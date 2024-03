Ngọt trước khi tuyên bố dừng biểu diễn: Là "tượng đài" của dòng nhạc indie, nhận đề cử Grammy "chấn động"

Chiều ngày 19/3, ban nhạc Ngọt bất ngờ khiến dân tình hoang mang khi đăng status tuyên bố dừng biểu diễn từ hôm nay. Cụ thể, nhóm chia sẻ: "Ngọt chính thức dừng biểu diễn từ hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều! Một chặng đường rất ý nghĩa. Chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất album cuối của Ngọt". Như vậy, ban nhạc 4 thành viên sẽ không tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu từ hôm nay và chỉ cùng nhau thực hiện album cuối cùng. Thông báo này như 1 lời chia tay của Ngọt đến với những khán giả dành tình cảm cho nhóm.

Dòng thông báo tạm biệt của Ngọt khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Ngọt là ban nhạc indie pop với các thành viên hiện tại là Vũ Đinh Trọng Thắng (hát, rhythm guitar), Nguyễn Chí Hùng (lead guitar), Phan Việt Hoàng (bass guitar) và Nguyễn Hùng Nam Anh (trống). Kể từ khi được thành lập vào năm 2013 tại Hà Nội, Ngọt đã sớm tạo được tiếng vang trong cộng đồng âm nhạc Underground trên toàn quốc. Qua nhiều bản thu âm trên mạng xã hội, ban nhạc dần trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật trong dòng nhạc indie tại Việt Nam.

Năm 2015, Ngọt cho ra mắt album đầu tay cùng tên tuyển tập những ca khúc nổi tiếng nhất của họ vào tháng 5 năm 2016. Album thứ hai của họ Ng`bthg, được ra mắt vào tháng 9 năm 2017. Đĩa đơn "Em dạo này" trích từ album nhận được sự đánh giá tích cực từ người hâm mộ và giới chuyên môn, giúp ban nhạc giành được Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến cho "Bài hát của năm" cũng như "Nghệ sĩ mới của năm" tại lễ trao giải lần thứ 13 năm 2018.

Ngọt - Em dạo này (Official Music Video)

Album thứ ba của họ, 3, được phát hành vào tháng 10 năm 2019 bởi LP Club mang nhiều màu sắc của funk và pop. Album với 14 ca khúc chính là những câu chuyện riêng mang sắc thái cảm xúc khác nhau dưới cái nhìn đa chiều của các chàng trai mong muốn gửi đến người nghe nhạc những thông điệp, ý nghĩa đặc biệt. Vẫn như bao lần, các ca khúc của các chàng trai trẻ 9x đầy chất nghệ sĩ này tiếp tục tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ và mang những thông điệp ý nghĩa đến mọi người.



Album thứ tư Gieo tiếp tục được LP Club phát hành vào cuối năm 2022. Phần bìa thiết kế album do nghệ sĩ đồ họa Duy Đào thực hiện, được đề cử Giải Grammy. Cụ thể, album Gieo của Ngọt đã nhận đề cử cho Best Boxset or Special Limited Edition Package. Và đề cử này được trao cho Giám đốc Nghệ thuật của album - Duy Đào. Giải thưởng Grammy này dành cho các thiết kế hộp album phiên bản đặc biệt hoặc boxset đẹp nhất, là giải dành cho người hoạ sĩ/ thiết kế. Thành tích này cũng giúp Duy Đào trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có tên trong đề cử giải Grammy.

Boxset album Gieo của Ngọt.

Album của Ngọt nhận đề cử Grammy.

Tháng 5 năm 2023, thành viên Vũ Đinh Trọng Thắng phát hành album solo đầu tay Cái đầu tiên. Ban nhạc có buổi diễn kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng 10 năm 2023 trong khuôn khổ Lễ hội Âm nhạc Gió Mùa Monsoon 2023. Ngọt Band bên cạnh 4 album phòng thu cũng đã ra mắt 3 E.P lần lượt là: Cñgđc(2019), Ở đài truyền hình (2021), Suýt 1 (2024).

Hiện tại, sau 9 năm hoạt đông, Ngọt Band đã không còn là một nhóm nhạc trẻ, thực sự đã trở thành một trong những “tượng đài” sừng sững khi khán giả nhắc đến dòng nhạc indie tại Việt Nam. Âm nhạc của Ngọt nhận được sự ghi nhận và khen ngợi từ những nhạc sĩ hàng đầu thị trường. Nhạc sĩ Đỗ Bảo cho rằng đó là "một tinh thần rất mới mẻ, một phong cách riêng không trộn lẫn với người khác", còn nhạc sĩ Quốc Trung ca ngợi ban nhạc là "những cá tính không na ná, hay đang có trên thị trường".

Trong suốt 9 năm hoạt động bền bỉ, Ngọt Band đã tạo dựng cho họ một cộng đồng fan trung thành, ngày càng đông đảo. Họ duy trì văn hóa thưởng thức âm nhạc live band, mua album của thần tượng. Âm nhạc của Ngọt dần trở thành một “hệ tư tưởng”, thành một “thẩm mỹ” riêng trong văn hóa đại chúng. Các đêm nhạc của họ đều trong tình trạng “cháy vé”, các sân khấu sự kiện có Ngọt đều quy tụ lượng khán giả đông đảo không chỉ với fan của riêng nhóm mà còn của những khán giả yêu nhạc indie nói chung.

Chính vì thế, ngay khi nghe tin Ngọt Band nói lời tạm biệt, không còn trình diễn nữa khiến cộng đồng khán giả chấn động. Nhiều người cảm thấy quá bất ngờ trước sự chia tay đột ngột này. Rất nhiều khán giả nuối tiếc tìm lại các sản phẩm cũ trước đó của Ngọt để thưởng thức và càng cảm thấy buồn hơn.