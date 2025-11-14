Người đàn ông cắt 50m2 đất tặng hàng xóm ở Hà Nội: Nhiều người bảo "điên", con gái áp lực đến mất ngủ

Câu chuyện gia đình ông Ngô Văn Thụ (ở thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Hà Nội) cắt 50m2 đất tặng cho người hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận những ngày qua.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự xúc động, ngưỡng mộ tấm lòng của gia đình ông Thụ, lấy ông bà là tấm gương người tốt, việc tốt để học hỏi. Việc làm của ông bà khẳng định truyền thống lá lành đùm lá rách của người dân Việt Nam.

Tuy nhiên, chia sẻ trên báo Dân trí, ông Thụ bộc bạch, vài ngày qua, sau quyết định cắt đất tặng mẹ con người hàng xóm lan truyền trên mạng xã hội, vợ chồng ông nhận được nhiều phản hồi khác nhau. Đa số ý kiến bày tỏ sự khâm phục, song cũng có những lời ra tiếng vào. Người con gái duy nhất của ông bà đọc được những bình luận tiêu cực, nói rằng “gia đình không giàu có mà đi cưu mang người dưng” làm chị mất ngủ, phải dùng thuốc.

Theo ông Thụ, có người chê cười nhưng ông không để tâm. Gia đình làm việc thiện, mang lại niềm vui cho người khác, không cần ai tán dương. Người đàn ông bộc bạch, việc tặng mảnh đất là sự chia sẻ với người nghèo khó. Quyết định này không phải hành động bộc phát mà thực tế, gia đình ông đã bàn bạc rất kỹ lưỡng từ trước.

Ông Thụ (áo đen bên phải ảnh) sống đối diện nhà, rất hiểu và thương cảm hoàn cảnh của mẹ con chị Hoa.

Bà Gạn, vợ ông Thụ cũng bày tỏ, bà mong muốn làm việc tốt âm thầm, không phải để nổi tiếng. Bà Gạn nói không quan tâm trước những bình luận chê bai, dè bỉu, nói mình bị "điên". Bà cũng động viên con gái: “Nếu giúp người khác mà bị bảo là điên, mẹ sẵn sàng nhận cái điên ấy. Khi qua đời cũng chẳng ai mang theo được tài sản, chỉ có điều tâm đức là còn mãi”.

Vợ chồng ông Thụ, bà Gạn có 2 mảnh đất, 1 mảnh cho con gái và con rể ở. Còn lại, mảnh đất 300m2 là đất ruộng, ông bà dùng để nuôi gà, trồng rau. Phần đất gia đình bà dự tính cắt cho chị Hoa là đất ruộng nên đang chờ chính quyền địa phương hướng dẫn thủ tục.

Ông Hoàng Kỳ Lân, Phó trưởng thôn Vạn Điểm bày tỏ rất xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng ông Thụ. Theo ông Lân, khu đất của vợ chồng ông Thụ đang ở là đất ruộng nên cần thời gian hoàn thiện thủ tục. Phía thôn sẽ cố gắng hỗ trợ hết mức để mẹ con chị Hoa sớm có mái nhà yên ổn.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao câu chuyện gia đình ông Thụ cắt 50m2 đất tặng cho hàng xóm là mẹ con chị Hoa. Chị Hoa có hoàn cảnh đặt biệt, chồng mất sớm, bản thân bệnh tật. Ngày qua ngày, mẹ con chị sống nương tựa vào nhau, thu nhập chỉ trông vào mấy luống rau nên cuộc sống rất khó khăn. Hiện, người phụ nữ đơn thân và con trai đang ở nhờ trong ngôi nhà cấp 4 tại mảnh đất của một người dân trong thôn.

Gia đình ông Thụ sống đối diện nên rất hiểu hoàn cảnh của chị Hoa. Vợ chồng ông đã có dự tính cắt đất tặng mẹ con người hàng xóm. Nhân dịp chương trình Mái ấm gia đình Việt về địa phương ghi hình, ông Thụ đã chia sẻ dự định của mình cho mọi người cùng biết. Ngoài ra, ông Thụ còn tặng cho gia đình chị Hoa một chiếc tivi.