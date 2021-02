Người phụ nữ bị "vợ hờ" của bạn trai đánh đập, cắt tóc làm nhục giữa đường

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ngày 22/2, Công an quận 8, TP.HCM phát đi thông báo truy nã với Nguyễn Thị Mộng Thơ (41 tuổi) và Nguyễn Thị Xuân Hiền (37 tuổi, cùng quê Vĩnh Long) về tội Làm nhục người khác.

Thơ và Hiền bị Công an quận 8 truy nã về tội làm nhục người khác (Ảnh: Công an cung cấp)

Cụ thể, Zing.vn dẫn lại kết quả điều tra ban đầu của công an cho biết, Thơ sống chung như vợ chồng với người đàn ông tên K. (32 tuổi). Cặp đôi sau đó mâu thuẫn nên không ở chung với nhau. Ông K. về sau nảy sinh tình cảm với chị V. (ngụ quận 8). Biết chuyện, Thơ tức giận.

Ngày 18/8/2020, Thơ rủ theo em gái cùng đồng bọn canh trước nhà của V. để đánh ghen. Khi thấy V. rời nhà, nhóm người xông vào đánh đập, cắt tóc của chị V.

Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh nhà dân quay lại. Công an quận 8 sau đó ra quyết định khởi tố bị can đối với Thơ và Hiền nhưng 2 người này đã bỏ trốn.

Nhà chức trách yêu cầu Thơ và Hiền ra đầu thú để nhận được khoan hồng của pháp luật. Ai phát hiện 2 bị can trên ở đâu, thông báo ngay cho Công an quận 8, tại địa chỉ 993 Phạm Thế Hiển (phường 5, quận 8), hoặc gọi vào số điện thoại 02838.506.705, gặp cán bộ Phạm Hào Hiệp để phối hợp điều tra.