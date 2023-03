Người đẹp chuyển giới trả treo giám khảo tiết lộ lý do mặt luôn buồn: "Em nhớ chồng, nụ cười giả tạo đâu có đẹp"

Những ngày qua, khắp các diễn đàn liên tục bàn tán về tập 3 của chương trình Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam. Khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất chính là màn drama căng đét của thí sinh Huỳnh My với HLV Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong phòng loại. Trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm chế lấy cảm hứng từ biểu cảm và màn tranh luận đó. Cũng vì thế mà động thái của Huỳnh My được nhiều người chú ý.

Mới đây, một đoạn clip Huỳnh My chia sẻ về chương trình Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam được dân tình chia sẻ rần rần. Trong clip, người đẹp chuyển giới ăn diện giản dị, vừa ngồi thoa kem vừa trả lời một bình luận của khán giả. Cụ thể, khi được netizen hỏi lý do lúc nào cũng xuất hiện với khuôn mặt buồn bã, ngay cả thử thách chụp ảnh cưới cũng không cười, Huỳnh My giải thích: "Em nhớ chồng, trên gương mặt em lúc nào mà không có nỗi buồn. Bởi vậy mọi người đâu hiểu em, cứ hỏi Huỳnh My lúc nào cũng buồn hiu, chứ bây giờ lúc nào trong lòng cũng buồn thì sao mà cười, nụ cười giả tạo đâu có đẹp".

Người đẹp Huỳnh My tiết lộ lý do không cười ở Hoa hậu Chuyển giới (Clip: @hanle5.1)

Huỳnh My sinh năm 1994, đến từ An Giang. Sau khi chuyển giới, cô sở hữu gương mặt nữ tính, hài hòa, và theo lời tự nhận xét của Huỳnh My thì cô có "gương mặt Hoa hậu". Bên cạnh đó, vóc dáng cao, mảnh mai cũng khiến người đẹp chuyển giới có được thân hình gợi cảm không kém con gái chính hiệu.



Tuy nhiên, cá tính của Huỳnh My lại là thứ khiến cô nàng bị khán giả trừ điểm. Huỳnh My đã hai lần tham gia cuộc thi Miss International Queen Vietnam (năm 2018 và 2023) và lần nào cũng xảy ra những drama liên quan đến thái độ, hành động, phát ngôn có phần thiếu tôn trọng ban giám khảo.

Biểu cảm chụp ảnh cưới nhưng vẻ mặt đượm buồn của Huỳnh My trong một thử thách Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam từng "gây sốt" mạng xã hội

Trong mùa đầu tiên của Miss International Queen Vietnam, Huỳnh My từng gây tranh cãi vì thái độ quá khích khi bị loại

Trở lại mùa giải này, người đẹp tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau thái độ đáp trả Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu ở vòng loại

Ảnh: Tổng hợp