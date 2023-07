Ngoại lệ duy nhất của xứ Hàn: Vì sao Won Bin 13 năm không đóng phim vẫn kiếm bộn tiền, giàu đến mức tậu hẳn nhà 300 tỷ?

Ngoại lệ của làng giải trí Hàn Quốc

Ở xứ Hàn, có 1 ngôi sao được coi như ngoại lệ duy nhất của làng giải trí Hàn Quốc, và đó chính là Won Bin. Không đóng phim suốt 13 năm, nam tài tử này vẫn giữ được sức nóng khó tin, thậm chí còn đắt show quảng cáo và kiếm bộn tiền. Theo thống kê của trang EN Seoul, Won Bin đã tham gia khoảng 40 quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong suốt 8 năm không đóng phim và đến giờ vẫn tiếp tục giữ vững vị thế của 1 ngôi sao quảng cáo ăn khách tại Hàn Quốc.

Mỗi hợp đồng này mang về cho tài tử khoảng 500.000 USD (11,8 tỷ đồng), và tổng cộng "cá kiếm" được 20 triệu USD (473 tỷ đồng) trong 8 năm dù không diễn xuất. Mỗi năm, khán giả vẫn thấy Won Bin xuất hiện trên những mẩu tin tranh cãi về độ hot dù nghỉ diễn cả chục năm, nhưng khán giả vẫn phản ứng vô cùng tích cực về nam tài tử này.

Không chỉ đóng quảng cáo, Won Bin còn đầu tư nhà đất và kiếm bộn tiền dù chuyển về vùng quê sinh sống. Theo tin từ tờ The Star vào năm 2018, vợ chồng tài tử Won Bin và Lee Na Young tậu hẳn tòa nhà 7 tầng tọa lạc gần Ga Apgujeongrodeo, khu phố Cheongdamdong sầm uất bậc nhất Hàn Quốc.

Cặp đôi thu mua tòa nhà gồm 7 tầng, trong đó có 2 tầng hầm, 5 tầng chính và phần đất chính trải dài 2456.9m2, khu đất trống bao quanh rộng khoảng 715m2 vào ngày 21/1 với giá 14,5 tỷ won (306 tỷ đồng). Và đây chỉ là 1 trong những khu bất động sản thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Won Bin. Có thể thấy rằng, 13 năm không diễn xuất, khối tài sản của Won Bin vẫn rơi vào con số đáng kinh ngạc.

Won Bin vẫn kiếm tiền tỷ và tậu nhà trăm tỷ dù không đóng phim suốt hơn cả 1 thập kỷ

Không ít lần, khán giả đại chúng đặt dấu hỏi lớn về lý do tại sao Won Bin có thể giữ vững vị thế như vậy suốt 13 năm nói không với diễn xuất. Và có thể nói rằng, loạt yếu tố then chốt đã giúp mỹ nam Trái Tim Mùa Thu thành công trên con đường "ngoại lệ" như ngày nay.

Vì sao?

1. Tường thành nhan sắc

Trước khi bước chân vào làng giải trí, Won Bin có xuất phát điểm khó khăn trong 1 gia đình lao động thông thường. Mẹ của nam tài tử là nông dân, bố làm mỏ đá. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn thích chu du khắp nơi và làm việc cho xưởng ô tô. Tuy nhiên sau khi được phát hiện và ra mắt năm 1997, Won Bin gây tiếng vang và chính thức đổi đời nhờ tham gia tác phẩm trong series siêu phẩm phim bốn mùa Trái Tim Mùa Thu. Dù chỉ tham gia với vai nam thứ, Won Bin vẫn được yêu thích không kém gì nam chính do Song Seung Hun đảm nhận.

Thậm chí, danh tiếng của nam tài tử này còn vụt sáng còn hơn nam chính sau thời gian ngắn sau đó. Và 1 trong những nhân tố giúp anh thành công đến vậy là nhờ ngoại hình đẹp như mơ. Nổi tiếng nhờ vẻ ngoài "trăm năm có 1" ngay từ thời điểm mới ra mắt, Won Bin đến giờ vẫn được tôn làm huyền thoại nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc. Sở hữu sắc vóc như tượng tạc và hình ảnh gần gũi, "anh chàng nhà quê" trở thành gương mặt yêu thích của hầu hết các nhà sản xuất, đạo diễn, nhãn hàng tại Hàn Quốc.

Từ khi còn nhỏ, Won Bin đã có được ngoại hình như mơ, và trổ mã hơn nữa khi bước vào thời kỳ dậy thì

Khi mới gia nhập làng giải trí, Won Bin đã trở thành gương mặt gây thương nhớ, bảo chứng nhan sắc của làng điện ảnh Hàn. Cũng nhờ ngoại hình vô thực này, nam tài tử vươn tầm thành sao hạng A

Sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, ngoại hình của Won Bin thêm phần quyến rũ, nét phong trần và mạnh mẽ giúp tổng thể visual của nam diễn viên thăng hạng vượt bậc

Đáng nói đến giờ, Kbiz vẫn khó có thể có được 1 nhan sắc hoàn hảo như Won Bin dù bao thế hệ nam thần nữ thần ra mắt. Dù đã ở tuổi 46 nhưng Won Bin vẫn là 1 trong những mỹ nam được khát khao nhất xứ Hàn. Trong những thước hình quảng cáo hiếm hoi, gương mặt như tượng tạc, thần thái cực phẩm, ánh mắt hút hồn của nam tài tử vẫn được đánh giá rất cao, "ăn đứt" hàng loạt những nam thần trẻ tuổi hiện nay. Chính vì vậy sau hơn cả thập kỷ, nam tài tử vẫn giữ vững danh hiệu "mỹ nam số 1 Kbiz".

Won Bin là trường hợp hiếm hoi vẫn giữ được đẳng cấp nhan sắc suốt hơn 1 thập kỷ, không hề bị lỗi thời hay thụt lùi theo thời gian dù mỗi năm đều có lứa nam thần nữ thần mới của Kbiz ra mắt

2. Ngôi sao trong mơ của các nhãn hàng, nhà sản xuất: Bảo chứng hình tượng hoàn hảo!

Hình tượng và đời tư vốn là yếu tố quan trọng giúp 1 ngôi sao ở Hàn Quốc giữ vững vị thế trong làng giải trí. Các nhãn hàng, nhà sản xuất đều lựa chọn những nghệ sĩ có hình tượng hấp dẫn nhưng luôn cẩn trọng hết mực về đời tư. Danh tiếng đi liền với độ đảm bảo về giá trị thương hiệu của 1 ngôi sao, tỷ lệ thuận với doanh số bán hàng của nhãn hàng. Khán giả có thể thấy rất nhiều trường hợp siêu sao kiếm bộn tiền nhờ quảng cáo, nhưng cũng bị các nhãn hàng cắt thẳng hợp đồng và bồi thường hàng tỷ sau khi dính phải scandal đời tư.

Đối với trường hợp Won Bin, nam tài tử được coi như "bảo chứng hoàn hảo" cho mọi nhãn hàng. Nguyên nhân là bởi vì nam diễn viên luôn giữ được độ hot 1 cách thần kỳ suốt cả chục năm qua và cũng chưa bao giờ dính scandal. Vì hạn chế tham gia sự kiện, hạn chế xuất hiện ở các buổi phỏng vấn hay lễ trao giải, và hạn chế luôn cả việc đóng phim, Won Bin có thể tránh xa tuyệt đối scandal như vạ miệng, thái độ.

Nói đến đời tư và đời sống tình cảm, Won Bin chỉ công khai hẹn hò 2 lần hiếm hoi. Còn nhớ hồi đóng phim Trái Tim Mùa Thu, nam tài tử bí mật hẹn hò "búp bê xứ Hàn" Han Chae Young và kết thúc mối tình này 1 năm sau đó. Đến tháng 7/2013, Won Bin bắt đầu công khai hẹn hò nữ diễn viên Lee Na Young, và bất ngờ tổ chức đám cưới giản dị vào tháng 6/2015 tại quê nhà của Won Bin. Dù là ngôi sao hạng A với khối tài sản khổng lồ, Won Bin và Lee Na Young chỉ tổ chức đám cưới nhỏ ở quê, và tất nhiên visual của 2 ngôi sao vẫn có thể dễ dàng biến khung cảnh hôn lễ giản dị thành những khung hình lãng mạn và nên thơ như thước phim điện ảnh.

Chính nhờ hình tượng ngôi sao vừa hoàn hảo lại vừa giản dị, người chồng điển trai, tài giỏi và chung tình, Won Bin mới có thể giữ được độ hot bao năm qua. Thay vì chọn những ngôi sao mới nổi và phải mạo hiểm vì scandal tiềm tàng, các nhãn hàng lớn quyết định mời Won Bin - ngôi sao hội tủ yếu tố sắc, tài và không scandal để đóng quảng cáo, đại diện hình ảnh nhiều năm như 1 phương án an toàn và chắc chắn.

Bao năm trôi qua, Won Bin vẫn giữ được nhan sắc cực phẩm, hình tượng sạch. Anh được cho là ngôi sao trong mơ của các nhãn hàng, nhà sản xuất

3. Luôn bí ẩn và đáng khao khát

Ở Hàn Quốc, không ít ngôi sao nói chung và đặc biệt là diễn viên nổi tiếng giữ kín đời tư, thậm chí còn không sử dụng mạng xã hội. Nhưng Won Bin lại là trường hợp đặc biệt hơn cả vì anh quá bí ẩn. Sau bộ phim The Man from Nowhere năm 2010, nam diễn viên này hoàn toàn biến mất khỏi làng điện ảnh xứ Hàn và chỉ đôi khi nhận lời đóng quảng cáo. Kết hôn với Lee Na Young, anh chuyển hẳn về vùng quê sinh sống.

Đáng nói, nam tài tử này kín tiếng đến mức khiến truyền thông, khán giả châu Á phải lùng sục khắp nơi nhưng rồi cũng phải bất lực bỏ cuộc. Cứ thỉnh thoảng 1-2 năm, người hâm mộ phải sôi sục trước những hình ảnh mờ nhoè chụp lại ngũ quan sắc nét của tài tử cực phẩm này khi đang đi dạo, đạp xe quanh khu phố hay tham gia lớp học nấu ăn để nấu ăn chia cho hàng xóm. Cũng giống như Lee Hyori, Won Bin khiến công chúng càng thêm tò mò, ngưỡng mộ vì lối sống giản dị, bình dị và đầy hưởng thụ này.

Won Bin khiến khán giả tò mò, khao khát với cuộc sống hưởng thụ đầy bình yên, không cần toan tính ở vùng quê. Ảnh cưới hiếm hoi của nam tài tử và bà xã Lee Na Young còn hot hơn cả các cặp đôi cưới hỏi rình rang, xa hoa khác trong showbiz

Giữa cuộc đời hối hả và showbiz xô bồ, 2 ngôi sao này có thể nói là trường hợp hiếm hoi, đáng ngưỡng mộ, tượng trưng cho khao khát của bao người. Tất nhiên, chỉ có Lee Hyori và Won Bin mới có thể tự tin lựa chọn cuộc sống như thế vì họ có được danh tiếng vững chắc, vị thế đáng nể và khối tài sản lớn đến nỗi có thể tiêu đến kiếp sau (theo chia sẻ từ Lee Hyori). Yếu tố bí ẩn và đáng khao khát đóng vai trò quan trọng giúp Won Bin giữ được độ hot suốt nhiều năm.

Won Bin giữ được vẻ trẻ trung đáng kinh ngạc ở tuổi 46

Nguồn ảnh: Naver