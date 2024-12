Người đàn ông nằm trùm chăn mặc kệ cửa tủ tự mở, đồ đạc thi nhau "đi" khắp phòng: Hú hồn khi biết lý do

Mới đây trên mạng xã hội TikTok, một tài khoản gây xôn xao khi đăng tải clip quay lại cảnh đồ vật trong một căn phòng bất ngờ đổ xuống, cửa tủ tự mở, ghế tự di chuyển và đồ vật thì tứ tung. Song, phản ứng của nam thanh niên đang nằm trên giường gây chú ý hơn cả.

Anh chàng vẫn nằm im, lướt điện thoại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến nhiều người tò mò? Ai nấy đều thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra với căn phòng.

Clip đồ vật tự động rơi xuống, bay tứ tung trong phòng gây chú ý. Nguồn: Trần Thành.

Thậm chí vì không có bất cứ động tĩnh nào nên ban đầu nhiều người còn không nhìn thấy chàng trai đang nằm trên giường, một căn phòng trống và đồ vật bất ngờ xê dịch khiến ai nấy thêm phần sợ hãi, đoán già đoán non. Hiện tại, clip này đã thu về gần 1 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Tuy nhiên, người đăng tải clip nêu trên cũng đã nhanh chóng lên tiếng giải thích, tránh gây hiểu lầm. Theo đó, anh chàng cho biết đó là căn phòng trên một chiếc tàu đi ra Trường Sa vào mùa thay, thu quân dịp cuối năm, cận Tết. Lúc này, sóng biển ước chừng từ cấp 6 đến cấp 7 nên căn phòng trên tàu bị rung lắc mạnh như thế là chuyện bình thường.

Và cũng vì đã quá quen với việc có sóng biển tác động, tàu rung lắc và làm đồ vật trong phòng bay tứ tung nên nam thanh niên vẫn nằm im, có thể chờ đến lúc hết hành trình hoặc khi sóng êm thì dọn dẹp lại.

Nam thanh niên vẫn nằm im trên giường như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

"Rơi mãi quen rồi, khi nào hết sóng thì nhặt”, “Không đọc bình luận lại cứ nghĩ có chuyện tâm linh, hay phim kinh dị nào đó”, “Tưởng đồ vật tự có chân chạy không á”, “Tui chưa thấy phòng trên tàu bao giờ, cứ nghĩ căn phòng ở ngôi nhà tại đất liền nào đó nên còn tưởng động đất chứ, mà lại thấy người nằm trên giường bình tĩnh quá”, “Mùa này đi biển là vậy đó, nhìn thấy thương. Nỗi lòng hậu phương người lính biển”, “Ông anh bình tĩnh đến đáng sợ”,... là những bình luận của netizen.

Nhiều người cũng kể từng rơi vào trường hợp tương tự khi đi tàu ra các đảo hay đi tàu ra Trường Sa, Hoàng Sa. Nhiều người cũng đưa ra lời khuyên cho những ai chưa quen đi tàu thì nên chuẩn bị trước thuốc chống say, phòng trường hợp có sóng to như trong clip. Đồ vật trong phòng xê dịch cũng là chuyện thường tình nên tránh bày đồ ra ngoài hay để quá cao, gây mất an toàn và cũng mất thời gian dọn dẹp.

Nhiều netizen cũng cho hay nếu đây là chuyện thường xuyên xảy ra thì các phòng trên tàu nên thay đổi thiết kế, không nên để tủ quá cao hay có khóa chắc chắn, tránh đồ vật rơi rớt như clip nêu trên.

“Thường xuyên bị vậy thì đừng để đổ trên bàn hay trên cao nữa, càng ít đồ càng tốt”, “anh mua thêm cái khoá an toàn đa chức năng, dán vào cửa tủ đỡ bị bung ra”, “Anh lấy băng keo dán lại hay cái móc 2 cánh tủ lại với nhau ấy cho đỡ cực công dọn ạ”,... là những bình luận của netizen.