Ngỡ ngàng ngoại hình tuổi đôi mươi của Quan Kế Huy khi chụp cùng Trương Ngọc Ánh, Lý Hùng

Chia sẻ về lần làm việc với ngôi sao phim Everything Everywhere All At Once, Lý Hùng nói: "Tôi quay chung phim Hồng hải tặc với Quan Kế Huy từ năm 1996. Ấn tượng của tôi về Quan Kế Huy là anh ấy nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, chịu khó. Thực hiện những cảnh hành động tốn nhiều công sức nhưng anh ấy không bao giờ than thở. Anh ấy cũng biết võ thuật nên thực hiện các cảnh quay khá chính xác. Chính nhờ sự kiên trì anh ấy đã tỏa sáng ở kinh đô điện ảnh Hollywood".

Hình ảnh Lý Hùng và Trương Ngọc Ánh bên Quan Kế Huy từ 27 năm trước.

Lý Hùng cho biết thêm dự án Hồng hải tặc do Hong Kong (Trung Quốc) sản xuất và đa số cảnh quay được thực hiện ở Việt Nam. Trong phim, Lý Hùng vào vai trinh sát, Quan Kế Huy trong vai cảnh sát Hong Kong đến Việt Nam truy bắt hải tặc. Trong khi đó, Trương Ngọc Ánh vào vai cô gái miền biển, được nhân vật của Quan Kế Huy giúp thoát khỏi hang ổ của cướp biển.



Anh nhớ lại: "Bộ phim quay rất kỹ do đạo diễn Trần Chí Hòa, người Hong Kong đảm trách. Trần Chí Hòa là đạo diễn rất giỏi từng làm phim cho Thành Long. Khi phim ra mắt tạo tiếng vang lớn, doanh thu cao ngất, cháy vé các rạp luôn. Vào thời giá lúc ấy Hồng hải tặc mang về gần 3 tỷ đồng".

"Tôi mừng cho Quan Kế Huy. Sự kiên trì, cố gắng của anh ấy trên đất Mỹ đã được đền đáp. Anh ấy là niềm tự hào của nghệ sĩ châu Á", Lý Hùng nói.