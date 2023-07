Người đàn ông khệ nệ kéo chiếc vali, không ngờ ẩn sau hành động này là tội ác kinh khủng

Một vụ việc mới xảy ra ở Brazil, khi một bé gái 12 tuổi bị bắt cóc ngay ở cổng trường đã khiến cả đất nước này rúng động. Những hình ảnh do camera an ninh ghi lại càng gây rùng mình hơn và nó cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh để các bậc phụ huynh lưu ý, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho con em mình.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail hôm 8/7, sự việc mới xảy ra vào hôm 28/6 vừa qua tại thành phố Luziania thuộc bang Goiás của Brazil. Hôm đó, sau giờ tan học, một cô bé 12 tuổi đã bị bắt cóc ngay trên phố, bên ngoài trường học của mình.

Thông tin từ cảnh sát cho biết, Daniel Moraes Bittar, 42 tuổi đã cùng bạn gái của mình là Gesielly Souza Vieira, 22 tuổi, dùng dao khống chế và ép nạn nhân phải lên chiếc xe ô tô của chúng. Ngoài ra, những kẻ bắt cóc còn lấy một tấm vải tẩm chloroform - một chất có tác dụng gây mê, úp vào mặt khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, chúng đã nhét cô bé vào vali và cho vào cốp sau của xe.

Daniel đã lôi chiếc vali ra khỏi ô tô của hắn và kéo đi.

Chúng cũng lái xe tới một khu rừng để vứt bỏ điện thoại của nạn nhân để định xóa dấu vết và khiến cảnh sát không thể lần ra.

Sau đó, Daniel đã lái xe và đưa cô bé tội nghiệp đến căn hộ của hắn trong tình trạng chân cô bé bị còng lại. Camera an ninh tại khu nhà của Daniel cho thấy hắn đã lôi vali ra từ trong cốp và khệ nệ kéo lên các bậc thang tới tận tầng 2 nơi hắn sinh sống.

Hắn khệ nệ kéo vali vào tòa nhà nơi mình sinh sống.

Được biết, Daniel đã đe dọa cô bé và cho biết cô bé sẽ là nô lệ tình dục của hắn.

Phát biểu trước truyền thông, cảnh sát Joao Guilherme Medeiros cho biết: "Nạn nhân cho biết Daniel đã có những hành vi tấn công tình dục đối với cô bé và ép cô bé phải làm theo ý hắn. Cô bé nói hắn đe dọa cô bé mọi lúc và tuyên bố cô bé sẽ là nô lệ tình dục của hắn. Hắn cũng quay lại các hành vi tấn công này và gửi cho bạn gái hắn. Nạn nhân cho biết có nghe thấy cái tên Geisy qua điện thoại".

Kẻ ấu dâm kéo vali lên tầng 2, tới căn hộ của hắn.

Nạn nhân được giải cứu nhờ một cuộc điện thoại

Rất may là khi Daniel cùng bạn gái của hắn bắt cô bé 12 tuổi lên ô tô của bọn chúng thì đã bị một người bạn học của nạn nhân nhìn thấy. Người bạn này đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.

Sau khi thu thập thông tin, họ đã lần ra được nơi ở của nghi phạm ấu dâm. Cô bé được tìm thấy trong tình trạng tội nghiệp, với các vết bầm tím khắp cơ thể, thậm chí chân của em bị còng vào giường và có những dấu vết bị bỏng hóa học.

Chân dung kẻ âu dâm Daniel Moraes Bittar, 42 tuổi.

Các xét nghiệm y tế sau đó cũng xác nhận thông tin cô bé đã bị tấn công tình dục.

Daniel ngay lập tức bị bắt giữ. Ban đầu, khi bị thẩm vấn, hắn đã phủ nhận mọi chuyện và nói dối rằng cô bé ở trong căn hộ của hắn là một người em họ. Tuy nhiên sau đó, trước những bằng chứng không thể chối cãi, nghi phạm đã phải cúi đầu nhận tội và cho biết, hắn đã xem xét đến việc thiến hóa học.

Khi lục soát nhà nghi phạm Daniel, cảnh sát còn tìm thấy các dụng cụ sốc điện, camera, đồ chơi tình dục cũng như các ấn phẩm đồi trụy.

Can xăng và các dụng cụ được tìm thấy tại căn hộ của nghi phạm.

Đáng sợ hơn, họ còn tìm được một can xăng tại hiện trường và cảnh sát nghi ngờ rằng có thể Daniel đã lên kế hoạch sát hại và đốt xác nạn nhân sau khi tấn công tình dục.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, trước đó, Daniel và bạn gái hắn đã mất 3 ngày để đến thám thính ở trường học của nạn nhân để tìm ra mục tiêu của bọn chúng.

"Chúng tôi đã có được đoạn băng hình ghi lại cảnh nghi phạm cho vali vào chiếc xe EcoSport từ ngày 26/5. Tức là việc lên kế hoạch cho vụ phạm tội này là rất rõ ràng. Hắn đã nhắm đến trong đầu một cô bé khác 13 tuổi, người sống gần bạn gái của Daniel. Cô bé này mới là mục tiêu của bọn chúng. Chúng tôi đã nói chuyện với cô bé này rồi.

Thế nhưng, vì một lý do nào đó mà vào ngày 28/6, bọn chúng lại thay đổi ý định và đến trường học ở Luziania, ban đầu chúng quan sát những trẻ em và thiếu niên, sau đó, trên một con phố gần đó, chúng tiếp cận nạn nhân", cảnh sát Joao Guilherme Medeiros cho biết.

Daniel khai rằng việc bắt cóc nạn nhân 12 tuổi này là hành động phạm tội lần đầu của hắn, nhưng cảnh sát tin rằng có thể hắn còn thực hiện những vụ việc khác nữa cùng với sự giúp đỡ của bạn gái.

Trước khi bị bắt, nghi phạm thường đi làm thiện nguyện và hay rao giảng đạo lý.

Trong khi đó, Gesielly Souza Vieira, bạn gái của kẻ ấu dâm thì tuyên bố cô ta bị bạn trai ép buộc, nhưng cảnh sát không tin vào lời khai này.

Được biết, Daniel vốn là một kỹ sư IT ở Banco de Brasilia, nhưng vào ngày 29/6, khi vụ việc được đưa ra ánh sáng thì hắn đã bị sa thải. Ngoài ra, hắn còn từng làm công tác thiện nguyện tại một bệnh viện nhi đồng và đã có một con gái.

Bạn gái của hắn cũng đã có 2 con và thường xuất hiện trên các mạng xã hội với tư cách một người theo Đạo Thiên Chúa.

Điều nực cười là Daniel thường lên mạng xã hội lên án hành vi lạm dụng trẻ em, thậm chí khẳng định: "Ấu dâm là tội ác. Hãy báo cảnh sát ngay".

Chính vì thế, cảnh sát Joao Guilherme Medeiros cũng đã lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh khác: "Những kẻ ấu dâm thường tỏ ra là những người tốt bụng để tiếp cận trẻ em. Chúng toàn nói những lời sáo rỗng. Chúng tôi đã gặp vài trường hợp thế này rồi. Đó là lý do các bậc phụ huynh cần phải rất thận trọng. Dù là những người có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi vẫn phải sốc với những gì đã xảy ra".

Được biết, Daniel và Gesielly đang phải đối mặt với các cáo buộc giam giữ người trái pháp luật, tra tấn, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và có thể phải ngồi tù tới 30 năm.