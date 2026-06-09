Ngoại lệ của showbiz: Mỹ nhân chưa một lần mặc xấu, đi đến đâu cũng tạo nên khung hình thời trang

Từ outfit, visual đến thần thái của người đẹp này đều xứng đáng 100 điểm.

Gây ấn tượng mạnh mẽ với hình ảnh cô lái đò O Hồng mộc mạc trong bom tấn trăm tỷ Mưa Đỏ , Lê Hạ Anh ngày càng chinh phục được khán giả với diễn xuất tự nhiên và tư duy nhân vật sắc bén. Điều khiến công chúng không thể rời mắt khỏi mỹ nhân gốc Gia Lai này còn nằm ở visual đậm chất điện ảnh,10 điểm không góc chết. Ở tuổi ngoài 30, người đẹp ngày càng mặn mà, toát lên vẻ đẹp hiện đại pha chút cổ điển và trở thành một trong những nhan sắc thế hệ mới nổi bật nhất của showbiz Việt.

Bên cạnh diễn xuất, phong cách thời trang của Lê Hạ Anh cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Nữ diễn viên theo đuổi hình ảnh thanh lịch, tối giản, ưu ái những local brand Việt nhưng mỗi lần xuất hiện đều toát lên vẻ tinh tế và chỉ chu. Từ street style thường ngày đến những lần xuất hiện tại sự kiện hay các chuyến du lịch, cô đều giữ được phong độ mặc đẹp ổn định khiến nhiều người ví von rằng Lê Hạ Anh xuất hiện ở đâu cũng mang theo tinh thần của những con phố thời trang Milan.

Lên đồ sương sương trong thiết kế của nhà ⁠LINH PHUNG BRAND, Lê Hạ Anh lập tức chiếm trọn spotlight với visual phát sáng đẹp không góc chết. Bộ váy ghi điểm tuyệt đối nhờ phom corset taffeta ánh ngọc cực tôn dáng, giúp cô nàng khoe khéo vòng eo nhỏ cùng đôi chân dài mướt mắt. Bên cạnh đó, dải khăn tơ bay bổng đi kèm chốt lại một tổng thể vừa kiêu kỳ lại vừa thời thượng.

Nơi mua: ⁠ LINH PHUNG BRAND

Trong một sự kiện khác, người đẹp F5 diện mạo 180 độ với mái tóc vàng rực rỡ và bộ cánh cực "slay" từ nhà LE THAN HOA. Thiết kế này gây ấn tượng khi mix-match táo bạo giữa áo mesh xuyên thấu khoe trọn corset quyến rũ bên trong, đi kèm quần ống suông quyền lực. Điểm nhấn chính là chiếc khăn choàng lông vũ đen tuyền phủ dài cá tính, mang đậm tinh thần phóng khoáng mà vẫn cực sang.

Nơi mua: LE THANH HOA

Tạm rời xa những bộ cánh cầu kỳ, Lê Hạ Anh chứng minh đẳng cấp mặc gì cũng đẹp khi thả dáng trong một thiết kế mang tinh thần quiet luxury. Cô nàng ghi điểm khi diện chiếc áo quây peplum trắng khéo léo khoe bờ vai mảnh và xương quai xanh. Mix cùng chiếc quần tây ống lửng đen tạo thành sự kết hợp lạ mắt nhưng vẫn rất sang, khiến cô nàng nổi bật một cách tinh tế.

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Trong thiết kế từ Josephine, Lê Hạ Anh như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Mẫu váy tulle màu hồng phấn với phần thân đính kết tinh tế và chi tiết cut-out nhẹ ở eo giúp nữ diễn viên toát lên nét sang trọng, nền nã. Cô kết hợp cùng mái tóc uốn xoăn nhẹ, layout makeup trong trẻo và trang sức tối giản, tạo nên tổng thể ngọt ngào và cuốn hút.

Nơi mua: Josephine

Mỹ nhân Mưa Đỏ tiếp tục chứng minh phong độ mặc đẹp khi diện thiết kế trắng tinh khôi đến từ Lecia Bridal. Mẫu đầm ôm sát phần thân trên, kết hợp chân váy rủ mềm cùng phần tà dài thướt tha giúp nữ diễn viên khoe trọn vóc dáng mảnh mai và bờ vai thanh thoát. Không lựa chọn phụ kiện cầu kỳ, cô chỉ nhấn nhá bằng trang sức tối giản và kiểu tóc tết lệch nữ tính, trông như một nàng nữ thần Hy Lạp chất thơ.

Nơi mua: Lecia Bridal

Rũ bỏ hình ảnh nàng thơ quen thuộc, người đẹp gây ấn tượng với visual quyền lực khi diện set suit đến từ CEM Club. Thiết kế blazer dáng ôm phối cùng quần suông cạp cao tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối của nữ diễn viên. Điểm nhấn cut-out tinh tế ở phần eo cùng chiếc vòng cổ ánh kim giúp tổng thể bớt đơn điệu, mang đến nét quyến rũ hiện đại mà không hề phô trương.

Nơi mua: CEM Club

Trong thiết kế của Must Have, Lê Hạ Anh như sải bước giữa kinh đô thời trang nước Ý với visual 10 điểm không có nhưng. Mẫu váy bất đối xứng với phần thân corset ôm sát cùng những lớp organza xếp bèo mềm mại tạo nên hiệu ứng vừa kiêu kỳ vừa bay bổng, hiện đại nhưng vẫn đầy nữ tính.