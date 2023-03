Người giàu cực chuộng 5 cây cảnh này, chưng trong nhà để hút may mắn

Cây cỏ gương

Cỏ gương là cái tên khá lạ với nhiều người nhưng lại là loại cây được người giàu vô cùng ưa chuộng. Cây cỏ gương có vóc dáng nhỏ nhắn, lá hình đồng xu tròn nhỏ mọc ra từ thân. Loại cây này rất dễ chăm sóc, chỉ cần cho chúng tắm nắng thường xuyên là đã có thể tốt tươi và căng tràn sức sống.

Cây cỏ gương không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, xua tan mệt mỏi mà còn tượng trưng cho tài lộc và sự giàu có. Cây cảnh này thường được chưng ở cửa sổ phòng làm việc và phòng đọc sách để mang đến nguồn năng lượng tốt bao trùm không gian, từ đó tác động đến tinh thần và cả vận khí của chủ nhà.

Cây đại quân tử

Cây đại quân tử còn có tên là lan quân tử, là loại hoa đại diện cho sự thành công và phú quý. Nhiều người thích trồng đại quân tử trong nhà vì muốn gia đình ngày một giàu có và thịnh vượng hơn.

Nếu được chăm sóc thường xuyên, đại quân tử sẽ ra hoa rất đẹp. Ngoài ra, chúng cũng giúp hút bụi bẩn trong không khí và bức xạ từ các thiết bị điện tử làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Để chăm cây xanh tốt, bạn cần trồng chúng với đất tơi xốp, tưới nước hàng ngày và không quên lau sạch lá của cây để cây quang hợp tốt hơn.

Củ bình vôi

Nhìn bề ngoài, củ bình vôi có hình dáng kỳ lạ nên không được nhiều người ưa thích. Thế nhưng bàn về khía cạnh phong thủy thì loại cây này lại mang ý nghĩa rất tốt cho người trồng chúng. Củ bình vôi tượng trưng cho sức sống bền bỉ và tài lộc may mắn, cây càng tươi tốt thì vận may của gia chủ càng dồi dào. Chưa hết, loại cây này còn có thể xua đuổi những điều xấu và các nguồn năng lượng tiêu cực xung quanh nhà, vì vậy người giàu có rất thích chưng một chậu bình vôi trong không gian của mình.

Sen đá ống điếu

Tương tự như củ bình vôi, vẻ ngoài của sen đá ống điếu không thực sự hút mắt giống các loại cây khác, thế nhưng chúng lại có ý nghĩa vô cùng tốt đẹp. Loại cây này có hình dáng giống những ống điếu nên biểu trưng cho việc thu hút tài lộc, tiền tài vào nhà để gia chủ ngày một phát đạt và thành công.

Sen đá ống điếu có sức sống mãnh liệt nên gia chủ không cần tưới nước hay thay đất quá thường xuyên, mà chỉ cần đặt chúng ở những nơi có ánh sáng là được.

Cây bình an

Vẻ ngoài của cây bình an không quá bắt mắt nên dễ bị ''khước từ'' ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng những người giàu lại vô cùng trân trọng loại cây này vì chúng mang đến may mắn và bình an cho người thân trong nhà. Lá của cây có màu xanh đậm lạ mắt đại diện cho hành Mộc nên rất phù hợp các gia chủ mệnh Mộc và Hỏa. Vị trí tốt nhất để chưng cây bình an trong nhà chính là bàn làm việc và bàn đọc sách.

* Các thông tin trong bài đều mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo