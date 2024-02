Người đàn ông 36 tuổi qua đời vì cơn nhồi máu cơ tim ngay đầu năm, bác sĩ chỉ ra hai thói quen nguy hại nhiều người mắc

Anh Yao (36 tuổi, Trung Quốc) đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng tim đau dữ dội. Các bác sĩ sau đó đã chẩn đoán anh bị nhồi máu cơ tim cấp tính. Dù đã được lập tức đưa vào phòng cấp cứu và các bác sĩ cũng đã nỗ lực hết sức nhưng không may sau đó anh đã qua đời.

Trao đổi với gia đình, được biết trước đó anh Yao trong dịp nghỉ lễ vừa qua thường xuyên ngồi trong thời gian dài để chơi mạt chược từ sáng đến tận khuya và chỉ dừng lại khi cảm thấy mệt mỏi. Không những vậy, anh cũng có thói quen hút thuốc thường xuyên.

Vào buổi chiều ngày xảy ra sự việc, anh Yao cảm thấy đau tức ngực nên đã rời khỏi bàn mạt chược và trở về giường nghỉ ngơi. Tuy nhiên sau đó các triệu chứng ngày một trầm trọng, người nhà đã lập tức gọi cấp cứu và đưa anh đến bệnh viện.

Trong những kỳ nghỉ lễ, việc ngồi chơi các trò giải trí như mạt chược, đánh bài... tưởng chừng vô hại nhưng thực chất lại là một trong những yếu tố nguy cơ gây nhồi máu cơ tim.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, việc ngồi lâu, ít vận động trong thời gian dài khiến những mảng bám cholesterol dễ tích tụ trong mạch máu. Cùng với đó, việc ngồi lâu cũng khiến máu lưu thông chậm, lắng đọng axit béo trong mạch máu, dễ làm tắc mạch máu tim và gây nhồi máu cơ tim.

Cùng với đó, thói quen hút thuốc cũng là "kẻ thù" của tim mạch và có thể đẩy nguy cơ nhồi máu cơ tim cao gấp 7 lần do nicotin và carbon monoxide trong thuốc lá gây ra sự co bóp mạnh của mạch máu và nhịp tim, từ đó dẫn đến co thắt mạch vành, nhồi máu cơ tim.

Biểu hiện ban đầu của nhồi máu cơ tim

Những cơn đau là dấu hiệu thường gặp nhất ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Chúng chủ yếu xuất hiện ở vùng sau xương ức hoặc vùng trước tim, một số trường hợp còn có thể đau thắt ở vùng bụng trên.

Nhồi máu cơ tim cũng có thể gây ra một số phản ứng nhất định ở đường tiêu hóa, chủ yếu là buồn nôn và nôn. Một số ít bệnh nhân cũng có thể bị tiêu chảy, đột ngột đổ mồ hôi nhiều kèm theo các triệu chứng khó chịu khác như tức ngực, hen suyễn...

Bệnh nhân cũng có thể đổ mồ hôi dù không vận động, ban đêm dễ thức giấc khi ngủ, sốt...

Làm gì để bảo vệ tim mạch

Bên cạnh việc hạn chế ngồi liên tục trong thời gian dài, hút thuốc, uống rượu thì bằng việc thay đổi một vài thói quen sau có thể cải thiện sức khỏe tim mạch.

1. Hạn chế làm việc quá sức

Việc thường xuyên căng thẳng, làm việc quá sức có thể gây tổn thương tim, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc suy tim. Bởi khi con người quá mệt mỏi, cơ thể sẽ tiết ra một lượng lớn epinephrine, nothyroxine… khiến mạch máu co thắt, tăng huyết áp, giảm lượng máu cục bộ cung cấp cho tim, dễ gây ra các bệnh về tim mạch.

2. Thường xuyên tập thể dục

Những người thường xuyên duy trì hoạt động thể chất cường độ cao trong thời gian rảnh rỗi có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 69% so với những người không thường xuyên luyện tập. Trong khi những người duy trì hoạt động thể chất cường độ thấp chỉ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 24%. .



Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc duy trì hoạt động thể chất cường độ cao có mối tương quan nghịch đáng kể với sự xuất hiện của chứng nhồi máu cơ tim, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim tới 82%.

3.Chế độ ăn uống lành mạnh

Ít sử dụng các thực phẩm chiên rán chứa nhiều dầu mỡ cũng như những đồ ngọt, thực phẩm siêu chế biến cũng góp phần bảo vệ mạch máu, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Đồng thời, trong cuộc sống thường ngày cũng nên bổ sung một số thực phẩm tốt cho hệ tim mạch như chuối, dầu olive...

Chuối rất giàu ion kali có thể ức chế ion natri làm co mạch máu và gây tổn hại cho hệ tim mạch, giúp duy trì sự cân bằng natri và kali trong cơ thể con người, điều phối sự co bóp cơ tim và hạ huyết áp. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn hai quả chuối mỗi ngày có thể giảm 10% huyết áp và ngăn ngừa các bệnh tim mạch một cách hiệu quả.

Dầu olive có thành phẩn quan trọng nhất là axit α-linolenic với hàm lượng hơn 66,7%. Đây là axit béo thiết yếu, là thành phần chính của màng tế bào và tham gia vào quá trình chuyển hóa chất béo, đường trong cơ thể. Việc tiêu thụ loại dầu này thường xuyên còn có thể giúp loại bỏ chất cặn trong máu, tăng cường độ đàn hồi của mạch máu và ngăn ngừa nhồi máu cơ tim, nhồi máu não.

Nguồn: Sohu