Người đàn ông bất ngờ gom hết tài sản, sổ tiết kiệm ra thuê nhà nghỉ ở sau khi nghe cuộc điện thoại lạ: Công an lập tức hành động, thành công ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi

Công an xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiếp nhận trình báo từ người nhà ông Phan Thanh Sơn (sinh năm 1962, trú tại thôn Bình Thủy) về việc ông Sơn có biểu hiện lạ khi bất ngờ gom toàn bộ giấy tờ tùy thân, tài sản, điện thoại và sổ tiết kiệm ngân hàng ra thuê một nhà nghỉ trên địa bàn để ở.

Tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Kim Hoa đã cử cán bộ đến nhà nghỉ thuyết phục ông Sơn về trụ sở công an xã để làm việc. Tại đây, ông này hoảng loạn cho biết, sớm ngày 19/1, ông bị một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội gọi điện thông báo việc ông có liên quan đến hành vi phạm tội hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và đường dây bắt cóc trẻ em, hiện đã cơ quan điều tra đã có 2 lệnh bắt ông để điều tra. Để xóa tội, ông Sơn phải mang tiền bạc, giấy tờ nhà đất đến nhà nghỉ hoặc khách sạn trên địa bàn để các đối tượng tiếp tục làm việc về việc cung cấp thông tin của các giấy tờ nói trên. Thông qua công tác trấn an tư tưởng, giải thích và động viên, ông Sơn dần lấy lại bình tĩnh và không nghe theo kẻ xấu để chuyển tiền cho chúng.

Cùng thời điểm này, bà Hà Thị Thanh (sinh năm 1965, trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhận được cuộc điện thoại lạ gọi đến. Đầu dây bên kia, một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an huyện Cẩm Xuyên, đang phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra mở rộng liên quan đến vụ án đưa người đi xuất khẩu lao động trái phép sang Campuchia và bà Thanh là người có liên đới. Người đàn bà thôn quê này chưa kịp định thần thì đã bị vị "cán bộ công an" kia dẫn dắt vào ma trận của sự u mê.

Trước hết, bà Thanh được yêu cầu phải tuyệt đối giữ bí mật toàn bộ nội dung trao đổi. Tiếp đó, có khoảng 2-3 người khác tự xưng là công an, thay nhau gọi điện thúc ép, đe dọa yêu cầu kê khai tài sản hiện có. Bà Thanh không do dự cho biết còn có 700 triệu đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Khi đối tượng yêu cầu phải chuyển toàn bộ số tiền này đến số tài khoản do chúng cung cấp để bỏ qua sự việc, bà đã đến ngân hàng rút sổ tiết kiệm mà không dám nói với bất cứ ai. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm đang đạp xe đến ngân hàng để làm thủ tục rút tiền, bà Thanh nghe trên loa truyền thanh của xã cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm, trong đó có tội phạm lừa chuyển tiền qua điện thoại.

Định thần lại, thay vì ra ngân hàng, bà Thanh đã rẽ vào trụ sở Công an xã Cẩm Hưng để trình báo và tại đây, sau khi nghe cán bộ giải thích rõ thủ đoạn của các đối tượng, người đàn bà này đã yên tâm quay xe trở về nhà.

Thủ đoạn lừa đảo cũ nhưng nhiều người vẫn "sập bẫy"

Ông Sơn và bà Thanh không phải trường hợp bị lừa đảo duy nhất. Mới đây, một nhân viên Agribank Chi nhánh Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận khách hàng là bà Trần Thị Tứ (sinh năm 1946, trú trên địa bàn đến giao dịch chuyển số tiền 392,7 triệu đồng trong trạng thái tinh thần lo lắng, bất an.

Nghi vấn bà T. có dấu hiệu bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã tạm dừng hoạt động giao dịch và liên hệ với công an để được hỗ trợ. Ngay sau đó, được sự động viên, giải thích của Công an thị trấn Thạch Hà, bà Tứ đã ngừng giao dịch và cho biết, một người lạ gọi điện cho biết số CCCD của bà liên đới đến đường dây ma túy, nếu không nộp tiền khắc phục sẽ bị phạt 15 năm tù. Cả tin, bà lặng lẽ đi bán 3 chỉ vàng, rút 2 sổ tiết kiệm để chuẩn bị chuyển tiền.

Trước đó, nhân viên phòng giao dịch Ngân hàng BIDV Can Lộc cũng đã kịp thời ngăn chặn việc bà Đặng Thị Chương (sinh năm 1963), trú tại xã Tùng Lộc đến để chuyển số tiền 270 triệu đồng cho người lạ vì bà này nhận được điện thoại đe dọa con trai bà đang dính vào đường dây ma túy lớn, cần tiền để thoát tội.

Ghi nhận thực tế cho thấy, ngoài việc được phát hiện kịp thời, nhiều người dân khi bị gọi điện, đe dọa đã nhận thức rõ vấn đề nên thay vì đi chuyển tiền, đã đến trụ sở công an để trình báo. Có thể kể đến câu chuyện của bà Cù Thị Hồng (sinh năm 1960) trú tại xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn. Vào đầu tháng 12/2023, bà Hồng bị đối tượng lạ gọi điện tự xưng là cán bộ công an, cho biết bà đang liên quan đến 2 vụ án, phải chuyển số tiền 850 triệu đồng, nếu không sẽ bị bắt giam. Do được tuyên truyền từ trước, bà Hồng sau đó đã đến Công an xã Sơn Trà để trình báo sự việc.

Theo công an tỉnh Hà Tĩnh, để nạn nhân dễ dàng sập bẫy, các đối tượng thường tìm hiểu rất kỹ gia cảnh nạn nhân, thường nhắm vào người già, người có con cái, thân nhân đang đi học tập, lao động ở nước ngoài hoặc sinh sống khu vực có người liên quan đến vi phạm pháp luật để giăng bẫy lừa đảo. Với tình trạng xảy ra càng ngày càng nhiều, lực lượng công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm.