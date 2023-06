Người đẹp "King Kong" Naomi Watts cưới ở tuổi 54

Trang Daily Mail ngày 11/6 cho biết diễn viên người Anh Naomi Watts đăng tải trên trang mạng xã hội Instagram bức ảnh bà và Billy Crudup diện trang phục cưới tạo dáng trên bậc thềm Tòa án Manhattan thuộc bang New York - Mỹ. Kèm theo bức ảnh, Naomi Watts chú thích ngắn gọn: "Đã kết hôn!".

Naomi Watts công bố đã kết hôn cùng Billy Crudup

Cả hai yêu nhau suốt 6 năm qua

Ngay sau đó, Naomi Watts nhận được hàng loạt lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ. Đây là đám cưới đầu tiên trong cuộc đời của minh tinh này dù đã từng có mối tình dài 11 năm với tài tử Liev Schrieber và có hai con từ cuộc tình này. Cả hai kết thúc mối quan hệ năm 2016 nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè thân thiết để cùng nuôi con.

Trước đó, Naomi Watts và Billy Crudup bị cánh săn ảnh bắt gặp đến tòa án trong trang phục cưới làm dấy lên đồn đoán cả hai kết hôn. Lời đồn nhanh chóng được chính chủ xác nhận.

Naomi Watts và Billy Crudup hẹn hò từ năm 2017 sau khi đóng cùng trong loạt phim Gypsy của Netflix. Năm 2022, họ công khai tình cảm với công chúng và tháng 4/2023 thì bị đồn đính hôn.

Naomi Watts từng đóng nhiều phim: Home and Away, Flirting, The Ring, Eastern Promises, The International, The Impossible… Bill Crudup là nam diễn viên người Mỹ cũng 54 tuổi và tham gia các phim: Big Fish, Mission: Impossible III, Jackie, Watchmen, Gypsy, The Morning Show, Alien: Covenant…

Cả hai đã bị cánh săn ảnh bắt gặp trước đó dẫn đến đồn đoán kết hôn