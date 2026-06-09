Ngoại lệ của showbiz: Mỹ nhân chưa một lần mặc xấu, đi đến đâu cũng tạo nên khung hình thời trang

Gây ấn tượng mạnh mẽ với hình ảnh cô lái đò O Hồng mộc mạc trong bom tấn trăm tỷ Mưa Đỏ , Lê Hạ Anh ngày càng chinh phục được khán giả với diễn xuất tự nhiên và tư duy nhân vật sắc bén. Điều khiến công chúng không thể rời mắt khỏi mỹ nhân gốc Gia Lai này còn nằm ở visual đậm chất điện ảnh,10 điểm không góc chết. Ở tuổi ngoài 30, người đẹp ngày càng mặn mà, toát lên vẻ đẹp hiện đại pha chút cổ điển và trở thành một trong những nhan sắc thế hệ mới nổi bật nhất của showbiz Việt.
Bên cạnh diễn xuất, phong cách thời trang của Lê Hạ Anh cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Nữ diễn viên theo đuổi hình ảnh thanh lịch, tối giản, ưu ái những local brand Việt nhưng mỗi lần xuất hiện đều toát lên vẻ tinh tế và chỉ chu. Từ street style thường ngày đến những lần xuất hiện tại sự kiện hay các chuyến du lịch, cô đều giữ được phong độ mặc đẹp ổn định khiến nhiều người ví von rằng Lê Hạ Anh xuất hiện ở đâu cũng mang theo tinh thần của những con phố thời trang Milan.