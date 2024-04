Người dân TP.HCM có thể tiếp cận các dịch vụ giao thông công cộng trực tiếp trên Zalo

Tìm hiểu cách thức sử dụng ứng dụng, tại buổi họp báo ra mắt mini app GoBus TPHCM trên Zalo

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành GTVT, tăng trải nghiệm cho người dân

Với việc ra mắt mini app này, Sở GTVT TP.HCM đã khẳng định nỗ lực phát triển ngành giao thông vận tải theo hướng đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, nhằm giúp người dân có được những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Người dân không cần phải tải thêm ứng dụng ngoài mà vẫn có thể sử dụng các tiện ích GoBus một cách dễ dàng và nhanh chóng với Zalo - một ứng dụng của người Việt.

Chỉ cần mở ứng dụng Zalo, người dân TP.HCM có thể sử dụng giao thông công cộng nhanh chóng, thuận tiện

Chia sẻ về lí do phát triển "GoBus TPHCM" trên Zalo Mini App, Ông Lê Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng - Sở GTVT TP.HCM nhận định Zalo là ứng dụng phổ biến ở Việt Nam bởi lí do dễ sử dụng và gần gũi với hành vi người Việt. Do vậy, việc phát hành mini app trên nền tảng này sẽ tận dụng được sự phổ biến của Zalo, kết hợp với tính năng hữu ích của GoBus sẽ giúp đưa các dịch vụ của cơ quan nhà nước, mà cụ thể ở đây là tiện ích giao thông công cộng ở TP.HCM đến người dân một cách nhanh chóng và sâu rộng.

"Chúng tôi kỳ vọng mô hình mini app trên Zalo sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận được các dịch vụ của GoBus TPHCM, góp phần mang đến sự thuận tiện cho người dân khi sử dụng dịch vụ giao thông công cộng. Từ đó, tiếp tục nâng cấp chất lượng dịch vụ giao thông công cộng mà cơ quan nhà nước (CQNN) cung cấp cho người dân, để phương tiện giao thông công cộng ngày càng được người dân yêu thích và phổ biến hơn" - Ông Lê Hoàn nhấn mạnh.

Ông Lê Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng - Sở GTVT TP.HCM phát biểu tại họp báo ra mắt mini app GoBus.

Tính năng hữu ích cho người dân

Để sử dụng các dịch vụ của GoBus TPHCM trên Zalo, người dân có thể áp dụng 1 trong 2 cách đơn giản như sau:

Cách 1: Quét mã QR để truy cập mini app GoBus TPHCM trên Zalo

Theo đó, mini app "GoBus TPHCM" trên Zalo sẽ kế thừa toàn bộ tính năng của Go!Bus TPHCM hiện đang phát hành trên các kho ứng dụng. Gồm có:

Tra cứu tuyến xe buýt: Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm tuyến xe buýt phù hợp với nhu cầu di chuyển của mình, dựa trên điểm khởi hành, điểm đến, thời gian di chuyển, lộ trình các điểm dừng,...

Xem lịch trình xe buýt: Mini app cung cấp thông tin chi tiết về lịch trình hoạt động của từng tuyến xe buýt, bao gồm thời gian khởi hành, thời gian di chuyển, số bến dừng,...

Cách chọn tuyến xe buýt phù hợp: Tính năng hữu ích đặc biệt cho những người mới sử dụng xe buýt hoặc ít khi di chuyển bằng phương tiện này bằng cách chỉ cần nhập vị trí hiện tại và điểm đến, mini app sẽ tư vấn lộ trình đi đúng nhất cho người dùng.

Theo dõi vị trí và dự báo thời gian xe buýt đến trạm: Người dùng có thể theo dõi vị trí xe buýt theo thời gian thực, giúp chủ động sắp xếp thời gian di chuyển và tránh tình trạng chờ đợi xe quá lâu hoặc bị lỡ chuyến.

Tra cứu thông tin: GoBus TPHCM thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về hệ thống xe buýt TP.HCM, như thay đổi lộ trình, giá vé...

Mini app "GoBus TPHCM" trên Zalo kế thừa toàn bộ tính năng từ phiên bản ứng dụng trên nền tảng CH Play và AppStores

Bên cạnh các tính năng chính, mini app "GoBus TPHCM" trên Zalo còn tích hợp nhiều tiện ích khác như "Gửi phản hồi". Người dùng có thể dễ dàng gửi phản hồi về chất lượng dịch vụ xe buýt, giúp hệ thống xe buýt nâng cao chất lượng phục vụ.

Người dân có thể gửi thông tin phản ánh về dịch vụ xe buýt thông qua mini app GoBus TPHCM

Không chỉ là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính lớn bậc nhất Việt Nam với hơn 76 triệu người dùng thường xuyên (chiếm gần 76% dân số), Zalo còn là nền tảng cung cấp các giải pháp về dịch vụ công nghệ cho hàng chục ngàn cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp. Trong đó, Zalo Mini App là mô hình mới được các địa phương, cơ quan nhà nước, tổ chức và các doanh nghiệp ứng dụng từ năm 2023. Đến hết quý I năm 2024, có hơn 10 triệu người dùng trên cả nước được tương tác và sử dụng các tiện ích công một cách nhanh chóng, chủ động qua Zalo Mini App. Nổi bật có thể kể đến Mini App của các tỉnh Tây Ninh, Lào Cai, Đắk Lắk, Mini App Phòng chống thiên tai Việt Nam do Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai Việt Nam - Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Việt Nam, Mini App Đăng kiểm do Cục Đăng kiểm - Bộ Giao thông vận tải phát triển,... Thông qua đó, Zalo trở thành nền tảng phát hành Mini App cho từng địa phương, tổ chức, cơ quan nhà nước từ cấp TW đến cấp cơ sở, hỗ trợ sâu và rộng, đồng hành và bám sát cùng đời sống nhân dân.