Nghiên cứu cảnh báo "mẹo giảm cân" được HÀNG TRIỆU NGƯỜI áp dụng có thể gây ra bệnh tiểu đường tuýp 2

Những ngôi sao hạng A của Hollywood như Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Cameron Diaz và Mark Wahlberg đã bắt kịp xu hướng nhịn ăn gián đoạn để giảm cân kể từ khi nó trở nên nổi tiếng vào đầu những năm 2010.

Tuy nhiên, bất chấp nhiều nghiên cứu cho thấy nó có thể hỗ trợ giảm cân, các chuyên gia vẫn chưa thống nhất về hiệu quả của nó và những tác động tiềm tàng lâu dài đến sức khỏe.

Một nghiên cứu trên chuột hiện nay cho thấy mặc dù nhịn ăn có thể tốt cho vòng eo nhưng ở thanh thiếu niên, nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường bằng cách ngăn cản quá trình sản xuất insulin.

Bệnh tiểu đường loại 2 xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc insulin mà cơ thể sản xuất không hoạt động bình thường.

Các nhà nghiên cứu Đức cho biết nguyên nhân là do các tế bào beta - tế bào chuyên biệt trong tuyến tụy sản xuất insulin - ở những con chuột trẻ nhịn ăn không trưởng thành bình thường.

Điều quan trọng là các nhà khoa học phát hiện hiện tượng này chỉ xuất hiện ở chuột vị thành niên - không phải chuột trưởng thành hoặc chuột già, cho thấy việc nhịn ăn theo thời gian ảnh hưởng đến các nhóm tuổi khác nhau.

Tiến sĩ Alexander Bartelt, giáo sư về chuyển hóa tim mạch tại Đại học Kỹ thuật Munich và là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: 'Nhịn ăn gián đoạn được biết là có nhiều lợi ích, bao gồm thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân và bệnh tim.

Nhưng cho đến nay, các tác dụng phụ tiềm ẩn của nó vẫn chưa được hiểu rõ'.

Tiến sĩ Stephan Herzig, Giám đốc Viện nghiên cứu bệnh tiểu đường và ung thư tại Trung tâm Helmholtz Munich và là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết thêm: 'Nghiên cứu của chúng tôi xác nhận rằng việc nhịn ăn gián đoạn có lợi cho người lớn, nhưng có thể đi kèm với rủi ro cho trẻ em và thanh thiếu niên. Bước tiếp theo là đào sâu hơn vào các cơ chế phân tử ẩn sau những quan sát này.

Nếu chúng ta hiểu rõ hơn về cách thúc đẩy sự phát triển của tế bào beta khỏe mạnh, điều này sẽ mở ra hướng đi mới cho việc điều trị bệnh tiểu đường bằng cách phục hồi sản xuất insulin'.

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã đánh giá lượng thức ăn tiêu thụ của ba nhóm chuột: nhóm chuột 2 tháng tuổi được coi là thanh thiếu niên, nhóm chuột 8 tháng tuổi hoặc trung niên và nhóm chuột 18 tháng tuổi được gọi là 'già'.

Chúng tuân theo chu kỳ nhịn ăn trong 24 giờ trước khi được cho ăn bình thường trong hai ngày.

Sau 10 tuần theo dõi, các nhà nghiên cứu phát hiện độ nhạy insulin được cải thiện ở cả chuột trưởng thành và chuột già, nghĩa là quá trình trao đổi chất của chúng phản ứng tốt hơn với insulin do tuyến tụy sản xuất.

Tuy nhiên, khi viết trên tạp chí Cell Reports , họ cho biết những con chuột vị thành niên có "sự suy giảm đáng lo ngại về chức năng tế bào beta".

Các xét nghiệm sau đó nhằm tìm hiểu lý do tại sao điều này xảy ra đã phát hiện ra rằng nguyên nhân là do các tế bào beta ở những con chuột non không trưởng thành bình thường.

Sau đó, họ so sánh những phát hiện của mình trên chuột với dữ liệu từ mô người.

Các nhà khoa học cho biết ở những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, tế bào beta của họ biểu hiện "những dấu hiệu tương tự" cho thấy tế bào này không trưởng thành bình thường.

Tiến sĩ Leonardo Matta, nhà nghiên cứu về sinh học phân tử tại Trung tâm Helmholtz, cho biết: 'Người ta thường cho rằng nhịn ăn gián đoạn có lợi cho tế bào beta, vì vậy chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng chuột non sản xuất ít insulin hơn sau thời gian nhịn ăn kéo dài'.

Bệnh tiểu đường loại 2 xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc insulin mà cơ thể sản xuất không hoạt động bình thường.

Hormone này cần thiết để làm giảm lượng đường trong máu.

Lượng đường trong máu cao theo thời gian có thể gây ra các cơn đau tim và đột quỵ, cũng như các vấn đề về mắt, thận và bàn chân.

Người bệnh có thể cần phải thay đổi chế độ ăn uống, uống thuốc hàng ngày và kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Các triệu chứng của tình trạng này, được chẩn đoán bằng xét nghiệm máu, bao gồm khát nước quá mức, mệt mỏi và cần đi tiểu thường xuyên hơn. Nhưng nhiều người không có dấu hiệu nào.

Nguồn và ảnh: Daily Mail