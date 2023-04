Ngọc Trinh lần đầu phá đảo khu trượt tuyết, nhưng vì lý do "xu cà na" này mà phải từ bỏ sớm cuộc chơi

Thời tiết tại TP.HCM những ngày qua vô cùng nóng bức nên nàng mẫu Ngọc Trinh đã quyết định tránh nóng bằng cách đi chơi trượt băng. Người mẫu còn tiết lộ lý do khiến cô nàng đi đến thị trấn tuyết này chính là nhờ cô cháu gái yêu quý - bé He. Vì lần đi Sapa trước đó có thời tiết mát lạnh khiến bé He cứ vòi vĩnh "út Trinh" dẫn đến nơi nào mát lạnh, nên cả hai cô cháu mới có khoảng thời gian vui chơi tại khu trượt tuyết nổi tiếng tại quận 2, TP.HCM.

Thế nhưng, những màn tập trượt băng, trượt tuyết của nàng mẫu đều không được như mong muốn vì nhiều sự cố ngoài ý muốn. Đầu tiên là phần trượt ván tuyết cùng cô trợ lý Thuý Kiều khiến Ngọc Trinh bị thương luôn ở phần chân và mông.

Vừa mới chơi lần đầu, cô nàng đã phải dừng luôn cuộc chơi. (Ảnh: Ngọc Trinh Official)

Trong lúc trượt ván tuyết, cô nàng đã không điều khiển được tấm ván nên nó đã lệch khỏi đường di chuyển và bị lật ngược lại. Lần tiếp đất hỏng này đã khiến phần đùi trên của cô nàng bị cọ xát trực tiếp với đá tuyết. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng vì để "dưỡng thương" nên Ngọc Trinh đành tìm bộ môn khác để thử sức.

Cú trượt "để đời" của cô nàng. (Ảnh: Ngọc Trinh Official)

Tình huống dở khóc dở cười này làm cô nàng phải tạm dừng cuộc chơi lần 1 vì không may bị thương. (Ảnh: Ngọc Trinh Official)

Tiếp theo là trò trượt băng, lần này Ngọc Trinh được trang bị bảo hộ vô cùng đầy đủ nhưng cô nàng đã bỏ cuộc chỉ sau vài phút vì quá khó. Người hướng dẫn đã chỉ cô nàng nhiệt tình nhưng vì cách điều khiển gậy trượt băng không hề dễ dàng, cộng thêm việc dùng sức khá nhiều nên Ngọc Trinh đã bỏ cuộc luôn bộ môn này.

Cô nàng còn than thở rằng chơi trò trượt băng rất mệt vì phải dùng sức cả thân trên và thân dưới. (Ảnh: Ngọc Trinh Official)

Dưới phần bình luận, cư dân mạng không khỏi bật cười trước màn xui xẻo này của Ngọc Trinh. Bên cạnh đó, các bạn cũng không khỏi xót xa trước vết thương của cô nàng. Nhiều người đã từng thử qua trò chơi này cũng có lời khuyên đến Ngọc Trinh và những người khác rằng khi đi trượt tuyết hay trượt băng thì nên mặc quần áo dài tay, dài chân và bảo hộ thật kỹ để tránh những trường hợp tương tự xảy ra.