điều tra nguyên nhân dẫn đến việc xe BMW lao xuống kênh.

Phát hiện tai nạn, người dân gần đó đã đưa chị Diễm ra khỏi xe và đi cấp cứu, nhưng chị đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Hiện, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng các lực lượng chức năng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.