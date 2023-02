Người không có phúc khí, trên thân sẽ lộ ra 3 thói xấu: Không thay đổi ắt sớm gặp đại họa

Phúc khí là sự may mắn, là điều mà ai trong cuộc sống cũng mong có được để hóa dữ thành an. Thế nhưng phúc khí không phải tự nhiên mà có, cũng chẳng phải là thứ có thể cưỡng cầu mà đắc được. Một người có nhiều phúc khí thường mang những đức tính tốt, đặc điểm nổi bật và có cuộc đời an yên. Ngược lại, những kẻ đánh mất phúc khí lại mang trên mình những thói xấu. Chính những thói xấu này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời của họ.

Người ta thường nói, tướng do tâm sinh, vận mệnh con người thay đổi tốt lên chính là nhờ vào sự thay đổi của tâm thái. Nếu bạn nuôi dưỡng những tâm tính không tốt, con người bạn sẽ dễ bị cái xấu lôi kéo, dễ trở nên mù quáng, hình thành nên những ý nghĩ sai lệch và hành động không đúng đắn.

Chính vì vậy, ai ai trong chúng ta cũng nên biết kiểm soát tâm tính của bản thân, phát huy những cái tốt và tìm ra điểm dừng, giới hạn của những cái xấu. Ở đời, muốn vạn sự hanh thông, phúc khí dồi dào thì nhất định phải từ bỏ 4 tật xấu này:

1. Kiêu ngạo

Ngạo mạn là một trở ngại rất lớn đối với con người mà nguồn cơn đến từ sự so bì, phân biệt. Bắt đầu từ việc so sánh bản thân với người khác đã tạo nên sự ngạo mạn trong nội tâm mỗi người. Những người có tính kiêu ngạo đi đến đâu cũng muốn được người khác công nhận và tán thưởng. Họ phớt lờ thành quả hay nỗ lực của người khác, không muốn tiếp thu ý kiến của người khác mà chỉ tập trung vào bản thân và lại càng không thể chấp nhận chuyện người khác mạnh hơn, giỏi hơn mình.

Có câu: "Kiêu ngạo tự mãn là một trong những cái bẫy đáng sợ nhất của con người, hơn nữa, cái bẫy này còn do chính chúng ta tạo nên". Những người kiêu ngạo luôn không nhìn thấy khuyết điểm của bản thân, vì thế nên bỏ qua cơ hội được hoàn thiện chính mình. Hầu hết, người kiêu ngạo thường rơi vào cái bẫy tự hủy hoại mình mà không hay, cho tới khi thất bại thảm hại rồi họ mới chợt tỉnh ngộ nhưng lúc đấy mọi chuyện đã quá muộn.

Làm người, nhiều lúc chúng ta cần phải đặt cái tôi của mình xuống để nhìn nhận mọi thứ ở góc độ đa chiều. Có như vậy, chúng ta mới tiết chế được tính kiêu ngạo của mình và không đánh mất phúc khí mà mình có.

2. Tham lam

Người xưa từng nói: "Lòng tham giống như lửa, nếu không được kiềm chế sẽ thiêu rụi cả thảo nguyên; Dục vọng tựa như nước, nếu không kiểm soát được sẽ dâng lên cuồn cuộn ngất trời, phá hủy mọi thứ".

Thực tế, con người chạy theo chữ "lợi" vốn không sai, nhưng nếu quá tham lam thì lại đang tự hại chính mình. Lòng tham của con người là một tai họa, nếu không cẩn thận sẽ bị thân bại danh liệt, tài sản tiêu tán. Sống ở đời, càng tham lam, càng dễ đánh mất chính mình, điều này sẽ khiến nhiều người lầm đường lạc lối, thậm chí đi đến đường cùng, không thể quay đầu lại.

Có câu: "Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn". Vốn dĩ tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, sinh không tự đến, chết cũng chẳng mang đi được. Làm người, không nên tham lam những thứ không thuộc về mình. Thế giới này vốn dĩ công bằng, bạn lấy được bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu. Vì vậy, đừng để bản thân rơi vào cái bẫy của sự tham lam rồi làm phúc khí tiêu tan, bị cái xấu nó nhấn chìm, vĩnh viễn không tìm ra lối thoát.

Tham lam và toan tính quá nhiều sẽ khiến cuộc sống chúng ta luôn mệt mỏi. Hãy dũng cảm buông bỏ những gì cần bỏ, thản nhiên đối mặt với tất cả, có như vậy bạn mới cảm thấy an nhiên, tự tại.

3. Ngang ngược

Người ngang ngược là người thường đòi hỏi, hành động tai quái, trái với lẽ thường. Họ ương bướng, ngang ngạnh làm theo ý mình bất chấp mọi lời khuyên răn của mọi người. Những người này thường luôn cho mình đúng và hay phủ nhận những quan điểm chia sẻ của người khác khiến những người tiếp xúc với họ rất khó chịu và ức chế khi phải đối đầu.

Con người nếu quá ngang ngược sẽ tự xây rào ngăn cản bản thân giao tiếp với thế giới. Như vậy, họ sẽ tự cô lập bản thân, không thể tiến bộ và phát triển được. Trong xã hội này, dù bạn giàu có đến mức nào, tài giỏi ra sao cũng đừng tự cho mình quyền tự cho mình đúng rồi chê bai người khác.

Mỗi người đều có một ưu điểm riêng, yếu điểm của người này đôi khi sẽ là thế mạnh của người khác. Do đó, chỉ khi bạn nhận ra và vượt qua được yếu điểm của chính bản thân mình thì bạn mới có thể đạt được sự thành công trong công việc và trong cuộc sống. Nhận thấy điểm yếu và tự cải thiện mỗi ngày cũng chính là cách để bạn tìm lại phúc khí cho bản thân mình.