Người đàn ông tử vong dưới hồ nước ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM

Ngày 24-5, Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong dưới hồ nước trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một số người đi câu cá tại hồ nước trên đường Nguyễn Du phát hiện một xe máy bị đổ bên bờ hồ. Gần đó còn có đôi dép và ví tiền nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra giấy tờ trong ví, lực lượng chức năng xác định chủ nhân là anh L.V.N. (28 tuổi, quê Đắk Lắk).

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH PC07 Công an TPHCM được huy động đến hiện trường tổ chức lặn tìm kiếm.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh N. dưới hồ nước.

Theo người thân, anh N. làm việc cho một công ty cung cấp suất ăn công nghiệp và thuê trọ tại phường Đông Hòa.

Tối 23-5, anh N. rời phòng trọ rồi mất liên lạc cho đến khi được phát hiện tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.