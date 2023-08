Người đàn ông đâm 3 công an bị thương sau khi gây rối trong phòng tập gym

Ông Huỳnh Chí Nguyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu vừa đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần đại uý công an bị thương nặng trong quá trình truy bắt đối tượng gây rối trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 11/8, đối tượng Nguyễn Trọng Thịnh (SN 1985, ngụ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) có hành vi gây rối tại một cơ sở tập gym trên địa bàn phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Nhận được tin báo, Công an phường 1 thành phố Bạc Liêu nhanh chóng có mặt mời đối tượng Thịnh về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, khi về đến trụ sở công an, Thịnh có hành vi chống đối, bỏ chạy.

Đối tượng Thịnh tại cơ quan công an (Ảnh: Trọng Nguyễn)

Lúc này, đại úy Huỳnh Tấn Khanh (cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Bạc Liêu) đang đến Công an phường 1 liên hệ công tác đã hỗ trợ 2 cán bộ Công an phường 1 đuổi theo truy bắt đối tượng.

Sau đó, Thịnh dùng đoạn kim loại nhọn đâm vào phần đầu, vai và ngực của đại úy Huỳnh Tấn Khanh. 2 cán bộ Công an phường 1 cũng bị đối tượng đâm vào bàn tay gây thương tích.

Ông Huỳnh Chí Nguyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đến thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần đại úy Huỳnh Tấn Khanh

Hiện tại, đại úy Huỳnh Tấn Khanh đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Đối tượng Nguyễn Trọng Thịnh đang bị Công an thành phố Bạc Liêu tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý.