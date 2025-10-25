Người đàn ông trúng xổ số hơn 188 triệu đồng, lúc đến đổi thưởng lại bị đại lý từ chối vì lý do “lỗi kỹ thuật”, tòa án tuyên bố: “Vẫn được bồi thường hơn 24 triệu”

Ngày 25/4/2011, anh Chu, một công nhân làm việc tại quận Long Cảng, Thâm Quyến, Trung Quốc, đã mua 5 tờ vé số cào nhanh loại “Tranh thủ từng giây” với giá 20 NDT (hơn 73.000 đồng). Trong đó, một tờ hiển thị “Thời gian của bạn” là 14 giây, “Thời gian tiêu chuẩn” là 30 giây, phần dưới ghi thưởng 1.000 NDT; tờ thứ hai cho kết quả “Thời gian của bạn” là 12 giây, “Thời gian tiêu chuẩn” là 23 giây, bên dưới ghi thưởng 50.000 NDT.

Theo quy định, nếu “Thời gian của bạn” ngắn hơn “Thời gian tiêu chuẩn”, người chơi sẽ trúng số tiền ghi bên dưới. Như vậy, tổng cộng anh Chu trúng 51.000 NDT (hơn 188 triệu đồng).

Chiều cùng ngày, anh mang hai tờ vé đến Đại lý Xổ số Phúc lợi Thâm Quyến để lĩnh thưởng. Tuy nhiên, tại đây anh được thông báo rằng cả 2 tờ vé số đều bị lỗi. Khi quét mã vạch, hệ thống máy tính hiển thị kết quả “không trúng thưởng”.

Cho rằng đại lý xổ số viện cớ để không trao thưởng cho mình, anh Chu đã chi 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng) để nhờ Viện Giám định tư pháp Nam Thiên (tỉnh Quảng Đông) tiến hành giám định độc lập.

Ảnh minh họa: Sina

Ngày 2/6/2011, anh nhận được kết quả giám định tư pháp, trong đó khẳng định: “Tại khu vực cào, không phát hiện dấu vết cạo sửa hay tác động hóa học làm biến dạng chữ in.” Tuy nhiên, khi anh Chu mang bản kết luận này trở lại đại lý vé số thì vẫn bị đơn vị này bác bỏ.

Đại diện đơn vị này giải thích rằng một tờ vé có con số đúng ra là 42 nhưng do lỗi in đã thành 12, tờ còn lại vốn là 44 nhưng bị in thành 14.

“Phần chữ pinyin bên dưới dù hơi mờ nhưng đều bắt đầu bằng chữ s, ký tự đầu của số 4 trong pinyin. Nếu là số 1, chữ cái đầu phải là y. Do đó có thể xác định hai tờ vé này không trúng thưởng”, phía đại lý khẳng định.

Không chấp nhận lập luận này, anh Chu đã đệ đơn kiện Đại lý Phát hành Xổ số Phúc lợi Thâm Quyến ra Tòa án quận La Hồ. Anh yêu cầu đơn vị này bồi thường tổng cộng 70.750 NDT (hơn 261 triệu đồng), bao gồm tiền thưởng, chi phí giám định, đi lại, luật sư và các khoản khác. Vụ việc đã được mở phiên sơ thẩm vào ngày 23/10/2011.

Theo thể lệ, “Tranh thủ từng giây” là loại vé số cào phát hành ngay. Người chơi chỉ cần cào lớp phủ bạc, nếu “Thời gian của bạn” ngắn hơn “Thời gian tiêu chuẩn”, sẽ được lĩnh thưởng theo số tiền ghi bên dưới. Mỗi tờ vé có 4 cơ hội trúng, có thể cộng dồn.

Anh Chu cho rằng 2 tờ vé của mình hiển thị rõ ràng kết quả đúng luật chơi, không bị rách, không mờ, không hư hại và không thuộc diện vô hiệu theo quy định in trên vé. Vì vậy, đại lý không thể viện cớ lỗi in để từ chối chi trả. Tuy nhiên, luật sư đại diện đại lý xổ số lập luận rằng các con số 12 và 14 trên vé không phải do người chơi can thiệp, mà là kết quả của lỗi kỹ thuật – thiếu mực in.

Ảnh minh họa: internet

Theo quy định ghi ở mặt sau, những tờ bị mờ, nhòe hoặc in sai đều được coi là vé hỏng và không có giá trị trúng thưởng. Đại lý cho rằng kết quả trúng thưởng không chỉ dựa vào con số hiển thị mà phải qua 3 bước xác minh: kiểm tra bằng mắt thường, kiểm tra mã xác minh nội bộ và cuối cùng quét mã QR. Kết quả quét mã QR của hai tờ vé của anh Chu đều cho thấy “không trúng thưởng”, nên việc từ chối là hoàn toàn hợp lý.

Phía nguyên đơn cho rằng đại lý xổ số đã thừa nhận lỗi in ấn là sự cố kỹ thuật, nhưng điều này không thể đổ cho người mua. Việc phát hành vé bị lỗi thể hiện sự thiếu trách nhiệm và làm suy giảm niềm tin của người dân vào hệ thống xổ số phúc lợi.

Sau khi tranh chấp nổ ra, anh Chu cùng người đại diện đã làm việc hơn 20 lần với đại lý nhưng chỉ được đề nghị bồi thường dưới 20.000 NDT (hơn 73 triệu đồng), bao gồm phí luật sư, giám định, đi lại và chi phí mất việc. Anh khẳng định mình không chấp nhận cách giải quyết này vì đó không phải là lỗi của người mua.

Ngược lại, đại lý xổ số cho rằng việc thương lượng nhiều lần cho thấy họ có thiện chí và minh bạch trong xử lý. Đại diện đơn vị này nói: “Đây rõ ràng không phải vé trúng thưởng. Nếu vẫn trả thưởng, đó mới là hành vi thiếu trung thực.”

Đơn vị này cũng khẳng định người chơi có thể đổi vé hoặc hoàn tiền nếu phát hiện lỗi in, theo đúng quy định ghi trên vé.

Vụ việc của anh Chu nhanh chóng gây chú ý trong dư luận Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng, dù thể lệ quy định vé lỗi là vô hiệu, nhưng nếu lỗi phát sinh từ phía đơn vị phát hành thì cần có trách nhiệm bồi thường hoặc ít nhất minh bạch quy trình xác định kết quả.

Sau thời gian xét xử, Tòa án quận La Hồ đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo đó, Đại Lý Xổ số Phúc lợi Thâm Quyến phải bồi thường cho anh Chu số tiền mua tờ vé là 4 NDT cùng khoản thua lỗ 6.500 NDT, tổng cộng 6.504 NDT (hơn 24 triệu đồng). Tòa cũng đồng thời bác bỏ toàn bộ các yêu cầu bồi thường khác.

Tòa cho rằng các tình tiết vụ án đủ căn cứ chứng minh tờ vé do Đại lý Xổ số Phúc lợi Thâm Quyến phát hành có lỗi in ấn, song nghĩa vụ trả thưởng chỉ phát sinh đối với vé trúng thưởng thực tế. Căn cứ luật chơi, anh Chu không trúng thưởng, nên đại lý xổ số không thể coi tờ vé lỗi in là căn cứ để đổi thưởng.

Phán quyết này của tòa án Trung Quốc đã khép lại vụ kiện kéo dài suốt nhiều tháng.

(Theo Sina)