Người đàn ông chịu cảnh tiểu buốt suốt 3 năm, bác sĩ sốc khi lấy ra viên sỏi nặng kỷ lục 1,3kg

Một người đàn ông 56 tuổi tại Quảng Đông (Trung Quốc) vừa khiến các bác sĩ sửng sốt khi được phát hiện mang trong bàng quang viên sỏi khổng lồ nặng tới 1,3kg, kích thước tương đương hai nắm đấm người trưởng thành. Điều đáng nói, bệnh nhân đã chịu đựng tình trạng tiểu buốt, tiểu ngắt quãng suốt 3 năm trời nhưng không đi khám vì nghĩ mình chỉ mắc bệnh tuyến tiền liệt thông thường.

3 năm chịu đựng triệu chứng “tưởng nhẹ” nhưng ngày càng nặng

Theo truyền thông Trung Quốc, bệnh nhân họ Trần, sống tại huyện Từ Văn, thành phố Trạm Giang. Khoảng 3 năm trước, ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng tiểu nhiều lần, tiểu gấp và đau buốt khi đi vệ sinh. Mỗi lần tiểu tiện, dòng nước tiểu thường đột ngột bị ngắt giữa chừng, buộc ông phải đổi tư thế hoặc chờ một lúc mới có thể tiếp tục đi tiểu.

Không chỉ vậy, ông còn nhiều lần tiểu ra máu và đau vùng bụng dưới. Tuy nhiên, vì nghĩ đây là biểu hiện phổ biến của bệnh tiền liệt tuyến ở tuổi trung niên, cộng thêm công việc đồng áng bận rộn, người đàn ông này chỉ tự mua thuốc uống cầm chừng thay vì đến bệnh viện kiểm tra.

Theo thời gian, các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng. Ban ngày ông không dám đi xa vì luôn có cảm giác buồn tiểu, ban đêm phải thức dậy 3-4 lần để đi vệ sinh, khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng nặng nề.

Chỉ đến khi không thể tiếp tục chịu đựng, ông mới được gia đình đưa tới khoa Tiết niệu của Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Quảng Đông cơ sở Từ Văn để thăm khám.

Kết quả kiểm tra khiến các bác sĩ bất ngờ: bên trong bàng quang của bệnh nhân có một viên sỏi khổng lồ gần như chiếm toàn bộ không gian chứa nước tiểu. Viên sỏi đã gây giãn đài bể thận và niệu quản hai bên, đồng thời kèm theo nhiễm trùng đường tiết niệu nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Lâm Uyên, Phó trưởng khoa Tiết niệu, viên sỏi có kích thước khoảng 10x13cm và nặng tới 1,3kg. Đây được xem là viên sỏi bàng quang lớn nhất từng được ghi nhận tại khu vực phía Tây tỉnh Quảng Đông.

Bác sĩ cảnh báo: Đừng xem nhẹ triệu chứng tiểu bất thường

Các chuyên gia cho biết, sỏi bàng quang hình thành khi nước tiểu tồn đọng lâu ngày trong bàng quang, khiến các khoáng chất kết tinh thành tinh thể rồi phát triển dần theo thời gian. Ở nam giới lớn tuổi, nguyên nhân phổ biến thường liên quan tới phì đại tuyến tiền liệt, nhiễm trùng tiết niệu kéo dài hoặc rối loạn chức năng bàng quang khiến việc tiểu tiện không được làm sạch hoàn toàn.

Trong trường hợp của ông Trần, việc trì hoãn điều trị suốt nhiều năm đã khiến viên sỏi ngày càng lớn, liên tục chèn ép thành bàng quang và gây áp lực lên hệ tiết niệu phía trên. Nếu tiếp tục kéo dài, bệnh nhân có nguy cơ suy giảm chức năng thận, thậm chí dẫn tới ure huyết cao và suy thận nguy hiểm tính mạng.

Trước ca bệnh hiếm gặp này, bệnh viện đã phải huy động nhiều chuyên khoa phối hợp để xây dựng phương án phẫu thuật phù hợp cũng như chuẩn bị các tình huống biến chứng có thể xảy ra. Ca phẫu thuật cuối cùng diễn ra thành công, viên sỏi khổng lồ được lấy ra an toàn.

Sau điều trị, bệnh nhân không giấu được sự hối tiếc khi chia sẻ rằng giá như đi khám sớm hơn thì đã không phải chịu đựng đau đớn suốt nhiều năm.

Các bác sĩ cảnh báo, những dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu nhiều lần, dòng tiểu yếu hoặc ngắt quãng, tiểu ra máu hay đau vùng bụng dưới không nên xem nhẹ. Đây có thể là dấu hiệu của sỏi tiết niệu hoặc nhiều bệnh lý nguy hiểm khác liên quan đến hệ bài tiết. Việc phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp giảm đau đớn mà còn ngăn ngừa nguy cơ tổn thương thận không hồi phục.

Phòng ngừa sỏi tiết niệu: Bác sĩ khuyến cáo theo hướng khoa học

Theo các chuyên gia tiết niệu, sỏi đường tiết niệu hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu duy trì thói quen sinh hoạt hợp lý và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ:

1. Uống đủ nước mỗi ngày

Khuyến cáo trung bình 1,5–2,5 lít nước/ngày (tùy thể trạng và mức độ lao động). Uống đủ nước giúp làm loãng nước tiểu, giảm nguy cơ kết tinh khoáng chất hình thành sỏi.

2. Không nhịn tiểu kéo dài

Thói quen nhịn tiểu làm nước tiểu ứ đọng lâu trong bàng quang, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và tăng nguy cơ hình thành sỏi.

3. Hạn chế thực phẩm giàu oxalat và muối

Cần cân đối các nhóm thực phẩm như nội tạng động vật, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn mặn. Người có nguy cơ sỏi nên ăn uống đa dạng, tránh dư thừa một nhóm chất.

4. Kiểm soát bệnh lý nền

Các bệnh như phì đại tuyến tiền liệt, nhiễm trùng tiết niệu mạn tính, rối loạn chuyển hóa cần được điều trị sớm và theo dõi định kỳ.

5. Vận động thường xuyên

Hoạt động thể chất giúp cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ chuyển hóa và giảm nguy cơ lắng đọng tinh thể trong đường tiết niệu.

6. Khám sức khỏe định kỳ

Siêu âm hệ tiết niệu và xét nghiệm nước tiểu định kỳ giúp phát hiện sỏi từ giai đoạn sớm, khi kích thước còn nhỏ và dễ điều trị.

(Nguồn: QQ)