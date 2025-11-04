Người đàn ông bán trái cây ở Phú Quốc từ chối nhận 500 USD cảm ơn của du khách

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông bán trái cây ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang kiên quyết từ chối nhận 500 USD từ một du khách Hàn Quốc sau khi giúp tìm được người thân đi lạc. Cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi nghĩa cử đẹp của người đàn ông này.

Một lãnh đạo đặc khu Phú Quốc xác nhận sự việc trên xảy ra trên địa bàn vào tối 2-11.

Vụ việc người đàn ông bán trái cây từ chối nhận tiền của du khách đã gây "bão mạng"

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 2-11, ông Hoàng Phương - chủ tiệm trái cây Thảo Quyên trên đường Trần Hưng Đạo, đặc khu Phú Quốc - đang ngồi trước cửa nhà thì một nam du khách người Hàn Quốc hớt hải chạy tới nhờ hỗ trợ.

Vị khách Hàn Quốc cho biết cùng gia đình tới Phú Quốc du lịch, trong lúc đoàn đang vui chơi ở khu vực Long Beach Mart thì không thấy mẹ ông đâu. Gia đình rất lo lắng vì cụ bà mất trí nhớ tạm thời, có thể không nhớ được đường về.

Ông Phương từ chối nhận tiền cảm ơn của du khách Hàn Quốc (ảnh cắt từ clip)

Sau khi xem ảnh cụ bà do người con trai cung cấp, ông Phương liền kiểm tra camera của tiệm trái cây. Phát hiện cụ vừa đi qua cửa tiệm chưa lâu, ông lập tức lấy xe máy chở vị khách Hàn Quốc đi tìm mẹ, đồng thời đăng tải thông tin lên hội nhóm ở Phú Quốc, nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, ông Phương và vị khách Hàn Quốc đã tìm thấy cụ bà đang chống gậy đi trên đường.

Để tỏ lòng cảm ơn, du khách Hàn Quốc này dúi 500 USD vào tay ông Phương nhiều lần nhưng ông dứt khoát từ chối. Không ép được ông nhận tiền, vị khách Hàn Quốc và người thân cúi đầu chào và bày tỏ lời cảm ơn.

Hành động của ông Phương đã nhận không ngớt lời khen của cộng đồng mạng. Chia sẻ về việc này, ông Phương thổ lộ: "Giúp được ai trong lúc khó khăn cũng là điều nên làm, đặc biệt là những vị khách phương xa. Tôi muốn du khách hiểu rằng người Phú Quốc thân thiện và nhiệt thành, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ họ".

Những năm qua, Phú Quốc là điểm du lịch được nhiều du khách Hàn Quốc lựa chọn. Trong 6 tháng đầu năm 2025, 725.114 lượt khách Hàn Quốc đã đến Phú Quốc trên 4.443 chuyến bay - tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước và đứng đầu trong tệp khách quốc tế tới "đảo ngọc".



