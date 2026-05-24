Ngoài đường hầm hập như lò nung, người Hà Nội kéo vào trung tâm thương mại tránh nóng

Nắng 'cháy da cháy thịt', người dân Hà Nội khổ sở khi ra đường.
Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm miền Bắc và miền Trung khiến Hà Nội những ngày qua liên tục duy trì nền nhiệt cao.
Ngoài trời, nhiệt độ cảm nhận thực tế nhiều thời điểm lên tới 40-42℃. Nhiệt độ mặt đường tăng cao do hiệu ứng hấp thụ nhiệt từ nhựa đường và bê tông nên nhiều khu vực ở Hà Nội trở nên hầm hập như “lò nung”.
Từ sáng sớm 24/5, không khí oi bức đã bao trùm nhiều khu vực ở Thủ đô. Hơi nóng phả lên từ mặt đường nhựa, bê tông và các phương tiện giao thông khiến việc di chuyển ngoài trời trở nên khó chịu.
Người đi đường đều che chắn kín mít bằng áo chống nắng, khẩu trang, kính râm và găng tay.
Không ít người trùm kín từ đầu đến chân để hạn chế cảm giác bỏng rát dưới nền nhiệt cao.
Càng về trưa và đầu giờ chiều, lượng người tìm đến các khu vực có điều hòa để tránh nóng càng đông.
Khoảng 15h ngày 24/5, khu vực sảnh chờ và ghế nghỉ tại AEON Mall Long Biên tập trung rất đông người đến nghỉ ngơi. Nhiều ghế ngồi kín chỗ, một số người tranh thủ chợp mắt trong lúc tránh nắng.
Chị Thu Hà (28 tuổi, ở Long Biên) cho biết gia đình chị chọn vào trung tâm thương mại vì thời tiết ngoài trời quá oi bức, đặc biệt với trẻ nhỏ. “Mấy hôm nay ở ngoài trời rất nóng nên cuối tuần tôi đưa con vào trung tâm thương mại chơi và nghỉ ngơi luôn. Ở đây có điều hòa nên dễ chịu hơn nhiều”, chị Hà chia sẻ.
Một số lao động tự do, tài xế công nghệ chọn cách nghỉ tạm dưới gầm cầu, ven hồ để tránh nắng giữa trưa.
Theo chia sẻ của shipper tại Hà Nội, những ngày gần đây việc di chuyển ngoài đường trở nên vất vả hơn nhiều vì hơi nóng hắt liên tục từ mặt đường. “Buổi trưa chạy xe ngoài đường rất khó chịu, mặc áo chống nắng kín người nhưng vẫn thấy nóng rát. Có lúc đứng đèn đỏ vài phút là mồ hôi chảy ướt hết áo”, người này nói.
Theo dự báo, nắng nóng gay gắt tại Hà Nội còn kéo dài đến khoảng ngày 27/5 với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 38℃.
Tuy nhiên, mức nhiệt thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4℃.
Từ ngày 28/5, khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, nền nhiệt giảm dần.