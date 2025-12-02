Người dân bắt được nhiều cá 'khủng' sau khi thủy điện Trị An ngưng xả tràn

Sáng 2/12 nhà máy Thủy điện Trị An (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) ngưng xả tràn. Từ 8h cùng ngày, lưu lượng nước xả qua đập tràn ghi nhận là 0 m3 /s. Lưu lượng nước qua tuabin phát điện: từ 450 m3 /s đến 800 m3 /s (tương ứng với công suất từ 240 MW đến 400 MW (tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia - NSMO). Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 450 m3/s đến 800 m3 /s.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, Thủy điện Trị An có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Trước đó, thông tin thủy văn hồ Thủy điện Trị An ghi nhận, vào lúc 16h ngày 1/12, mực nước thượng lưu hồ là 61,182 m. Mực nước hạ lưu tại nhà máy là 4,0 m. Lưu lượng nước về hồ đạt 710 m3 /s. Lưu lượng nước xả qua đập tràn: 160 m3 /s. Lưu lượng nước qua tuabin phát điện: 754 m3 /s.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ Trị An, mực nước thượng lưu và thông tin xả điều tiết của các nhà máy thủy điện bậc trên, Công ty Thủy điện Trị An ngừng xả nước qua đập tràn.

Trong hơn 1 tháng qua, Nhà máy Thủy điện Trị An liên tục xả tràn điều tiết tăng, giảm lượng nước xả về hạ lưu. Thời điểm xả cao nhất có tổng lưu lượng nước xuống hạ du từ 1.420 m3 /s đến 1.760 m3 /s.

Ngay sau khi nhà máy đóng các cửa xả, ngưng hoàn toàn việc xả tràn qua đập, hàng trăm người dân đã được dịp bắt cá dưới chân đập thủy điện. Nhiều người bắt được cá "khủng" có trọng lượng hàng chục ki lô gam.