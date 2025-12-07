Bệnh tiểu đường và các biến chứng của nó đang trở thành "sát thủ" thầm lặng. Hàng năm, vô số người phải đối mặt với nguy cơ tử vong do các biến chứng cấp tính và mạn tính của tiểu đường. Nhất là người trung niên và cao tuổi. Ông Hứa (Quảng Đông, Trung Quốc) cũng là một trong số đó.

Ảnh minh họa

Ông Hứa được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện giữa đêm trong tình trạng hôn mê do nhiễm toan ceton (ketoacidosis). Đây là một trong những biến chứng nghiêm trọng và có tỷ lệ tử vong cao nhất của bệnh tiểu đường. Dù các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng ông vẫn không thể thoát khỏi cửa tử, qua đời chỉ vài tiếng sau đó khi đang ở tuổi 50.

Người nhà cho biết, ông Hứa phát hiện tiểu đường đã được vài năm. Ông có đo đường huyết và dùng thuốc nhưng không đều, đặc biệt là không chịu điều chỉnh thói quen ăn uống. Khi hỏi kỹ hơn về thói quen ăn sáng, bác sĩ điều trị phải giật mình mà buột miệng nói: "Người tiểu đường mà ăn như vậy thà nhịn đói còn hơn!".

4 món ăn sáng cực hại với người mắc bệnh tiểu đường, đường huyết cao

Nghe bác sĩ nói, người nhà ông Hứa cũng ngỡ ngàng. Lúc này họ mới nhận thức được rằng chính chế độ ăn uống hàng ngày, đặc biệt là bữa sáng, đã trở thành "thủ phạm" gián tiếp gây ra cái chết của ông.

Bác sĩ cảnh báo, việc lựa chọn bữa sáng đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân tiểu đường. 5 món "khoái khẩu" vào bữa sáng của ông Hứa tuy ngon miệng, tiện lợi nhưng ăn lâu ngày dẫn đến tình trạng đường huyết mất kiểm soát và gây ra biến chứng mất mạng. Đó là:

1. Thực phẩm chiên rán

Ảnh minh họa

Ông Hứa đặc biệt thích các món bánh bột chiên như bánh quẩy hay bán rán. Món ăn sáng truyền thống này có lớp vỏ giòn tan, nhưng việc chế biến đòi hỏi một lượng lớn dầu mỡ. Thực phẩm chiên chứa nhiều calo và chất béo, khiến chúng đặc biệt dễ gây ra biến động đường huyết đột ngột sau khi ăn. Tiêu thụ món này trong thời gian dài làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và bệnh thận.

2. Đồ uống có đường

Trà sữa, nước ngọt, nước ngọt có ga, nước ép trái cây... đều là những đồ uống chứa nhiều đường. Ông Hứa nghĩ rằng nước ép trái cây lành mạnh nhưng ông lại thích trái cây ngọt, thậm chí phải thêm đường khi uống mỗi sáng. Đối với bệnh nhân tiểu đường, những người có chức năng insulin hạn chế, việc tiêu thụ loại đồ uống này khiến lượng đường trong máu tăng nhanh chóng, làm tăng gánh nặng cho insulin và dễ dẫn đến tình trạng kháng insulin nghiêm trọng hơn.

Ảnh minh họa

3. Bánh mì trắng

Bánh mì trắng chứa nhiều tinh bột tinh chế và hầu như không có chất xơ. Sau khi ăn, nó nhanh chóng chuyển hóa thành glucose, khiến lượng đường trong máu tăng vọt, làm trầm trọng thêm gánh nặng đường huyết đối với bệnh nhân có khả năng tiết insulin không đủ. Đặc biệt là các loại bánh mì trắng đóng gói sẵn mà ông Hứa thường mua nhiều để ăn sáng cho tiện

4. Các món muối, lên men

Không chỉ cần kiểm soát lượng đường, kiểm soát muối - nhất là trong bữa sáng cũng rất quan trọng với người tiểu đường. Không ít người giống như ông Hứa, thích ăn rau củ muối chua, thịt muối hay cá muối vào bữa sáng vì nhanh gọn, không phải chế biến mà để được lâu. Thế nhưng chúng đều rất nhiêu muối, dẫn đến các vấn đề như phù nề và huyết áp cao. Huyết áp cao liên quan mật thiết đến các biến chứng của tiểu đường, đặc biệt là nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và làm tăng tốc độ tổn thương thận.

Vậy người mắc tiểu đường nên ăn sáng thế nào mưới tốt?

Thay vì 4 "món độc" trên, người bệnh tiểu đường nên lựa chọn:

- Ngũ cốc nguyên hạt: Bánh mì nguyên cám, yến mạch, hoặc gạo lứt (chứa nhiều chất xơ, giúp làm chậm quá trình tăng lượng đường trong máu).

- Protein ít béo: Trứng, thịt nạc, hoặc các sản phẩm từ sữa ít béo/không đường.

Ảnh minh họa

- Rau tươi: Kết hợp rau xanh trong bữa ăn để đảm bảo dinh dưỡng cân bằng.

Ngoài ra, sau bữa ăn, người bệnh nên chú ý đến việc tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ vừa phải để giúp tiêu hao lượng đường đã nạp vào cơ thể. Theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên và điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp chính là chìa khóa để kiểm soát bệnh.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Skypost