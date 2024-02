Ngừng hoạt động nhóm, BLACKPINK vẫn là nhóm nhạc nữ được nghe nhiều nhất trên Spotify đầu năm 2024

(Ảnh: Johnny Nunez/Getty Images for MTV/Paramount Global)

Theo thống kê, BLACKPINK đã vượt qua mốc 347 triệu lượt phát trực tuyến trên nền tảng nghe nhạc Spotify tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2024. Như vậy, nhóm đã chính thức vượt qua NewJeans để trở thành Nhóm nhạc nữ được nghe nhiều nhất trên Spotify trong 2 tháng đầu năm nay.

Điều đáng ngạc nhiên là BLACKPINK vẫn chưa hề phát hành thêm bất kỳ đĩa đơn hay album chính thức nào kể từ tháng 10/2022. Nếu như bộ tứ K-Pop có thể tiếp tục duy trì lượt phát trực tuyến hàng ngày cao kỷ lục như hiện nay cho đến hết năm 2024, đây có thể là năm thứ 6 liên tiếp BLACKPINK giữ danh hiệu nhóm nhạc nữ được nghe nhiều nhất trong năm trên Spotify.

Mặt khác, bản hit How You Like That của BLACKPINK đã vượt mốc 980 triệu lượt phát trên nền tảng này và theo dự đoán, ca khúc sẽ sớm trở thành ca khúc Hàn Quốc đầu tiên của một nhóm nhạc K-Pop đạt được 1 tỷ lượt phát trực tuyến trong lịch sử. Nếu điều này xảy ra, BLACKPINK cũng làm nên lịch sử khi trở thành Nữ nghệ sĩ K-Pop đầu tiên gia nhập Câu lạc bộ tỷ lượt nghe của Spotify.

Ở thời điểm hiện tại, BLACKPINK có vẻ như không có ý định trở lại với tư cách nhóm nhạc trong năm 2024. Nguyên nhân là do cả bốn thành viên đều đang bận rộn với những dự án cá nhân của mình. Điều này cũng đồng nghĩa những người hâm mộ sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian nữa để nghe những ca khúc mới nhất đến từ nhóm nhạc nữ đình đám nhất K-Pop hiện nay.