Người Nhật ăn cơm mỗi ngày nhưng vì sao tỷ lệ béo phì nước họ vẫn thấp hơn so với các quốc gia khác?

Việc ăn thực phẩm giàu carbs thường xuyên dễ khiến bạn tăng cân, nhưng carbs lại là chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người. Ở Nhật Bản, trên bàn ăn của họ hầu như không thể thiếu sự xuất hiện của tinh bột. Thế nhưng, tỷ lệ béo phì của người Nhật lại thấp hơn so với các nước khác.

Theo Sohu, tỷ lệ béo phì ở nước Nhật chỉ chiếm khoảng 3,7%, ở Trung Quốc là 7% và Mỹ thì con số sẽ cao hơn. Vậy tại sao người Nhật ăn cơm hàng ngày nhưng vẫn có tỷ lệ béo phì thấp hơn hẳn so với các quốc gia khác? Câu trả lời nằm ở chính thói quen ăn uống của họ trong cuộc sống hàng ngày.

1. Người Nhật thường ăn nhạt, đồ ăn hạn chế nấu nhiều công đoạn

Nếu bạn đã từng ăn đồ Nhật thì chắc chắn sẽ nhận thấy cách nấu của họ khá đơn giản. Người Nhật theo đuổi những món ăn tươi ngon, vị nguyên bản chứ không nêm nhiều gia vị. Ở các nước khác, họ thường ăn cơm rang hoặc cơm trộn sốt với nhiều hương vị khác nhau. Còn Nhật Bản, họ thường chỉ ăn cơm trắng bình thường, đồ ăn kèm trong bữa cũng không nấu nướng quá đa dạng, nhiều công đoạn mà tôn trọng hương vị nguyên bản của món ăn.

Theo một vài khảo sát ở nhóm người cao tuổi sống thọ tại Nhật Bản, hầu hết con người nơi đây đều có thói quen ăn nhạt. Đồng nghĩa là các món ăn trong bữa cơm của họ thường có ít dầu, ít muối và ít gia vị hơn. Khi bạn nấu những món có nhiều công đoạn chiên xào thì lượng mỡ tích vào cơ thể sẽ nhiều hơn. Còn người Nhật thì không ưa chuộng phương pháp chiên xào. Họ thích ăn đồ hấp, luộc và đôi khi là ăn cả đồ sống. Khi chế biến đồ ăn càng đơn giản thì cơ thể sẽ nhận được nhiều cellulose, vitamin và khoáng chất để vẫn cảm thấy no mà không sợ béo phì.

2. Người Nhật thích ăn natto

Có thể nhiều người sẽ không chấp nhận được mùi vị của natto và cho rằng nó có mùi hôi. Nhưng thực tế, đậu natto chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. So với đậu nành, natto cũng sẽ sinh ra các chất dinh dưỡng tích cực trong quá trình lên men. Natto không chỉ có chỉ số đường huyết thấp mà còn tăng cảm giác no nên rất tốt cho việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Đó cũng là lý do vì sao trong các bữa chính người Nhật đều ăn cơm cùng natto.

3. Người Nhật ăn ít

Nhìn chung, người Nhật vẫn ăn đa dạng các món giàu carbs trong bữa chính, nhưng bạn lại thấy chén đĩa trên bàn ăn của họ lại có kích thước khá nhỏ. Nếu so sánh thì kích cỡ chén đĩa đựng đồ ăn của người Nhật chỉ tương ứng với bát đĩa đựng đồ chấm ở nước ta. Mặc dù phải rửa nhiều đồ sau khi ăn nhưng chính thói quen ăn trong những chén đĩa nhỏ giúp người Nhật hạn chế việc ăn quá no, bảo toàn vóc dáng hiệu quả hơn.

Và có một sự thật, người Nhật dù ăn cơm đều đặn trong các bữa nhưng họ lại không tăng cân là vì lượng cơm họ ăn không quá nhiều. Mỗi bữa, lượng cơm người Nhật ăn chỉ khoảng 100gr và ăn thêm nhiều thức ăn phụ trong các chén đĩa nhỏ. Ngoài ra, nguyên tắc của người dân nơi đây là không bao giờ ăn quá no. Người Nhật thường chỉ ăn no đến 8 phần, việc ăn dễ gây tổn hại đến cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và thậm chí còn gây bệnh tiểu đường, béo phì, mỡ máu cao...

Nguồn và ảnh: Sohu