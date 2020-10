Ngư dân Nghệ An hối hả kéo thuyền bè lên bờ tránh bão số 7

Sáng 14/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công điện số 36/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó với bão số 7 (tên quốc tế là NANGKANG).

Trước đó, để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lũ, tỉnh Nghệ An đã ra công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền ra khơi từ 15h ngày 13/10 và yêu cầu các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về neo đậu để đảm bảo an toàn trước 20h ngày 13/10.

Sáng 14/10, các tàu thuyền đã về nơi an toàn

Tính đến 18h ngày 13/10, toàn tỉnh Nghệ An có 3.485 phương tiện/17.437 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tất cả các phương tiện đều đã về neo đậu tại các bến trong tỉnh và 22 phương tiện/183 lao động tránh trú, neo đậu ở địa bàn tỉnh khác; Ngoài ra, có 25 phương tiện/121 lao động của tỉnh khác vào địa bàn tỉnh Nghệ An trú tránh bão số 7.

Để chủ động phòng chống bão, ngư dân tại các địa phương như huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, huyện Nghi Lộc, huyện Diễn Châu… đã đưa thuyền bè vào bờ tránh trú bão.

Ngư dân cũng đưa các dụng cụ trở về nhà

Thuyền được che chắn kỹ càng

Trong sáng 14/10, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã cho học sinh nghỉ học. Ông Phùng Đức Nhân - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Cửa Lò cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thị xã chưa chịu ảnh hưởng nhiều của cơn bão số 7. Nhưng phòng đã ra thông báo để tất cả các trường mầm non trên địa bàn cho học sinh nghỉ học. Riêng bậc tiểu học và THCS, học sinh sẽ học hết buổi sáng và nghỉ buổi chiều".

Tại Hà Tĩnh, để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện đang hoạt động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển phối hợp với các địa phương ven biển đã thông báo cho 3.957 tàu cá với 14.932 lao động về nơi tránh trú an toàn.

Cơ quan chức năng liên tục nhắc nhở tàu thuyền không được chủ quan dù bão sẽ suy yếu

Trưa nay vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 19,6 độ vĩ bắc; 107,1 độ kinh đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền.

