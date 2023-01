"Người nhện" trẻ tuổi nhất vũ trụ Marvel Tom Holland kiếm tiền như thế nào: Từ vũ công hip-hop đến siêu sao đa tài, không tiếc tay đầu tư siêu xe, biệt thự

Có lẽ công chúng toàn cầu biết đến Tom Holland nhiều nhất qua vai diễn để đời Người Nhện. Nam tài tử trở thành diễn viên trẻ nhất trong MCU và đã ký hợp đồng cho 6 phim để thể hiện nhân vật này. Kể từ đó, Holland đã trở thành một minh tinh toàn cầu.

Nhưng không phải ai cũng biết tài tử 24 tuổi này sở hữu khối tài sản lên tới 18 triệu USD, cùng những sở thích tiêu tiền thú vị.

Từ vũ công hip-hop đến siêu sao, nhà sản xuất thành công

Khi Tom đang theo học một trường dạy nhảy hip-hop, một chuyên viên từ Trường múa ba lê Hoàng gia đã nhận thấy sở trường khiêu vũ của anh và đề nghị anh thử góp sức trong vở Billy Elliot: The Musical. Theo The Guardian, sau khi được chọn, anh đã được đào tạo trong hai năm về tap, các bài học nhào lộn trước khi ra mắt vào năm 2008 trong vai phụ Michael, bạn của Billy. Ngay sau đó, anh nhận được cơ hội đóng vai chính Billy Elliot trong bộ phim West End của London.

Sau khi hành trình âm nhạc của Tom Holland trong Billy Elliot kết thúc vào năm 2010, anh chuyển sang đóng phim điện ảnh với các vai phụ trong các bộ phim truyền hình như How I Live Now, The Impossible, và In The Heart Of The Sea. Giờ đây, anh nổi tiếng cả thế giới với vai trò là Người Nhện mới trong bộ phim Captain America: Civil War, trước khi bộ phim riêng của nhân vật này được phát hành một năm sau đó.

Bộ phim đã thành công vang dội khi thu về hơn 1 tỷ USD trên toàn thế giới, đồng thời mang về cho anh khoản tiền 500.000 USD thù lao diễn xuất, theo The Sun. Sau đó, Holland cũng được cho là đã nhận khoản tiền thưởng 1,5 triệu USD, và kiếm tới 4 triệu USD trong phần tiếp theo của bộ phim.

Trong 2 năm qua, phong cách của Tom Holland đã có sự thay đổi đáng kể từ khi chọn Law Roach làm stylist và nhận được sự hỗ trợ của Zendaya - bạn gái của nam tài tử. Sau khi mặc một bộ đồ Prada bảnh bao khi ra mắt phim Spider-Man: No Way Home, nam diễn viên đã được chọn làm ngôi sao trong chiến dịch mùa xuân 2022 của thương hiệu này. Chủ đề của bộ sưu tập là In The Mood For Prada và giới thiệu cảnh Holland tạo dáng đầy ấn tượng trong những bộ trang phục khác nhau.

Tom Holland cũng đảm nhận vai trò mới là nhà sản xuất điều hành cho bộ phim phiêu lưu hành động Uncharted năm 2021. Bộ phim đã được xây dựng trong nhiều năm trước khi bắt đầu bấm máy, với Holland kiêm luôn vai chính. Phim được thực hiện với kinh phí 120 triệu USD và đã phải dời ngày phát hành do đại dịch. Tuy nhiên, nó vẫn gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ khi trở thành bộ phim theo thể loại trò chơi điện tử có doanh thu cao thứ 5 trong lịch sử với 401,7 triệu USD.

Triệu phú trẻ tuổi mê tốc độ

Tom Holland sống với bố mẹ trong những năm đầu tiên của sự nghiệp, nhưng đã ra ở riêng sau khi có được một khoản thu nhập khá lớn. Anh đã mua một ngôi nhà ở London cách ngôi nhà thời thơ ấu không quá 5 phút. Trong thời gian phong tỏa, người hâm mộ đã có cái nhìn sơ bộ về nơi ở hiện tại của Tom Holland khi anh thực hiện các cuộc phỏng vấn tại nhà trong các talk-show. Tom sống cùng với 3 người khác, trong đó có các anh trai.

Sau khi bước ra ánh sáng toàn cầu sau vai diễn Người Nhện, gia đình Tom Holland quyết định tận dụng sự nổi tiếng của anh để góp phần giúp đỡ cộng đồng. Cha mẹ anh đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận vào năm 2017 có tên là The Brothers Trust, trong đó toàn thể gia đình, bao gồm cả các anh trai, cùng cộng tác trong các dự án. Tổ chức này giúp đỡ các tổ chức phi lợi nhuận đang phát triển, vốn thường bị lu mờ bởi các tổ chức từ thiện lớn hơn. Họ đã hỗ trợ các tổ chức từ thiện địa phương như Momentum, Artists For Africa và The Lunchbowl Network.

Tom Holland luôn chọn tận hưởng một kỳ nghỉ thư giãn sau mỗi dự án phim và thậm chí còn là một tín đồ du lịch đích thực trong những sự kiện lớn. Anh đã bay tới Santa Barbara cùng Zendaya để kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Mĩ. Cặp đôi thậm chí đã đến thăm Paris trong Tuần lễ thời trang và tạo một trend mới trên Internet sau khi ghé thăm bảo tàng Louvre.

Là một tay đam mê tốc độ thực thụ, Tom Holland đã xây dựng cho mình một bộ sưu tập xe sang tuyệt đẹp, trong đó có nhiều siêu xe Audi và một số thương hiệu nổi tiếng khác. Kể từ khi hợp tác với Audi trong các bộ phim Người Nhện, nam diễn viên đã bổ sung thêm Audi Q7 (55.800 USD), Audi RS7 (114.000 USD), Audi RS7 Sportback (118.500 USD) và Audi R8 (155.500 USD) vào bộ sưu tập của mình.

Anh cũng đã thử chuyển sang sử dụng xe điện vào năm 2021 và mua một chiếc Porsche Taycan Turbo S (185.000 USD) sau khi đến thăm cơ sở của hãng ở Stuttgart, Đức. Cùng năm đó, anh mua một chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge (440.000 USD).

Tom Holland vẫn đang tiếp tục phát triển sự nghiệp kể từ những ngày đầu hoạt động âm nhạc cho đến nay, và đã đảm nhận những vai diễn đưa anh trở thành siêu sao điện ảnh trên toàn thế giới. Bên cạnh việc đóng vai Peter Parker nổi tiếng, anh cũng làm việc với các đạo diễn nổi tiếng trong các bộ phim khác để thể hiện năng lực diễn xuất đa dạng của mình. Chắc chắn rằng trong tương lai, sự nghiệp của Tom Holland sẽ còn nở rộ, và khối tài sản mà anh sở hữu cũng sẽ không chỉ dừng lại ở con số 18 triệu USD như hiện tại.