Người đàn ông 31 tuổi suýt bị mù vì món ăn ai cũng thích

Tiểu Du (31 tuổi, Trung Quốc) gần đây rất sốc và chán nản, nếu không đến bệnh viện kiểm tra vì suy giảm thị lực rõ rệt, anh ấy đã không biết rằng mình mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao và hai căn bệnh nguy hiểm này gây mất thị lực.



Tất cả những điều này đều liên quan đến lối sống không lành mạnh của anh ấy, chẳng hạn như không bao giờ rời xa đồ ngọt.

Ăn đồ ngọt lâu ngày khiến đường huyết cao có thể gây hại cho mắt

"Khi mới đến, thị lực của bệnh nhân chỉ khoảng 0,5/10. Anh ấy bị thừa cân và trông già hơn tuổi, như đang ở độ tuổi 40", bác sĩ Lưu Huy, Phó trưởng Khoa Nhãn khoa, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), người trực tiếp điều trị cho Tiểu Du cho biết.

Được biết, một thời gian trước, thị lực của Tiểu Du bị suy giảm nghiêm trọng, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ nhạt, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và công việc. Đầu tiên, anh được chẩn đoán mắc bệnh viêm mống mắt thể mi đơn giản ở một bệnh viện gần đó, nhưng sau khi điều trị không cải thiện nên anh được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang.

"Tôi nhìn kỹ đáy mắt và phát hiện bên trong có chảy máu. Lúc đó tôi nghi ngờ lượng đường trong máu cao, nhưng bệnh nhân kiên quyết phủ nhận mình mắc bệnh tiểu đường", bác sĩ Lưu Huy nói.

Xét nghiệm đường huyết cho thấy lượng đường trong máu lúc đói của Tiểu Du là khoảng 30, gấp 5 lần giới hạn trên của giá trị bình thường (giá trị đường huyết lúc đói của người bình thường là từ 3,9 đến 6,1 mmol/L).

Vì cảm thấy mình còn trẻ và có sức khỏe tốt nên Tiểu Du đã nhiều năm không đi khám sức khỏe, không biết lượng đường trong máu của mình đã tăng lên đáng báo động đến vậy. Sau đó người ta phát hiện ra rằng huyết áp của anh cũng cao.

Cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán tình trạng mất thị lực nghiêm trọng của Tiểu Du là do biến chứng võng mạc tiểu đường (gọi tắt là bệnh võng mạc do tiểu đường), kèm theo đục thủy tinh thể.

Sau khi nghiên cứu chi tiết về bệnh sử, người ta phát hiện ra rằng Tiểu Du có lối sống rất không lành mạnh: ngày thường thích ăn, uống đồ ngọt như trà sữa, nước ngọt, bánh ngọt... Ngoài ra, anh ăn nhiều hơn và tập thể dục ít hơn, cân nặng gần 100kg, khiến lượng đường trong máu của anh tăng đột biến.

"Việc người bình thường ăn uống đồ ngọt không phải là vấn đề lớn. Nhưng đối với người bệnh tiểu đường thì nó rất nghiêm trọng. Hàm lượng đường cao dễ gây biến chứng tiểu đường. Đặc biệt đối với những bệnh nhân trẻ tuổi, bệnh võng mạc sẽ phát triển nhanh hơn", bác sĩ Lưu Huy cho biết.

Gần như chỉ sau một đêm, Tiểu Du từ "khỏe mạnh" trở nên ốm yếu, anh bắt đầu hoảng sợ, hối hận và chán nản một thời gian. Bác sĩ Lưu Huy an ủi Tiểu Du, yêu cầu anh tích cực hợp tác điều trị, theo tình trạng của anh, trước tiên anh sẽ được bố trí đến Khoa Nội tiết để điều trị, sau khi lượng đường trong máu ổn định sẽ được chuyển đến Khoa Nhãn khoa để phẫu thuật.

"Bệnh nhân cũng bị đục thủy tinh thể nặng. Nói chung, ở độ tuổi này, bị đục thủy tinh thể là còn rất trẻ. Vì vậy, chúng tôi cho nó cũng có liên quan đến bệnh tiểu đường. Bệnh võng mạc và đục thủy tinh thể không được điều trị tích cực sẽ gây mù", bác sĩ Lưu Huy nhắc nhở.

Để ngăn ngừa bệnh mắt do tiểu đường, bạn phải thay đổi lối sống

Biến chứng võng mạc tiểu đường là do lượng đường trong máu cao lâu dài ở bệnh nhân tiểu đường, dẫn đến tổn thương tế bào nội mô mạch máu, gây tổn thương các vi mạch võng mạc và hàng loạt bệnh võng mạc đáy mắt sẽ gây giảm thị lực và mờ mắt. Nó có thể khiến bệnh nhân bị mù, không thể phục hồi được. Tỷ lệ mắc biến chứng tăng dần theo thời gian mắc bệnh tiểu đường, theo số liệu, khoảng 60% bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường trên 15 năm sẽ có tổn thương mạch máu ở mắt.

"Đục thủy tinh thể do tiểu đường thường gặp ở những bệnh nhân trẻ tuổi mắc bệnh tiểu đường nặng hơn. Do thủy tinh thể của bệnh nhân bị mờ nên có thể gây suy giảm thị lực, biểu hiện là mất thị lực. Bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể cao gấp 4 đến 5 lần so với người không mắc bệnh tiểu đường. Bệnh đục thủy tinh thể do tiểu đường xảy ra sớm hơn, phát triển nhanh hơn, lõi cứng hơn và nghiêm trọng hơn. Thấu kính có thể nhanh chóng bị đục trong thời gian ngắn, dẫn đến mất thị lực nghiêm trọng".

Bác sĩ Lưu Huy cho biết bệnh tiểu đường có liên quan đến lối sống không kiềm chế, chẳng hạn:

- Ăn quá nhiều thực phẩm có hàm lượng calo cao như nhiều đường, nhiều chất béo và nhiều dầu mỡ...

- Thiếu tập thể dục.

- Béo phì.

- Căng thẳng.

Việc ngăn ngừa bệnh về mắt do tiểu đường nên bắt đầu bằng việc thay đổi lối sống của bạn.

"Ngoài việc kiểm soát lượng đường trong máu, bệnh nhân tiểu đường cũng nên khám mắt định kỳ và đánh giá chuyên môn về tình trạng sức khỏe của đáy mắt", bác sĩ Lưu Huy nhắc nhở. Nếu bệnh võng mạc nhẹ thì có thể kiểm tra mỗi năm một lần, nếu ở mức độ vừa phải, tốt nhất nên kiểm tra định kỳ 3 đến 6 tháng một lần, nếu nặng thì phải kiểm tra 3 tháng một lần để tránh tình trạng thị lực bị suy giảm thêm.

Khi có các triệu chứng về mắt như giảm thị lực, méo mó thị giác, cảm giác nhấp nháy khi nhìn đồ vật, có vật nổi trước mắt nhiều hơn, bóng tối khi nhìn đồ vật thì bạn nên đi khám càng sớm càng tốt.

Nguồn và ảnh: Tin tức Chiết Giang, The Healthy