Người dùng ChatGPT sắp chứng kiến sự thay đổi chưa từng có

OpenAI được cho là đang chuẩn bị triển khai cuộc cải tổ lớn nhất với ChatGPT kể từ khi nền tảng AI này ra mắt vào cuối năm 2022.

Theo thông tin từ Reuters, OpenAI được cho là đang chuẩn bị triển khai cuộc cải tổ lớn nhất với ChatGPT kể từ khi nền tảng AI này ra mắt vào cuối năm 2022, trong nỗ lực mở rộng nguồn thu và định hình lại vai trò của sản phẩm trong hệ sinh thái dịch vụ của công ty.

Động thái này được xem là một phần trong quá trình tái cấu trúc rộng hơn tại OpenAI, khi công ty đang chuyển nhiều nguồn lực hơn sang nhóm khách hàng doanh nghiệp, phân khúc được đánh giá mang lại doanh thu ổn định và có giá trị cao hơn so với người dùng phổ thông. Đồng thời, đây cũng là bước đi nhằm gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ đang nổi lên trong lĩnh vực AI tạo sinh, đặc biệt là Anthropic.

Theo nguồn tin của Financial Times, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc OpenAI sẽ dành nhiều vị trí hiển thị và tài nguyên phát triển hơn cho Codex – công cụ hỗ trợ lập trình của hãng. Sản phẩm này được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng mới của OpenAI trong giai đoạn tới.

Các thay đổi dự kiến sẽ bắt đầu xuất hiện trong vài tuần tới dưới dạng cập nhật trên website và ứng dụng di động của ChatGPT. OpenAI được cho là đang thiết kế lại giao diện theo hướng chủ động gợi ý nhiều hơn các tính năng chuyên sâu, thay vì chỉ duy trì trải nghiệm hội thoại truyền thống.

Cụ thể, người dùng có thể được dẫn hướng nhiều hơn tới các công cụ viết mã, tạo hình ảnh bằng AI cũng như những dịch vụ tích hợp từ đối tác như Canva hay Booking.com. Mục tiêu là tăng thời gian sử dụng nền tảng và mở rộng số lượng dịch vụ mà người dùng có thể thực hiện ngay bên trong ChatGPT.

Trước đó, OpenAI cho biết ChatGPT hiện đã đạt hơn 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần và vượt mốc 50 triệu thuê bao cá nhân trả phí. Financial Times dẫn nguồn tin cho biết khoảng 2 triệu khách hàng doanh nghiệp hiện đóng góp gần 40% doanh thu của công ty và tỷ trọng này được kỳ vọng sẽ tăng lên khoảng 50% vào cuối năm nay.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về kế hoạch IPO của OpenAI trong tương lai. Trước đó vào hồi tháng 5, Reuters từng đưa tin công ty đang chuẩn bị các bước cho một hồ sơ niêm yết bảo mật tại Mỹ, dù CEO Sam Altman cho biết OpenAI hiện chưa đặt mục tiêu cụ thể về thời điểm lên sàn và sẽ chỉ thực hiện khi điều kiện phù hợp.

Dù vậy, Reuters cho biết hiện chưa thể xác minh các thông tin trên và OpenAI hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.