Người đàn ông đánh cô gái trên đường phố TP.HCM: "Tôi rất hối hận"

Liên quan đến vụ “người đàn ông đánh cô gái trên đường phố gây phẫn nộ dư luận”, tối 10/12, Công an quận 4 (TP.HCM) đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc.





Tại công an, Bùi Thanh Khoa (SN 1984, ngụ quận 10) thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khoa khai do đi đường xảy ra va chạm với chị A. (SN 2001, ngụ quận 1) nên dừng xe để “nói chuyện”.

Tuy nhiên, khi vừa xuống xe Khoa bực tức nên dùng tay, cùi chỏ, chân đánh liên tiếp vào vào mặt và vùng đầu của chị A. gây ra thương tích. “Với hành vi đánh gây thương tích cho chị A., bản thân tôi rất hối hận. Tôi mong được pháp luật khoan hồng và cho cơ hội để trở về môi trường xã hội...”, Khoa nói.

Như đã thông tin, khoảng 7h20 ngày 9/12, chị A. đi xe máy tới trước căn nhà đường Khánh Hội (phường 4, quận 4) bị Khoa đi xe máy ép va vào lan can. Sau đó, xe chị A. va chạm với xe máy của Khoa. Lúc này, Khoa dừng xe dùng tay đánh vào mặt chị A. khiến ngã vào lan can. Thậm chí, Khoa dùng cùi trỏ đánh vào đầu và dùng chân đá vào mặt chị A.. Khi chị A. đứng dậy, Khoa vẫn tiếp tục đánh.

Thời điểm này, người đi đường can ngăn thì Khoa lên xe rời đi. Chị A. sau đó tới công an trình báo và vào bệnh viện khám. Qua thăm khám, chị A. bị chấn thương bầm, sưng vùng gò má bầm niêm mạc miệng vùng môi dưới. Qua truy xét, công an đã đưa Khoa về trụ sở làm việc.Tại công an, Khoa thừa nhận hành vi như trên. Trong ngày, công an đưa chị A. đi giám định thương tích.

Theo Công an quận 4, hành vi của Khoa dùng tay, cùi trỏ, chân đánh liên tiếp vào vào mặt và vùng đầu của chị A. gây ra thương tích khi đang tham gia giao thông thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật; hành vi này gây ra sự bức xúc trong quần chúng nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.