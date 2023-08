Người phụ nữ bị mất hơn 5 tỷ đồng sau cuộc gọi của kẻ mạo danh cán bộ công an

Chiều 8/8, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ đối tượng giả danh cán bộ Công an quận Hải Châu hù họa, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của một phụ nữ.

Theo thông tin trình báo của chị N.T.T.H. (36 tuổi, trú Đà Nẵng) gửi Phòng an ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tháng 7/2023, chị nhận cuôc gọi của một người tự xưng là cán bộ Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng).

Sau một hồi trao đổi, người này cho biết chị H. đang bị điều tra vì tham gia và là đồng phạm với nhóm rửa tiền, buôn bán ma túy.

Người này yêu cầu chị H. khai báo lý lịch, quá trình làm việc, di chuyển, các tài khoản ngân hàng đang sử dụng, số tiền có trong tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, người này gửi “Lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản” của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (giả) cho chị H.

Lệnh bắt giữ giả được đối tượng gửi cho chị H. để đe dọa.

Người này tiếp tục hướng dẫn và yêu cầu chị H. cài đặt ứng dụng có tên là “Phần mềm bảo mật” có logo Bộ Công an nhưng thực chất đây là ứng dụng có chứa mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Sau khi chị H. làm theo yêu cầu thì bị chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng, dù cơ quan chức năng đã khuyến cáo nhiều lần về thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án… gọi điện hăm dọa để lừa đảo nhưng vẫn có người mất cảnh giác, bị chiếm đoạt tiền.

Đặc biệt, gần đây thủ đoạn ngày càng tinh vi khi yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng có logo Bộ Công an có chứa mã độc.

Vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại cho người lạ. Đặc biệt, không nên làm theo các yêu cầu chuyển tiền, cài đặt ứng dụng đáng ngờ dù đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước.